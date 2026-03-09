淒厲慘叫！彰化遭虐杜告犬詭異失蹤　網友懸賞30萬：死要見屍

▲小杜告犬遭到飼主虐打，目前行蹤不明，網友集資懸賞30萬元。（圖／網友提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市一隻年僅1歲大的白色杜告母犬「健康」，遭飼主用繩子瘋狂抽打頭部，淒厲的慘叫聲全被錄下並PO上網，畫面曝光後引爆全民怒火。更詭異的是，這隻狗狗在事件曝光後竟然「人間蒸發」，飼主雖聲稱狗狗是自己脫逃，但說法沒人買單。如今愛狗人士集資懸賞，獎金更是一口氣加到30萬元，誓言「就算死了也要把屍體找出來」！

這起事件發生在彰化市埔內街一帶，從畫面中可以清楚看到，飼主拿著繩子毫不留情地朝愛犬身上猛抽，狗狗被打得不斷哀號，聲音聽得讓人心碎。動保人士將影片轉發後，瞬間引爆網友怒火，大家紛紛痛罵：「這哪是養狗，根本是虐待！」、「聽到叫聲都快哭了，怎麼下得了手？」

▲小杜告犬遭虐打，飼主挨罰。（圖／網友提供）

沒想到，虐狗事件才剛曝光，這隻可憐的狗狗就這麼消失了。飼主向動防所供稱，2月5日當天他原本要把狗送養，結果開車行經伸港鄉時，下車清狗大便，狗狗就趁機跑掉了。但這個說法顯然不被外界採信，愛狗人士越聽越火，直覺案情不單純。

為了找回這隻個性溫馴、全身白毛的杜告犬，網路上的愛狗人士迅速集結，起初集資3到6萬懸賞，希望有人在伸港六股抽水站附近或彰化埔內街一帶幫忙留意。後來更號召網友實地搜索兩天，卻依舊一無所獲。眼看狗狗音訊全無，懸賞金也從10萬一路飆到30萬，大家都希望能用重金換取線索，「活要見狗，死要見屍，絕對不能讓這件事就這樣算了！」

對此，彰化縣動物防疫所表示，他們從2月6日接獲通報後，多次派員到現場訪查，甚至會同家屬從一樓搜到頂樓，也檢查了相關車輛，但確實沒有發現犬隻或屍體。同時也調閱周邊監視器，並比對飼主車輛的行車路線，雖然因為部分設備故障或拍攝角度問題，沒有直接拍到狗狗上車或跳車的關鍵畫面。

不過動防所也強調，雖然狗狗目前下落不明，還沒有足夠證據認定犬隻遭到殺害或棄置，但針對「毆打犬隻」這一部分，事證明確，已經確認違反《動物保護法》，除了已通知行為人到案說明，也依法進行裁罰，絕不寬貸。