　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「勝投怪盜」張奕又發威！延長賽只投9球成功拆彈　球迷：這是玄學

WBC台韓大戰，張奕拿下勝投。（圖／報系資料照）

▲WBC台韓大戰，張奕拿下勝投。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽持續進行，中華隊8日對戰南韓隊，雙方一路激戰至延長賽，最終中華隊以5比4驚險勝出。比賽關鍵時刻由後援投手張奕登板化解危機，最終也拿下勝投，不少網友也提到他「勝投怪盜」的綽號。

比賽進入9局下半時，雙方戰成4比4平手。當時南韓隊仍有追分機會，中華隊由孫易磊續投，在2出局、一壘有人情況下退場，改由張奕接替登板。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張奕登板後先對惠特康投出保送，使得壘上出現兩名跑者。不過他隨後面對金周元時，以指叉球與直球交替搭配壓制打者節奏，最後讓對手擊出外野飛球出局，成功化解失分危機，也讓比賽進入延長賽。

延長賽10局上半，中華隊展開攻勢。透過戰術推進與隊友配合，代跑的陳傑憲成功跑回本壘，為球隊攻下關鍵超前分，中華隊取得5比4領先。

10局下半，中華隊改由曾峻岳登板守成。面對南韓隊反攻壓力，他成功壓制對方打線，未讓對手追平比數，最終中華隊以1分差守住勝利。而張奕因在9局下化解危機並維持平手局面，最終只投9球就拿下本場勝投。

中華隊贏韓國後球員相擁而泣。（圖／達志／美聯社）

▲中華隊贏韓國後球員相擁而泣。（圖／達志／美聯社）

比賽結束後，張奕相關表現也在網路論壇PTT引發討論。「勝投怪盜」、「怪盜又偷到一勝」、「真的很會拿勝投」、「勝投怪盜不負虛名」、「還不是靠我邦」、「科學的盡頭是玄學」、「不好意思我又偷走了」、「不得不信 勝投怪盜」。

張奕目前在中職富邦悍將定位為中繼投手，勝投數反比先發驚人，因此被部分球迷稱為「勝投怪盜」。回顧過去成績，他在2019年世界12強棒球賽拿下2勝0敗，2024年世界12強棒球賽再添3勝0敗，而在2026年世界棒球經典賽也取得1場勝投。等於在一級國際賽事已拿下6勝0敗，戰績驚人。、

張奕賽後受訪時表示，登板時其實相當緊張，一開始投球較為保守，也刻意提高警覺。不過在與捕手討論後調整配球策略，逐漸找回節奏，最終順利完成任務。他回憶當時的關鍵時刻說：「看到那顆高飛球的時候，覺得終於守住了，很像奪冠一樣。」張奕也透露，比賽結束後全隊情緒相當激動，不少隊友都流下眼淚，他自己也同樣被這一刻感動。

延伸閱讀
WBC中華隊要晉級看今晚！韓國對澳洲需「8：3」以上　少一分都不行
手指骨裂仍拚！陳傑憲帶傷代跑衝回致勝分　蔡其昌曝內幕：還拜託先發
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10
抱13年終於賣了　賠1500萬出場
英國隊WBC慘吞3連敗出局　洋基球星被酸只會叫囂沒實力
快訊／杉林溪遊園巴士墜谷！乘客4重傷　1人無呼吸心跳
快訊／台股黑色星期一！史上第4慘
台人擠爆東京巨蛋　日本友人「曝1大忌」：別幫中華隊加油！網秒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

麻醉醒來「病人急問贏了嗎」　下秒1反應！網暖爆：這就是台灣人

杉林溪遊園車墜谷「緊急封閉管制」　觀光署：釐清原因前全面停駛

杉林溪墜谷遊園車無掛牌　指定範圍內免費載客行駛

「用過保險套」掛新光三越男廁門鎖！他摸到超崩潰：噁心

12星座運勢預警！天秤過勞、雙魚嚴防情勒

「勝投怪盜」張奕又發威！延長賽只投9球成功拆彈　球迷：這是玄學

巧遇大谷翔平！訓練員曬神級合照「一切值得了」　網羨慕炸

中華隊贏球瞬間！機長馬上廣播「我們贏韓國了」　乘客激動歡呼

台人擠爆東京巨蛋　日本友人「曝1大忌」：別幫中華隊加油！網秒懂

撂倒韓國感觸多！運彩公會理事長：每年400億才撐得起台灣之光

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

帶傷撲回致勝分！陳傑憲回顧當下：國家榮譽一切都值得

鄭宗哲開轟喊超爽！擊敗韓國仍警惕：日本那場不要忘記

經典賽第一次贏韓國！吳念庭：大家都哭了　陳傑憲帶傷拚戰感染全隊

林家正摔頭盔自責　鄭宗哲霸氣安慰：我們來這裡是為了贏球

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

麻醉醒來「病人急問贏了嗎」　下秒1反應！網暖爆：這就是台灣人

杉林溪遊園車墜谷「緊急封閉管制」　觀光署：釐清原因前全面停駛

杉林溪墜谷遊園車無掛牌　指定範圍內免費載客行駛

「用過保險套」掛新光三越男廁門鎖！他摸到超崩潰：噁心

12星座運勢預警！天秤過勞、雙魚嚴防情勒

「勝投怪盜」張奕又發威！延長賽只投9球成功拆彈　球迷：這是玄學

巧遇大谷翔平！訓練員曬神級合照「一切值得了」　網羨慕炸

中華隊贏球瞬間！機長馬上廣播「我們贏韓國了」　乘客激動歡呼

台人擠爆東京巨蛋　日本友人「曝1大忌」：別幫中華隊加油！網秒懂

撂倒韓國感觸多！運彩公會理事長：每年400億才撐得起台灣之光

墨西哥4轟轟垮巴西　希爾談美墨大戰：只想成為明天最好的球隊

王瞳揪2男旅伴玩嘉義！開箱「高級民宿」被價錢驚呆：是否少一個0

加油好貴衝上30元大關！「台灣省油國民車」點名　7字頭就能入手

清明將至防火先行　南消西港消防攜手里長廣播宣導守護家園

和潤去年EPS 4.72元、年增6%　今年以三大主軸強化競爭力

陸《民族團結法》打擊台獨新工具？　沈有忠：促統法制化轉實際行動

麻醉醒來「病人急問贏了嗎」　下秒1反應！網暖爆：這就是台灣人

秀秀子看中華隊賽後訪問哭了！台韓戰激勝太催淚　醒來雙眼紅腫

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10

太子集團案超跑拍賣挨批作秀　法務部回擊：評論扭曲事實

【闖陣頭鬧事】高雄驚傳警察遭圍毆！廟會影片瘋傳真相曝

生活熱門新聞

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

溼答答！　4天雨最大

探8℃！　強冷空氣來了

陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷急閃

剩8℃！　最冷時間曝

看完台韓大戰！候機室「當晚驚人一幕」太狂

倒春寒！　又要跌破10℃

一年多93萬！　他「勞退收益」入帳炸鍋

冷氣團接力　2波大降溫下探12℃

台人擠爆東京巨蛋！日友人「曝1大忌」：別幫中華隊加油

快訊／今變天越晚越冷　3縣市大雨特報

巧遇大谷翔平！訓練員曬神級合照「一切值得了」

童年回憶掰了！高雄知名探索樂園宣布熄燈

「這不是新光三越！」東蛋美食街贏韓瞬間炸裂　5.2萬人看哭

更多熱門

相關新聞

秀秀子看中華隊賽後訪問哭了！

秀秀子看中華隊賽後訪問哭了！

世界棒球經典賽8日在東京巨蛋上演台韓大戰，中華隊歷經延長激戰後，以5比4力退韓國拿下關鍵一勝，也保住晉級希望。

中華隊贏球瞬間！機長馬上廣播　乘客歡呼

中華隊贏球瞬間！機長馬上廣播　乘客歡呼

台球迷東蛋留滿地垃圾？　日媒：AI造假

台球迷東蛋留滿地垃圾？　日媒：AI造假

費仔連2天開轟「網喊發健保卡」　2方式最快

費仔連2天開轟「網喊發健保卡」　2方式最快

王鴻薇出手！發函政院、華航說明卓榮泰包機費用　須今下班前回覆

王鴻薇出手！發函政院、華航說明卓榮泰包機費用　須今下班前回覆

關鍵字：

張奕WBC2026WBC經典賽WBC台韓大戰周刊王

讀者迴響

熱門新聞

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

溼答答！　4天雨最大

即／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜山谷傳9傷

探8℃！　強冷空氣來了

日本助台灣保命！晉級8強條件曝

許維恩切雙乳抗癌首曬疤「每一道都是勳章」

陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷急閃

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

剩8℃！　最冷時間曝

看完台韓大戰！候機室「當晚驚人一幕」太狂

信義區宅遭闖入　女熟睡當場被性侵！同房男看傻：黑衣男趴她身上

更多

最夯影音

更多
大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面