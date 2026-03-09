國際油價飆破100美元！　川普：這點代價微乎其微

▲美國總統川普強調油價波動僅是短暫現象。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗局勢動盪直接衝擊全球能源供應鏈，導致國際油價連日狂飆。對此，美國總統川普（Donald Trump）於自家社群平台強力發聲，強調油價波動僅是短暫現象，相較於徹底消除伊朗核武威脅所帶來的全球安全，這點負擔只是微乎其微的代價，「只有愚蠢的人才會有不同看法！」

油價跳空暴漲20% 挑戰18年歷史高點

受伊朗戰爭影響，中東原油生產與運輸陷入停擺，國際油價應聲炸裂。根據《華爾街日報》報導，美國原油期貨價格上週才剛創下自1983年以來最大單週漲幅（35.6%），8日傍晚交易時段再度失控大漲，漲幅一度觸及20%。

這也是自2022年俄烏戰爭引發能源危機以來，油價首度突破每桶100美元大關。在短短幾個交易日內，油價每桶已暴漲逾40美元。市場擔憂，西德州中級原油（WTI）極有可能打破2008年7月創下的每桶145.29美元歷史紀錄。

川普：短期陣痛換取世界和平

面對通膨壓力與能源危機，川普在「真實社群」（Truth Social）發文安撫市場，並展現強硬的外交立場，「當伊朗核威脅被徹底摧毀後，油價在短期內將會迅速下跌；與美國及世界的安全與和平相比，這點代價微乎其微。只有愚蠢的人才會有不同看法！」

川普認為，目前的價格飆升僅是暫時性的犧牲，目的是為了達成永久性的戰略安全。

專家憂荷莫茲海峽封鎖 油價恐衝上215美元

然而，市場分析師對未來情勢仍持悲觀態度。關鍵在於全球原油運輸動脈荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），若該海峽因戰事長期封鎖，導致中東原油無法進入國際市場，專家預測經通膨調整後，油價恐飆升至每桶約215美元，屆時將刷新全球能源史上的最高點。