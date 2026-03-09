大票人震驚「陳傑憲怎麼在那？」　球迷真實反應曝光：邊牧關不住

▲中華隊陳傑憲於突破僵局賽制上場跑壘得分。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）於昨（8）日上演史詩級的「台韓大戰」，中華隊與宿敵韓國鏖戰至第10局延長賽，在勝負翻轉的關鍵時刻，因左手食指骨折退居板凳的隊長陳傑憲，竟以代跑身分驚喜現身，這讓大票網友心疼又感動，而不少統一獅球迷坦言不意外，直呼「我們家的邊牧是關不住的。」

骨折隊長化身最強代跑！陳傑憲「拚命三郎」震撼東蛋

比賽進入第10局延長賽，中華隊在突破僵局制中，大膽派上因左手食指骨折、原先退出先發的隊長陳傑憲擔任代跑。當隊友執行送壘短打時，陳傑憲展現驚人的決死意志，使出頭部滑壘奮力撲向三壘；隨後「小黑」江坤宇執行強迫取分戰術成功，陳傑憲再度拚命撲回本壘奪下超前分。

這一幕讓全台球迷熱淚盈眶，直呼「這就是台灣隊長的氣魄！」同時，也有球迷在Threads發文打趣道，「新球迷問為什麼陳傑憲在那？老球迷驚喊為什麼他在那？統一獅球迷則嘆陳傑憲果然在那！」

▲中華隊陳傑憲上場代跑。（圖／記者林敬旻攝）

一票人喊「陳傑憲怎麼在那？」 連主播都頓一下

PO文一出，狂吸4.4萬人按讚，網友們紛紛洗版回應，「笑死，陳傑憲上場代跑的時候，愛爾達主播頓一下，我也頓了一下，是非常不希望他這樣拿自己的身體拚命，但他就想幫團隊提升士氣爭取機會，真的哭死」、「以為自己眼花了，好帥的態度，怎能不愛」、「陳傑憲：OK。大餅：OK。網友&球迷：手還沒好上去幹嘛」、「他沒代跑都不曉得他腳程這麼快！台灣隊長有夠猛」、「一個抬頭看到陳傑憲在壘包，還以為我眼花了」、「沒沒沒，爪迷一點也不意外他在那裡，但還是會哭嗚嗚嗚」、「爪迷看到延長賽，就知道這個人出來代跑了」。

「這隻邊牧關不住！」 球迷：板凳快被他咬爛

另外，不少統一獅球迷則表示，「喵迷看他沒在打擊區已經謝天謝地」、「不讓他跑一下，他渾身不舒服」、「我是喵～我真的不意外那個時間點傑憲會在二壘」、「真的，我們家邊牧是關不住的，只是撲下去的時候，還是心疼啊」、「關不住，這隻國家級邊牧真的關不住，再關下去棚內的板凳都要被他咬爛了」。

▼中華隊陳傑憲上場跑壘跑回超前分。（圖／記者林敬旻攝）