國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

國際油價飆破100美元！　川普：這點代價微乎其微

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普強調油價波動僅是短暫現象。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

伊朗局勢動盪直接衝擊全球能源供應鏈，導致國際油價連日狂飆。對此，美國總統川普（Donald Trump）於自家社群平台強力發聲，強調油價波動僅是短暫現象，相較於徹底消除伊朗核武威脅所帶來的全球安全，這點負擔只是微乎其微的代價，「只有愚蠢的人才會有不同看法！」

油價跳空暴漲20%　挑戰18年歷史高點

受伊朗戰爭影響，中東原油生產與運輸陷入停擺，國際油價應聲炸裂。根據《華爾街日報》報導，美國原油期貨價格上週才剛創下自1983年以來最大單週漲幅（35.6%），8日傍晚交易時段再度失控大漲，漲幅一度觸及20%。

這也是自2022年俄烏戰爭引發能源危機以來，油價首度突破每桶100美元大關。在短短幾個交易日內，油價每桶已暴漲逾40美元。市場擔憂，西德州中級原油（WTI）極有可能打破2008年7月創下的每桶145.29美元歷史紀錄。

川普：短期陣痛換取世界和平

面對通膨壓力與能源危機，川普在「真實社群」（Truth Social）發文安撫市場，並展現強硬的外交立場，「當伊朗核威脅被徹底摧毀後，油價在短期內將會迅速下跌；與美國及世界的安全與和平相比，這點代價微乎其微。只有愚蠢的人才會有不同看法！」

川普認為，目前的價格飆升僅是暫時性的犧牲，目的是為了達成永久性的戰略安全。

專家憂荷莫茲海峽封鎖　油價恐衝上215美元

然而，市場分析師對未來情勢仍持悲觀態度。關鍵在於全球原油運輸動脈荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），若該海峽因戰事長期封鎖，導致中東原油無法進入國際市場，專家預測經通膨調整後，油價恐飆升至每桶約215美元，屆時將刷新全球能源史上的最高點。

03/07 全台詐欺最新數據

397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

距大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放
台股血洗2千點！　法人分析「止跌2關鍵」
韓媒痛批「紙老虎」　嘆巨蛋屋頂害輸球！李政厚：我像悲劇男主角
看完台韓大戰！候機室「當晚驚人一幕」太狂　萬人秒懂：全都燒聲
快訊／光復鄉長林清水起訴　求刑10年
攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭腦漿外溢
快訊／兒子東大博班畢業　柯文哲聲請赴日3天
鄭宗哲感性發聲！吐露對戰日韓澳心聲

伊朗新最高領袖傳負傷躲藏　民眾喊「去死」影片流傳

伊朗新領袖是誰？哈米尼次子「革命衛隊撐腰」　川普曾嗆無法接受

韓媒痛批「紙老虎」　嘆巨蛋屋頂害輸球！李政厚：我像悲劇男主角

伊朗戰爭何時停？　川普：會在適當時機做出決定

美國務院下令：駐沙烏地阿拉伯「非緊急外交官」撤離

國際油價飆破100美元！　川普：這點代價微乎其微

防俄援烏需求增！　歐洲武器進口「暴增逾3倍」躍全球第一

藍白聯手狂封殺！　美國務院籲：台灣盡快通過國防特別預算

彭博：川普擬「派特種部隊」進入伊朗　強奪核彈級濃縮鈾

卓榮泰赴東京巨蛋看WBC　中方氣炸「致電日本大使」抗議

單日心跳暫停逾5千次幾度暈倒　婦鼠蹊植入節律器「安心」

男記錯停車點誤以為被偷　內埔警陪找迅速尋回機車

航海王抗跌！3雄盤中翻紅　陽明成交量逾10萬張

台南WBC轉播現場爆衝突！女踩踏國旗畫面曝　警將通知到案

2026市議員選戰朱家軍又+1！　國民黨前發言人鄧凱勛宣布選板橋

伊朗新最高領袖傳負傷躲藏　民眾喊「去死」影片流傳

快訊／3縣市大雨特報　下到晚上

婦女節彎腰守護海岸　東港警志工50人淨灘鎮海公園

台股回測31K季線！　法人拋「止跌2關鍵」緊盯融資減肥

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放

【贏韓國就是爽】經典賽大復仇！中華隊苦戰10局5:4奪勝！贏球瞬間場子炸了！ #WBC

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

哈米尼次子接班！　伊朗正式宣布：穆傑塔巴接任最高領袖

卓榮泰赴東京看WBC　中方氣炸致電日使抗議

美以轟炸石油設施　德黑蘭竟下石油黑雨

伊朗4波飛彈狂轟以色列　全境警報大作

伊朗飛彈藏民宅！美軍發布強烈警告

贏不了台灣　韓媒點名4大聯盟選手表現差

美駐挪威大使館深夜爆炸　警鎖定恐攻調查

第7名美軍陣亡！　川普預警「更多美軍傷亡」：這就是戰爭

川普放話：伊朗新領袖要經過我「批准」

韓媒：連台灣都贏不了還談什麼8強

機票取消7次　她受困杜拜砸25萬頭等艙回國

韓媒：張育成、鄭宗哲成績普「卻轟爆韓國」

韓媒：台灣未來成為「更可怕的球隊」

川普擬派特種部隊進入伊朗　奪核彈級濃縮鈾

美國與伊朗緊張局勢再度升溫！根據外媒最新消息指出，美國總統川普（Donald Trump）正考慮一項大膽的軍事行動，擬派遣特種部隊直接進入伊朗領土，強行奪取一批已接近「武器等級」的高濃縮鈾庫存。據悉，由於這批物資在去年的空襲後下落不明，美方擔心其已被轉移，才考慮將行動從空中轟炸轉為地面突擊。

伊朗戰事衝擊　國際油價漲破每桶100美元逾3年半首見

機票取消7次　她受困杜拜砸25萬頭等艙回國

第7名美軍陣亡！　川普預警「更多美軍傷亡」：這就是戰爭

哈米尼次子接班！　伊朗正式宣布：穆傑塔巴接任最高領袖

油價伊朗川普能源荷莫茲海峽

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

溼答答！　4天雨最大

日本助台灣保命！晉級8強條件曝

許維恩切雙乳抗癌首曬疤「每一道都是勳章」

探8℃！　強冷空氣來了

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

美記批低級失誤害大谷滿壘沒得打

信義區宅遭闖入　女熟睡當場被性侵！同房男看傻：黑衣男趴她身上

韓媒形容陳傑憲發言像大谷翔平

台灣20年首贏韓國「球員激動爆哭」　美主播一段話感動全網

史上最大屠殺！台股血洗2070點　台積電狂殺120元至1770元

這場台韓戰該載入史冊！日網呼太精彩

月賺百萬廣告費！全球最大盜版漫畫網被端

沙子宸夢幻聯動山本由伸！化身迷弟曬合照

