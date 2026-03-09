美國務院下令：駐沙烏地阿拉伯「非緊急外交官」撤離

▲美伊衝突期間，沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）遇襲冒煙。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

隨著中東地區衝突持續升溫，美國國務院於8日正式下令，要求派駐在沙烏地阿拉伯的非緊急外交人員全面撤離。這項決定反映出美方人員在當地正面臨極高的安全風險，情勢相當嚴峻。

伊朗展開報復行動 美軍官兵傷重不治

根據CNN報導，這項撤離令背景在於，伊朗為了報復美國與以色列的軍事行動，近期針對美國的外交與軍事設施展開一連串攻擊。美軍於8日證實，一名美軍官兵上週在沙烏地阿拉伯的襲擊中受傷，經搶救後仍傷重不治。

消息人士指出，美國駐利雅德大使館，包含內部的中央情報局（CIA）分站，上週都遭到了多架疑似來自伊朗的無人機轟炸，顯示衝突已直接威脅到外交核心機構。

撤離令轉為「強制性」 僅留緊急人員駐守

國務院先前雖已授權非緊急政府人員與家屬可以「自願」離開沙國，但鑑於安全局勢惡化，目前已改為「要求（強制）」撤離。目前僅有維持運作所需的緊急必要人員會繼續留守。

撤離範圍擴大 多國使領館受影響

沙烏地阿拉伯是最新一個收到撤離令的國家。自美伊戰爭爆發以來，國務院已陸續下令撤離駐卡達、約旦、巴林、阿拉伯聯合大公國、伊拉克以及巴基斯坦拉合爾（Lahore）與喀拉蚩（Karachi）領事館的非緊急人員。

此外，美國也已暫停駐科威特大使館的運作。國務院發言人強調，這項決定完全是基於「安全與運作考量」，必須首要保護外交同仁的生命安全。