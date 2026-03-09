扶輪社跨縣市集愛心　捐贈台東馬偕7台重症儀器

▲台東馬偕獲贈7台重症醫療設備。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東馬偕紀念醫院為台東地區唯一的重度級急救責任醫院，許多搶救生命的關鍵時刻往往分秒必爭。桃園八德陽德扶輪社看見台東地區對重症醫療設備的需求，為讓病患能獲得即時診斷與治療，並在治療過程中能全面監控病況，集結各地扶輪社的愛心，申請全球獎助金計畫，共同完成此次善舉。

本次共捐贈4台運轉型生理監視器及3台12導程心電圖機，合計7台重症醫療儀器，並於今日下午舉行捐贈典禮。相關設備將提供急診室、加護病房、開刀房等六個醫療單位使用，為第一線醫療團隊增添重症照護利器。

發起此次捐贈行動的八德陽德扶輪社社長丁忠信表示，台東是他的故鄉，提升台東醫療一直是旅外多年來的心願。提出想法後，獲得國際扶輪3502地區的支持，以及9個友社全力贊助，並順利通過全球獎助金計畫，促成此次設備捐贈。

台東馬偕紀念醫院副院長徐光南表示，台東地區醫療資源相對匱乏，扶輪社能集結各界愛心完成此次捐贈，令人非常感動與感謝。院方未來將妥善運用這些設備，讓有需要的病患獲得更完善的醫療照護，發揮最大效益。

丁忠信在致詞時也分享自身經歷，他自小在鹿野成長，11歲離開故鄉外出打拚，父母前幾年身體不佳時，都是由台東馬偕醫療團隊細心照顧。多次進出台東馬偕醫院時，深刻感受到醫護人員的溫暖與專業，即使父親後來於醫院過世，他仍心懷感恩，也因此促成此次捐贈行動。

國際扶輪3502地區總監張玉斌表示，他去年因病接受台北馬偕醫院治療，順利走過生命難關，對醫療團隊充滿感謝，因此也全力支持此次捐贈行動。台東縣衛生局長孫國平則期盼扶輪社這份愛與關懷能持續擴散到社會各個角落。

台東馬偕指出，作為台東地區的重要後送醫院，急性心肌梗塞、重大創傷、腦中風、高危險妊娠及新生兒醫療等案例逐年增加。12導程心電圖機可用於判讀患者心律，快速診斷急性心肌梗塞，但院內部分設備老舊需汰換，且近年患者增加，曾出現需輪流等待設備的情形，影響醫療照護效率。

此外，運轉型生理監視器因數量有限，病患在轉送加護病房或開刀房途中，可能無法即時監控生命徵象，增加第一線醫護人員壓力。此次捐贈一次補足院方對這兩項設備的需求，將有效提升重症照護量能，讓醫療團隊能更完善照護日益增加的患者。

