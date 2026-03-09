　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗新領袖是誰？哈米尼次子「革命衛隊撐腰」　川普曾嗆無法接受

▲哈米尼的次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 穆傑塔巴將接任伊朗最高領袖。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）被空襲擊斃逾一周後，由神職人員組成的專家會議正式宣布，由其次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）接任。這名56歲中階神職人員在美國與以色列對伊朗的空襲行動中倖存，如今成為這個什葉派國家的新任最高領袖，也顯示強硬派勢力仍牢牢掌控伊朗政權。

依父親遺願選出「敵人所憎恨的人」

《路透》報導，專家會議成員阿列卡西爾（Mohsen Heidari Alekasir）在8日發布的影片中透露，這項人選是根據哈米尼生前指示做出的決定，標準是必須為「敵人所憎恨的人」。阿列卡西爾提到，「連大撒旦（美國）都曾點名他」，而美國總統川普日前才公開表示，穆傑塔巴對他而言是「不可接受」的人選。

他在父親統治期間逐步累積權力，成為與安全部隊及其控制的龐大商業帝國關係密切的關鍵人物。他一直反對改革派嘗試與西方接觸，因西方正試圖限制伊朗核計畫。美國智庫「聯合反對核武伊朗」組織研究伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的負責人阿拉比（Kasra Aarabi）指出，「他在革命衛隊內部擁有強大的支持基礎，尤其是在年輕激進分子當中」。

▲▼美國總統川普曾與庫德族領袖通電話。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 伊朗曾稱不接受由穆傑塔巴接任。（圖／達志影像／美聯社）

掌握最終決定權　與革命衛隊關係密切

在伊朗體制中，最高領袖對國家事務擁有最終決定權，包括外交政策和核計畫等重大議題。而穆傑塔巴長期以來在幕後扮演父親的「守門人」角色，逐步建立起自己的勢力網絡，與革命衛隊關係密切也使他在國家政治與安全體系中擁有更大影響力。

穆傑塔巴於1969年出生在什葉派聖城馬什哈德，成長過程正值父親領導反國王運動時期，年輕時曾參與兩伊戰爭，之後在伊朗什葉派神學中心庫姆的宗教學院接受保守派神職人員教育，擁有「霍賈特伊斯蘭」（Hojjatoleslam）的宗教頭銜，較父親和伊朗伊斯蘭共和國創始人何梅尼的頭銜「阿亞圖拉」（Ayatollah）低一級。

從未任公職卻代表最高領袖　受美國制裁

他從未在伊朗政府中擔任正式職位，儘管曾出席忠誠派集會，但極少公開發言。美國財政部於2019年對他實施制裁，理由是他以「官方身分」代表最高領袖，卻從未經選舉或任命擔任政府職位。美國財政部網站指出，哈米尼曾將部分職責委託給穆傑塔巴，而他與革命衛隊聖城旅指揮官及巴斯基民兵組織密切合作，「以推動父親破壞區域穩定的野心和國內壓迫目標。」

▲▼伊朗最高領袖哈米尼遭擊斃後，伊朗及其代理人可能向美國發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 哈米尼要求繼承人須為「敵人憎恨的人」。（圖／達志影像／美聯社）

2022年一名年輕女性因涉嫌違反伊朗嚴格服裝規定被捕後，在警方拘留期間死亡，引發大規模抗議活動，穆傑塔巴成為示威者嚴厲批評的對象。2024年還有一段他宣布暫停在庫姆教授伊斯蘭法學課程的影片廣為流傳，引發外界對背後原因的諸多揣測。

家族血統顯赫　妻子同樣遭空襲喪生

穆傑塔巴與父親極為相似，穿戴賽義德（sayyed）的黑色頭巾，代表他的家族可追溯至先知穆罕默德。批評者認為他缺乏擔任最高領袖所需的最高神職人員資格，但他仍被納入接班人選，尤其是在另一名有力人選、前總統萊希（Ebrahim Raisi）2024年墜機身亡後。

維基解密2007年披露的美國外交電報中援引3名伊朗消息來源，稱穆傑塔巴為「接近哈米尼的途徑」。而他的妻子也在上周六的空襲中喪生，她是前國會議長哈達達德爾（Gholamali Haddadadel）之女，哈達達德爾也是著名的強硬派人物。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

更多新聞
ET快訊
距大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放
台股血洗2千點！　法人分析「止跌2關鍵」
韓媒痛批「紙老虎」　嘆巨蛋屋頂害輸球！李政厚：我像悲劇男主角
看完台韓大戰！候機室「當晚驚人一幕」太狂　萬人秒懂：全都燒聲
快訊／光復鄉長林清水起訴　求刑10年
攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭腦漿外溢
快訊／兒子東大博班畢業　柯文哲聲請赴日3天
鄭宗哲感性發聲！吐露對戰日韓澳心聲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

差點演出童話故事！澳洲強投麥克當諾賽後吐心聲　不滿遭低估

冷氣團南下最冷探12度　北東濕答答「高山有望迎雪」

記憶體不同調！6檔觸跌停　概念股青雲、廣穎亮燈漲停

小學館錄用性犯罪者...官方致歉「忽視女性人權」、成立委員會

贏韓國！陳冠宇爆哭意外「撞臉王世堅」　百萬人笑瘋：看完回不去

7-11厚乳拿鐵買2送2、萊爾富美式買10送10　超商咖啡優惠一次看

單日心跳暫停逾5千次幾度暈倒　婦鼠蹊植入節律器「安心」

男記錯停車點誤以為被偷　內埔警陪找迅速尋回機車

航海王抗跌！3雄盤中翻紅　陽明成交量逾10萬張

台南WBC轉播現場爆衝突！女踩踏國旗畫面曝　警將通知到案

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

