　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／桃園台61重大車禍！吉普車、小貨車駕駛宣告不治

▲台61線桃園觀音段重大車禍，至少4車碰撞。（圖／民眾提供）

▲台61線桃園觀音段重大車禍，至少4車碰撞。（圖／民眾提供）

記者楊熾興、黃資真／桃園報導

桃園市觀音區台61線北上43.7公里今(9日)清晨6時許發生重大車禍！現場為吉普車、小貨車、曳引車與小客車，一共4輛車發生追撞，造成2名駕駛當場失去呼吸心跳、2人受傷，稍早最新消息傳出，吉普車、小貨車駕駛經送醫搶救後雙雙宣告不治，至於詳細肇事原因還有待釐清。

還原事發經過，鍾姓男子(50歲)駕駛吉普車搭載鄭姓女子，劉姓男子(73歲)駕駛小貨車，在台61線北上43.7公里處因不明原因先發生碰撞，後方黃姓男子駕駛的曳引車附掛拖車，見狀向左轉閃避繞過，惟車身傾斜時造成拖車內裝載的土方汙泥散落一地，怎料，另一輛王姓男子駕駛的曳引車因地面汙泥煞車不及，不慎撞上吉普車、小貨車，同時後方魏姓男子駕駛的小客車再度追撞，因此總計4輛車發生車禍。

事故造成鍾男、劉男當場失去呼吸心跳，另有3人受傷，警消獲報到場緊急將命危駕駛分送聯新醫院、桃園醫院新屋分院搶救，仍雙雙宣告不治，另受傷3人中1人拒絕送醫、2人送醫救治後無生命危險。

事故占用全線車道，因此台61線43公里處北上車流一度全線封閉，處理現場，於上午9時47分處理完畢。警方呼籲，行車上路應保持安全距離、注意周遭狀況，如有裝載貨物應固定穩妥，避免滲漏飛散影響用路安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10
抱13年終於賣了　賠1500萬出場
英國隊WBC慘吞3連敗出局　洋基球星被酸只會叫囂沒實力
快訊／杉林溪遊園巴士墜谷！乘客4重傷　1人無呼吸心跳
快訊／台股黑色星期一！史上第4慘
台人擠爆東京巨蛋　日本友人「曝1大忌」：別幫中華隊加油！網秒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

太子集團案超跑拍賣挨批作秀　法務部回擊：評論扭曲事實

斗六轎車失控撞進禮儀社！車頭撞爛一片狼藉　駕駛受困送醫

快訊／關渡橋驚見男子坐欄杆　警消趕到他墜河！命危搶救中

快訊／高雄30歲女租客失聯　房東找鎖匠開門驚見她陳屍屋內

屏東測速桿遭疑過多　警公布數據：全縣僅36支非全國第3

杉林溪遊園巴士墜10m深谷！乘客4重傷、2輕傷　1男命危搶救中

嘉義17歲男闖校園揮舞器械！學生緊急疏散　保全、員警聯手制伏

快訊／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

快訊／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜山谷傳9傷　消防搶救中

快訊／男金門登機赴台　大腿、肚子竟綁2隻貓咪闖關！

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

帶傷撲回致勝分！陳傑憲回顧當下：國家榮譽一切都值得

鄭宗哲開轟喊超爽！擊敗韓國仍警惕：日本那場不要忘記

經典賽第一次贏韓國！吳念庭：大家都哭了　陳傑憲帶傷拚戰感染全隊

林家正摔頭盔自責　鄭宗哲霸氣安慰：我們來這裡是為了贏球

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

太子集團案超跑拍賣挨批作秀　法務部回擊：評論扭曲事實

斗六轎車失控撞進禮儀社！車頭撞爛一片狼藉　駕駛受困送醫

快訊／關渡橋驚見男子坐欄杆　警消趕到他墜河！命危搶救中

快訊／高雄30歲女租客失聯　房東找鎖匠開門驚見她陳屍屋內

屏東測速桿遭疑過多　警公布數據：全縣僅36支非全國第3

杉林溪遊園巴士墜10m深谷！乘客4重傷、2輕傷　1男命危搶救中

嘉義17歲男闖校園揮舞器械！學生緊急疏散　保全、員警聯手制伏

快訊／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

快訊／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜山谷傳9傷　消防搶救中

快訊／男金門登機赴台　大腿、肚子竟綁2隻貓咪闖關！

墨西哥4轟轟垮巴西　希爾談美墨大戰：只想成為明天最好的球隊

王瞳揪2男旅伴玩嘉義！開箱「高級民宿」被價錢驚呆：是否少一個0

加油好貴衝上30元大關！「台灣省油國民車」點名　7字頭就能入手

清明將至防火先行　南消西港消防攜手里長廣播宣導守護家園

和潤去年EPS 4.72元、年增6%　今年以三大主軸強化競爭力

陸《民族團結法》打擊台獨新工具？　沈有忠：促統法制化轉實際行動

麻醉醒來「病人急問贏了嗎」　下秒1反應！網暖爆：這就是台灣人

秀秀子看中華隊賽後訪問哭了！台韓戰激勝太催淚　醒來雙眼紅腫

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10

太子集團案超跑拍賣挨批作秀　法務部回擊：評論扭曲事實

昆凌PO出全家人Vlog　周杰倫揹著女兒超有愛

社會熱門新聞

即／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜山谷傳9傷

信義區宅遭闖入　女熟睡當場被性侵！同房男看傻：黑衣男趴她身上

即／柯文哲聲請解除限境　赴日參加兒畢典

即／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！車內7人全數脫困

獨／台中爆紅餐廳離奇車禍　空軍志願役下車查看遭壓死

即／台61桃園觀音段重大車禍！2命危4傷

高雄三寶媽遭毒駕撞死！陳其邁心痛發聲

攝理教傳教遭伏擊！2教友遭追打1人慘遭爆頭

疑遭2000萬債務壓垮！台中夫妻雙亡悲劇　失聯18歲兒找到了

杉林溪遊園巴士墜10m深谷！1男命危

快訊／萬華男談分手　遭前女友乾哥「一刀斃命」

即／桃園台61重大車禍！吉普車、小貨車駕駛宣告不治

台中夫妻疑欠千萬債務走絕路　18歲獨子心碎認屍

花蓮堰塞湖溢流釀19死　林清水遭起訴求刑10年

更多熱門

相關新聞

高雄三寶媽慘遭毒駕奪命　柯志恩喊修法嚴懲

高雄三寶媽慘遭毒駕奪命　柯志恩喊修法嚴懲

高雄市小港區7日晚間發生死亡車禍，一名30歲楊姓男子開車毒駕上路，不慎追撞前方兩輛機車，造成43歲李姓女子重傷送醫後不治，李女丈夫受訪時難掩悲痛，盼法官一定要重判死刑。國民黨高雄市長候選人、立委柯志恩今日發聲怒批，毒駕等同在馬路「隨機殺人」，呼籲朝野凝聚共識修法嚴懲。

脫北族首選區走跌　空姐村成唯一逆勢上漲區

脫北族首選區走跌　空姐村成唯一逆勢上漲區

高雄三寶媽遭毒駕撞死！陳其邁心痛發聲

高雄三寶媽遭毒駕撞死！陳其邁心痛發聲

高雄毒駕撞死三寶媽　家屬淚求監視器

高雄毒駕撞死三寶媽　家屬淚求監視器

北投82歲女駕駛衝上人行道　追撞多輛汽機車

北投82歲女駕駛衝上人行道　追撞多輛汽機車

關鍵字：

桃園台61車禍死亡

讀者迴響

熱門新聞

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

溼答答！　4天雨最大

即／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜山谷傳9傷

探8℃！　強冷空氣來了

日本助台灣保命！晉級8強條件曝

許維恩切雙乳抗癌首曬疤「每一道都是勳章」

陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷急閃

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

剩8℃！　最冷時間曝

看完台韓大戰！候機室「當晚驚人一幕」太狂

信義區宅遭闖入　女熟睡當場被性侵！同房男看傻：黑衣男趴她身上

更多

最夯影音

更多
大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面