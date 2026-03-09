女友與乾哥哥太親密！萬華男談判遭一刀奪命　涉案4嫌移送北檢

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北市萬華分局警方8日凌晨接獲報案，青年路一帶有一名男子中刀，警方趕抵現場時，發現49歲的張男倒臥在地，已經沒有意識，經緊急送往台大醫院搶救後，仍因傷重宣告不治。警方調查，發現張男是在與女友談判時，遭對方乾哥哥持刀刺殺，立即展開追查，其中一名江姓嫌犯於8日上午11時自行投案，另外3嫌(2女1男)則於8日下午4時許於新北五股觀音山山區遭逮捕，目前全案正進一步偵辦中。

▲曾嫌等人凌晨前往張男住處談判。（圖／記者黃彥傑翻攝）

警方初步調查，死者張男日前發現女友與乾哥哥曾男過從甚密，醋勁大發下雙方相約談判，未料雙方見面後一言不合，曾嫌遂持刀朝張男猛刺，導致當場重傷、一刀斃命，隨後眾人逃離現場，徒留中刀的張男倒臥在地，經警方到場協助送醫搶救後仍宣告死亡。

案發後台北地檢署成立專案小組全力展開追查，比對相關事證後鎖定4犯案，其中江嫌於8日上午11時自行投案說明，另曾嫌3人則在新北一帶不斷變換交通工具製造斷點躲避查緝，專案小組調閱監視器一路追查，最終於3月8日16時許在新北市五股區觀音山山區查緝曾嫌等3人到案，並起獲安非他命、安非他命吸食器、海洛因、依托咪酯菸油及菸彈等毒品。目前全案依刑法殺人罪及毒品危害防制條例等罪，將曾嫌等4人移送北檢偵辦。

▲曾嫌持刀殺人後，眾人驚慌逃離現場。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▼警方8日下午在山區逮捕曾嫌等3人。（圖／記者黃彥傑翻攝）