國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

油庫燒整晚！德黑蘭成末日煉獄「有毒濃煙籠罩」　宛如災難片

▲▼ 以色列空襲伊朗石油設施。（圖／路透）

▲ 德黑蘭上空被濃煙吞噬。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列8日凌晨空襲德黑蘭多座石油儲存設施，導致伊朗首都陷入末日般的黑暗與恐慌。濃密黑煙籠罩天空，居民被迫在白天開燈才能視物，有毒氣體造成許多人喉嚨、眼睛灼痛，有如災難片真實上演。

《衛報》報導，這波攻擊針對德黑蘭周邊4座油庫及1處石油物流中心，當地政府通報造成6人死亡、20人受傷。民眾拍攝的畫面可見巨大火光徹夜在德黑蘭天際燃燒，石油設施持續冒出滾滾濃煙。8日上午降雨時，當局警告民眾小心有毒酸雨，而許多居民起床後都感到喉嚨疼痛、雙眼灼熱。

當地人描述「世界末日般景象」

「簡直是世界末日般的景象」，化名奈金的社運人士透過語音訊息描述，「煙霧籠罩整座城市，我嚴重呼吸困難，眼睛和喉嚨都有灼熱感，還有很多人有相同症狀。但人們還是不得不外出，因為他們別無選擇。今天有很多地方重新開張，但很快又關門，因為根本無法待在戶外。」

▲▼ 以色列空襲伊朗石油設施。（圖／路透）

▲ 民眾戴上口罩才敢外出。（圖／路透）

當局發酸雨警告　專家示警恐增癌症風險

伊朗環境部門建議德黑蘭市民待在室內；紅新月會也警告，有毒化學物質可能形成酸雨，傷害皮膚和肺部，呼籲民眾避免在降雨後立即外出或開啟空調，並保護暴露在外的食物；德黑蘭省長則建議外出時配戴口罩。英國伊朗裔血液腫瘤專家科達斯提（Shahram Kordasti）警告，有毒的空氣和細懸浮微粒（PM2.5）可能刺激眼睛和呼吸道，惡化氣喘、肺部疾病和心臟病，甚至增加某些癌症發病風險。

口罩吸入劑搶購一空　物價飆漲

奈金外出購買口罩和吸入劑時發現，「連口罩都變得很難找了。我請求有能力的人，尤其是外國媒體，反映這個狀況。人們在這種條件下該怎麼辦？這真的是反人類罪行。」她說道，「物價飆漲，我買一支吸入劑花了85萬托曼（約130元台幣），民眾哪來這筆錢？德黑蘭許多日薪工人已經很久沒有工作，食物變得極度昂貴，很多物資開始短缺。」

餐廳老闆形容恐懼如疫情時期　打算逃出城

42歲餐廳老闆梅迪（化名）住在德黑蘭西區，形容當地人對吸入有毒氣體和觸碰任何東西的恐懼就像新冠疫情期間一樣，「我們連擦窗戶和陽台都很害怕，到處都是煤灰，就算戴手套我也不想碰。我的眼睛在灼燒，看到外面沒戴口罩的人繼續日常生活，我可沒那麼勇敢。空氣中有種難以形容的氣味。」他打算離開城市，因為在確認水源安全前為客人提供食物風險太高。

▲▼ 以色列空襲伊朗石油設施。（圖／路透）

▲ 火勢持續到隔天早上。（圖／路透）

民眾見火光試圖逃離　網路遭封鎖陷恐慌

39歲的梅娜茲住在首都南部，7日晚間空襲發生時，她試圖逃離城市。她和丈夫打包必需品上車，開了幾分鐘便看到沙赫爾雷（Shahr-e Rey）煉油廠方向的天空出現明亮火焰，但因政府封鎖網路，無法得知攻擊地點和範圍。「德黑蘭在燃燒，煙霧瀰漫街道，現在根本不可能開車離開城市，即使關上車窗，濃煙還是會滲進來，」她在8日午夜寫道，「完全不知該待在室內，還是冒險穿過火焰開車離開。我連口罩都沒有。」

油庫持續燃燒加油站配給　天空連鳥都消失

但隔天梅娜茲決定不能繼續待在德黑蘭，驅車前往省外的父母家，路途上「加油站大排長龍，實施配給限制每個人能加多少油」，「你不會相信，沙赫爾雷油庫居然還在燒，太瘋狂了，因為晚上看起來像白天，白天卻暗得像新月之夜，非常非常黑，就像我們的未來一樣」，「離開時我注意到天空中連一隻鳥都沒有。你知道人們怎麼說嗎？當鳥兒拋棄你，你就真的孤立無援了。」

03/07 全台詐欺最新數據

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

卓榮泰赴東京看WBC　中方氣炸致電日使抗議

哈米尼次子接班！　伊朗正式宣布：穆傑塔巴接任最高領袖

美以轟炸石油設施　德黑蘭竟下石油黑雨

伊朗4波飛彈狂轟以色列　全境警報大作

伊朗飛彈藏民宅！美軍發布強烈警告

伊朗戰爭何時停　川普：會在適當時機做決定

贏不了台灣　韓媒點名4大聯盟選手表現差

美駐挪威大使館深夜爆炸　警鎖定恐攻調查

第7名美軍陣亡！　川普預警「更多美軍傷亡」：這就是戰爭

韓媒：連台灣都贏不了還談什麼8強

川普放話：伊朗新領袖要經過我「批准」

哈米尼遭斬首震撼北京　紐時：川習會恐取消

哈米尼遭斬首震撼北京　紐時：川習會恐取消

美國與以色列聯手空襲伊朗，擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），震撼中東局勢，也讓原本脆弱的美中關係再添變數。《紐約時報》3日分析指出，北京對此強烈譴責，認為此舉形同推動「政權更替」，並可能重新評估原定3月底至4月初舉行的「川習會」，不排除延期甚至取消。

以色列開轟「德黑蘭心臟地帶」！首都濃煙竄天

以色列開轟「德黑蘭心臟地帶」！首都濃煙竄天

即／伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

即／伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

堤防火警竟是放火趕野豬失控釀禍　3男落網

堤防火警竟是放火趕野豬失控釀禍　3男落網

陸2026範圍最大沙塵暴！ 130城短時PM10重度以上污染

陸2026範圍最大沙塵暴！ 130城短時PM10重度以上污染

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

