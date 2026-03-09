快訊／桃園台61重大車禍！吉普車、小貨車駕駛宣告不治

▲台61線桃園觀音段重大車禍，至少4車碰撞。（圖／民眾提供）

記者楊熾興、黃資真／桃園報導

桃園市觀音區台61線北上43.7公里今(9日)清晨6時許發生重大車禍！現場為吉普車、小貨車、曳引車與小客車，一共4輛車發生追撞，造成2名駕駛當場失去呼吸心跳、2人受傷，稍早最新消息傳出，吉普車、小貨車駕駛經送醫搶救後雙雙宣告不治，至於詳細肇事原因還有待釐清。

還原事發經過，鍾姓男子(50歲)駕駛吉普車搭載鄭姓女子，劉姓男子(73歲)駕駛小貨車，在台61線北上43.7公里處因不明原因先發生碰撞，後方黃姓男子駕駛的曳引車附掛拖車，見狀向左轉閃避繞過，惟車身傾斜時造成拖車內裝載的土方汙泥散落一地，怎料，另一輛王姓男子駕駛的曳引車因地面汙泥煞車不及，不慎撞上吉普車、小貨車，同時後方魏姓男子駕駛的小客車再度追撞，因此總計4輛車發生車禍。

事故造成鍾男、劉男當場失去呼吸心跳，另有3人受傷，警消獲報到場緊急將命危駕駛分送聯新醫院、桃園醫院新屋分院搶救，仍雙雙宣告不治，另受傷3人中1人拒絕送醫、2人送醫救治後無生命危險。

事故占用全線車道，因此台61線43公里處北上車流一度全線封閉，處理現場，於上午9時47分處理完畢。警方呼籲，行車上路應保持安全距離、注意周遭狀況，如有裝載貨物應固定穩妥，避免滲漏飛散影響用路安全。