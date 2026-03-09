伊朗新領袖是誰？哈米尼次子「革命衛隊撐腰」　川普曾嗆無法接受

▲ 穆傑塔巴將接任伊朗最高領袖。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）被空襲擊斃逾一周後，由神職人員組成的專家會議正式宣布，由其次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）接任。這名56歲中階神職人員在美國與以色列對伊朗的空襲行動中倖存，如今成為這個什葉派國家的新任最高領袖，也顯示強硬派勢力仍牢牢掌控伊朗政權。

依父親遺願選出「敵人所憎恨的人」

《路透》報導，專家會議成員阿列卡西爾（Mohsen Heidari Alekasir）在8日發布的影片中透露，這項人選是根據哈米尼生前指示做出的決定，標準是必須為「敵人所憎恨的人」。阿列卡西爾提到，「連大撒旦（美國）都曾點名他」，而美國總統川普日前才公開表示，穆傑塔巴對他而言是「不可接受」的人選。

他在父親統治期間逐步累積權力，成為與安全部隊及其控制的龐大商業帝國關係密切的關鍵人物。他一直反對改革派嘗試與西方接觸，因西方正試圖限制伊朗核計畫。美國智庫「聯合反對核武伊朗」組織研究伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的負責人阿拉比（Kasra Aarabi）指出，「他在革命衛隊內部擁有強大的支持基礎，尤其是在年輕激進分子當中」。

▲ 伊朗曾稱不接受由穆傑塔巴接任。（圖／達志影像／美聯社）

掌握最終決定權 與革命衛隊關係密切

在伊朗體制中，最高領袖對國家事務擁有最終決定權，包括外交政策和核計畫等重大議題。而穆傑塔巴長期以來在幕後扮演父親的「守門人」角色，逐步建立起自己的勢力網絡，與革命衛隊關係密切也使他在國家政治與安全體系中擁有更大影響力。

穆傑塔巴於1969年出生在什葉派聖城馬什哈德，成長過程正值父親領導反國王運動時期，年輕時曾參與兩伊戰爭，之後在伊朗什葉派神學中心庫姆的宗教學院接受保守派神職人員教育，擁有「霍賈特伊斯蘭」（Hojjatoleslam）的宗教頭銜，較父親和伊朗伊斯蘭共和國創始人何梅尼的頭銜「阿亞圖拉」（Ayatollah）低一級。

從未任公職卻代表最高領袖 受美國制裁

他從未在伊朗政府中擔任正式職位，儘管曾出席忠誠派集會，但極少公開發言。美國財政部於2019年對他實施制裁，理由是他以「官方身分」代表最高領袖，卻從未經選舉或任命擔任政府職位。美國財政部網站指出，哈米尼曾將部分職責委託給穆傑塔巴，而他與革命衛隊聖城旅指揮官及巴斯基民兵組織密切合作，「以推動父親破壞區域穩定的野心和國內壓迫目標。」

▲ 哈米尼要求繼承人須為「敵人憎恨的人」。（圖／達志影像／美聯社）

2022年一名年輕女性因涉嫌違反伊朗嚴格服裝規定被捕後，在警方拘留期間死亡，引發大規模抗議活動，穆傑塔巴成為示威者嚴厲批評的對象。2024年還有一段他宣布暫停在庫姆教授伊斯蘭法學課程的影片廣為流傳，引發外界對背後原因的諸多揣測。

家族血統顯赫 妻子同樣遭空襲喪生

穆傑塔巴與父親極為相似，穿戴賽義德（sayyed）的黑色頭巾，代表他的家族可追溯至先知穆罕默德。批評者認為他缺乏擔任最高領袖所需的最高神職人員資格，但他仍被納入接班人選，尤其是在另一名有力人選、前總統萊希（Ebrahim Raisi）2024年墜機身亡後。

維基解密2007年披露的美國外交電報中援引3名伊朗消息來源，稱穆傑塔巴為「接近哈米尼的途徑」。而他的妻子也在上周六的空襲中喪生，她是前國會議長哈達達德爾（Gholamali Haddadadel）之女，哈達達德爾也是著名的強硬派人物。