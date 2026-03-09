惡劣！伸港「紅金」太誘人慘遭搜刮　蒜農：小偷是內行人

▲伸港知名的紅蒜頭遭到盜採。（圖／賴清美提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣伸港鄉知名紅蒜頭，現在正值採收期，但今年因為氣候不穩定，產量銳減，市場價格看俏。沒想到，這也引來不肖宵小覬覦，讓當地蒜農人心惶惶！儘管警方已經加派警力「護蒜」，但偷拔事件還是層出不窮，甚至有農民兩、三天內連續遭殃，議員賴清美氣得上網發文喊話：「拜託不要再拔了！」

伸港的蒜農無奈表示，一開始發現田裡被偷了幾顆蒜頭，心想可能有人急需，就不計較了。結果隔了兩、三天，同一塊田又被「光顧」，而且這次被拔的數量更多，讓他直呼太誇張！「種蒜頭種到腰都挺不直，眼看就要收成了，卻被這樣亂拔，真的很心痛！」農民懷疑，偷蒜賊應該是內行人，專挑品質好的下手，也讓警方調閱周邊監視器，全力追查可疑人車。

賴清美得知後日前也特地前往關心農民遭盜採的壯抗。她指出伸港的紅蒜頭品質好，往往還沒上市，就被盤商或老饕直接到田裡預訂一空，但也因為太搶手，成為小偷眼中的肥羊。過去就曾發生過整片蒜園一夜被拔光的慘案，甚至還有農民將剛採收的蒜頭暫放田間晾乾，隔天竟全部不翼而飛，讓農民十分無奈。

賴清美表示，伸港種植紅蒜的面積逐年減少。她說，務農實在太辛苦，年輕人不願接手，老農只能咬牙苦撐，眼看今年蒜頭長得特別大顆，收成在即，卻還要擔心被偷，實在讓人心酸，對農民來說，每一顆蒜頭都是血汗。

雖然警方初步研判，並非專業竊盜集團所為，可能只是路過民眾順手牽羊，仍持續加強巡邏，尤其是夜間的「護蒜」勤務，別讓小偷有可趁之機，也還給辛苦的農民一個安心的收成季節。