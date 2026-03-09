伊朗戰爭何時停？　川普：會在適當時機做出決定

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統川普8日接受《以色列時報》電訪時表示，針對何時結束與伊朗的戰爭，這將會是他與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）之間的共同決定，他會在適當時機做出判斷。川普同時強調，若非他與納坦雅胡並肩作戰，以色列早已被伊朗摧毀。

開戰第8天 川普：何時停火由美以「共同決定」

川普（Donald Trump）在專訪中被問及，關於結束對伊戰爭的決定權是掌握在他手中，還是納坦雅胡也有發言權？川普回應，「我想這有點像是……雙方達成共識。我們一直有在溝通，我會在適當的時機做出決定，但所有因素都會納入考量。」

雖然川普的說法顯示納坦雅胡擁有一定的影響力，但也暗示最終決定權仍掌握在美國總統手中。至於若美國決定停止攻擊，以色列是否會獨自繼續戰鬥？川普則拒絕評論此假設性問題，僅表示，「我覺得沒那個必要。」

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）6日透露，華府預計這場於2月28日發動的戰爭，將持續約四到六週。

談伊朗新領袖 川普撂狠話：沒白宮認可「活不久」

就在川普受訪前不久，伊朗官媒宣布專家會議已任命哈米尼之子摩塔巴（Mojtaba）為新任最高領袖。川普早前曾對ABC新聞表示，若無白宮認可，伊朗新領導人「活不了多久」；而在面對《以色列時報》追問時，他則簡短回應，「我們走著瞧。」

川普進一步合理化開戰決定，指出伊朗原本打算毀滅以色列與周邊一切，但現在「他們自己正被摧毀」。他也開玩笑地說，他在以色列的民調好感度，大概是唯一比這場戰爭更受歡迎的東西。

戰爭推遲哈瑪斯繳械談判 川普：許多人會因此投降

這場戰爭也波及了加薩地區的局勢。由於伊朗長期資助哈瑪斯（Hamas），原定由美國、埃及、卡達及土耳其主持的哈瑪斯解除武裝談判已因此推遲。

川普對此持樂觀態度，認為隨著伊朗被削弱，「許多人會因為這場戰爭而解除武裝，因為伊朗正處於前所未有的劣勢，情況只會越來越糟。」

川普最後強調，他與納坦雅胡的夥伴關係極為成功，「如果我不在場，以色列早已毀了；如果畢比不在，以色列今天也不會存在。」