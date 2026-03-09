台韓大戰「最後一球」　敵營視角曝光！台網嗨翻：都是我們的人

▲三壘後方的視角。（圖／翻攝自臉書／日本自助旅遊中毒者）

記者周亭瑋／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）昨（8）日台韓大戰，中華隊在東京巨蛋與宿敵韓國激戰至第10局延長賽，最終以5：4驚險勝出。這場勝利不僅讓全台球迷沸騰，更寫下歷史新篇章。旅日達人林氏璧就PO出「台韓大戰最後一球」的影片，掀起熱烈回響。

終於贏韓國了！中華隊10局延長賽5:4險勝

這場備受矚目的台韓對決，雙方一路拉鋸，正規9局打完僵持不下，進入經典賽特有的突破僵局制。中華隊在10局上把握機會取得關鍵領先，下半局則靠著投手穩健壓制，硬是守住1分差勝利。

當三壘手接獲最後一顆擊球傳向一壘完成刺殺，東京巨蛋瞬間爆發震耳欲聾的歡呼聲，全台球迷見證了這場睽違20年、對上韓國的史詩級首勝。

林氏璧直擊三壘「敵營」視角：我們把韓國人包圍了！

旅日達人林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」PO出最後一球的關鍵影片。他透露，當時自己坐在三壘後方，左前方正是韓國隊的主要加油區；然而，儘管身處敵陣，他卻驚訝發現周遭幾乎都是台灣同胞。

對此，網友們紛紛湧入回應，「視角太讚了，感謝你深入敵營所做的貢獻」、「正港的台灣精神，台灣尚勇辛苦了」、「在圍棋上來說，是台灣球迷包圍了韓國喔」、「我在三壘後段 B 區，前後左右也都是台灣人」、「看加油聲這區韓國人不會超過1/3」、「我們三壘前面搖滾區80%也都是台灣人，但後面才都是韓國人」、「全台瘋成我喜歡的樣子，這氣勢太猛了」。

