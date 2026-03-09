　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

扶輪社跨縣市集愛心　捐贈台東馬偕7台重症儀器

▲台東馬偕獲贈7台重症醫療設備。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東馬偕獲贈7台重症醫療設備。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東馬偕紀念醫院為台東地區唯一的重度級急救責任醫院，許多搶救生命的關鍵時刻往往分秒必爭。桃園八德陽德扶輪社看見台東地區對重症醫療設備的需求，為讓病患能獲得即時診斷與治療，並在治療過程中能全面監控病況，集結各地扶輪社的愛心，申請全球獎助金計畫，共同完成此次善舉。

本次共捐贈4台運轉型生理監視器及3台12導程心電圖機，合計7台重症醫療儀器，並於今日下午舉行捐贈典禮。相關設備將提供急診室、加護病房、開刀房等六個醫療單位使用，為第一線醫療團隊增添重症照護利器。

發起此次捐贈行動的八德陽德扶輪社社長丁忠信表示，台東是他的故鄉，提升台東醫療一直是旅外多年來的心願。提出想法後，獲得國際扶輪3502地區的支持，以及9個友社全力贊助，並順利通過全球獎助金計畫，促成此次設備捐贈。

台東馬偕紀念醫院副院長徐光南表示，台東地區醫療資源相對匱乏，扶輪社能集結各界愛心完成此次捐贈，令人非常感動與感謝。院方未來將妥善運用這些設備，讓有需要的病患獲得更完善的醫療照護，發揮最大效益。

丁忠信在致詞時也分享自身經歷，他自小在鹿野成長，11歲離開故鄉外出打拚，父母前幾年身體不佳時，都是由台東馬偕醫療團隊細心照顧。多次進出台東馬偕醫院時，深刻感受到醫護人員的溫暖與專業，即使父親後來於醫院過世，他仍心懷感恩，也因此促成此次捐贈行動。

國際扶輪3502地區總監張玉斌表示，他去年因病接受台北馬偕醫院治療，順利走過生命難關，對醫療團隊充滿感謝，因此也全力支持此次捐贈行動。台東縣衛生局長孫國平則期盼扶輪社這份愛與關懷能持續擴散到社會各個角落。

台東馬偕指出，作為台東地區的重要後送醫院，急性心肌梗塞、重大創傷、腦中風、高危險妊娠及新生兒醫療等案例逐年增加。12導程心電圖機可用於判讀患者心律，快速診斷急性心肌梗塞，但院內部分設備老舊需汰換，且近年患者增加，曾出現需輪流等待設備的情形，影響醫療照護效率。

此外，運轉型生理監視器因數量有限，病患在轉送加護病房或開刀房途中，可能無法即時監控生命徵象，增加第一線醫護人員壓力。此次捐贈一次補足院方對這兩項設備的需求，將有效提升重症照護量能，讓醫療團隊能更完善照護日益增加的患者。

▲台東馬偕獲贈7台重症醫療設備。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東馬偕獲贈7台重症醫療設備。（圖／記者楊晨東翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
距大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放
台股血洗2千點！　法人分析「止跌2關鍵」
韓媒痛批「紙老虎」　嘆巨蛋屋頂害輸球！李政厚：我像悲劇男主角
看完台韓大戰！候機室「當晚驚人一幕」太狂　萬人秒懂：全都燒聲
快訊／光復鄉長林清水起訴　求刑10年
攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭腦漿外溢
快訊／兒子東大博班畢業　柯文哲聲請赴日3天
鄭宗哲感性發聲！吐露對戰日韓澳心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

男記錯停車點誤以為被偷　內埔警陪找迅速尋回機車

婦女節彎腰守護海岸　東港警志工50人淨灘鎮海公園

扶輪社跨縣市集愛心　捐贈台東馬偕7台重症儀器

氣走南韓！450個紅豆餅3/10發送　「晉級」再送111杯冰美式

桃園燈會圓滿落幕　12天吸引逾167萬人次熱情參與

魯冰花季結合「天穿日」　蘇俊賓：最符合SDGs精神的民俗祭典

國際婦女節聚焦新女力　女性參政工會成新趨勢

劍湖山40週年推歌廳秀　黃西田領軍藝人同台吸引長輩族群

五色湯圓補天穿　台東桃竹苗客屬同鄉會推廣客家文化

台灣黑熊認證好吃雞肉！「雞世界」獲贈「友善黑熊夥伴」掛牌

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

帶傷撲回致勝分！陳傑憲回顧當下：國家榮譽一切都值得

鄭宗哲開轟喊超爽！擊敗韓國仍警惕：日本那場不要忘記

經典賽第一次贏韓國！吳念庭：大家都哭了　陳傑憲帶傷拚戰感染全隊

林家正摔頭盔自責　鄭宗哲霸氣安慰：我們來這裡是為了贏球

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

男記錯停車點誤以為被偷　內埔警陪找迅速尋回機車

婦女節彎腰守護海岸　東港警志工50人淨灘鎮海公園

扶輪社跨縣市集愛心　捐贈台東馬偕7台重症儀器

氣走南韓！450個紅豆餅3/10發送　「晉級」再送111杯冰美式

桃園燈會圓滿落幕　12天吸引逾167萬人次熱情參與

魯冰花季結合「天穿日」　蘇俊賓：最符合SDGs精神的民俗祭典

國際婦女節聚焦新女力　女性參政工會成新趨勢

劍湖山40週年推歌廳秀　黃西田領軍藝人同台吸引長輩族群

五色湯圓補天穿　台東桃竹苗客屬同鄉會推廣客家文化

台灣黑熊認證好吃雞肉！「雞世界」獲贈「友善黑熊夥伴」掛牌

冷氣團南下最冷探12度　北東濕答答「高山有望迎雪」

記憶體不同調！6檔觸跌停　概念股青雲、廣穎亮燈漲停

小學館錄用性犯罪者...官方致歉「忽視女性人權」、成立委員會

贏韓國！陳冠宇爆哭意外「撞臉王世堅」　百萬人笑瘋：看完回不去

7-11厚乳拿鐵買2送2、萊爾富美式買10送10　超商咖啡優惠一次看

單日心跳暫停逾5千次幾度暈倒　婦鼠蹊植入節律器「安心」

男記錯停車點誤以為被偷　內埔警陪找迅速尋回機車

航海王抗跌！3雄盤中翻紅　陽明成交量逾10萬張

台南WBC轉播現場爆衝突！女踩踏國旗畫面曝　警將通知到案

2026市議員選戰朱家軍又+1！　國民黨前發言人鄧凱勛宣布選板橋

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

地方熱門新聞

氣走南韓！450個紅豆餅3/10發送

桃園燈會落幕　12天吸167萬人次參與

魯冰花季結合天穿日　符合SDGs精神的民俗祭典

桃園勞動局推動性別平權　女性參政工會成趨勢

台中富商台南套房遭「寄生」男偽造租約換鎖偷住2、3年被逮

劍湖山40週年推歌廳秀　黃西田領軍藝人同台

基隆田徑場9月試營運　藍色跑道全天候開放

仁王護國息災祈福法會屏東登場

新北金山中繼市場今開幕　侯友宜：打造舒適採買環境

扶輪社跨縣市集愛心　捐贈台東馬偕7台重症儀器

五色湯圓補天穿　台東桃竹苗客屬同鄉會推廣客家文化

台南市31校671童軍齊聚海事慶三五童軍節

黑熊認證好吃　雞世界商號「友善黑熊夥伴」掛牌

新北農業創生邁新里程　永續餐桌串聯15家旅宿

更多熱門

相關新聞

五色湯圓補天穿　台東桃竹苗客屬同鄉會推廣客家文化

五色湯圓補天穿　台東桃竹苗客屬同鄉會推廣客家文化

每年農曆正月20日是客家族群極具特色的傳統節慶「天穿日」。為慶祝天穿日的到來，3月8日上午台東縣桃竹苗客屬同鄉會舉辦「共下來尞、天穿挼粄圓」活動，安排五色湯圓體驗，象徵「補天穿」，透過親手「挼粄圓」的過程，傳承客家古昔生活文化，也深化天穿日的節慶意涵。台東縣議會議長吳秀華也到場共襄盛舉，與鄉親一同體驗客家文化活動。

關山警假日深入社區宣導防詐與交通安全

關山警假日深入社區宣導防詐與交通安全

台東警成功分局3月交通大執法　全力防制事故

台東警成功分局3月交通大執法　全力防制事故

關山警分局長贈禮　向女力同仁致敬

關山警分局長贈禮　向女力同仁致敬

全國學生音樂比賽南區決賽台東登場

全國學生音樂比賽南區決賽台東登場

關鍵字：

扶輪社馬偕台東

讀者迴響

熱門新聞

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

溼答答！　4天雨最大

日本助台灣保命！晉級8強條件曝

許維恩切雙乳抗癌首曬疤「每一道都是勳章」

探8℃！　強冷空氣來了

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

美記批低級失誤害大谷滿壘沒得打

信義區宅遭闖入　女熟睡當場被性侵！同房男看傻：黑衣男趴她身上

韓媒形容陳傑憲發言像大谷翔平

台灣20年首贏韓國「球員激動爆哭」　美主播一段話感動全網

史上最大屠殺！台股血洗2070點　台積電狂殺120元至1770元

這場台韓戰該載入史冊！日網呼太精彩

月賺百萬廣告費！全球最大盜版漫畫網被端

沙子宸夢幻聯動山本由伸！化身迷弟曬合照

更多

最夯影音

更多
大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面