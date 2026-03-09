「勝投怪盜」張奕又發威！延長賽只投9球成功拆彈　球迷：這是玄學

▲WBC台韓大戰，張奕拿下勝投。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽持續進行，中華隊8日對戰南韓隊，雙方一路激戰至延長賽，最終中華隊以5比4驚險勝出。比賽關鍵時刻由後援投手張奕登板化解危機，最終也拿下勝投，不少網友也提到他「勝投怪盜」的綽號。

比賽進入9局下半時，雙方戰成4比4平手。當時南韓隊仍有追分機會，中華隊由孫易磊續投，在2出局、一壘有人情況下退場，改由張奕接替登板。

張奕登板後先對惠特康投出保送，使得壘上出現兩名跑者。不過他隨後面對金周元時，以指叉球與直球交替搭配壓制打者節奏，最後讓對手擊出外野飛球出局，成功化解失分危機，也讓比賽進入延長賽。

延長賽10局上半，中華隊展開攻勢。透過戰術推進與隊友配合，代跑的陳傑憲成功跑回本壘，為球隊攻下關鍵超前分，中華隊取得5比4領先。

10局下半，中華隊改由曾峻岳登板守成。面對南韓隊反攻壓力，他成功壓制對方打線，未讓對手追平比數，最終中華隊以1分差守住勝利。而張奕因在9局下化解危機並維持平手局面，最終只投9球就拿下本場勝投。

▲中華隊贏韓國後球員相擁而泣。（圖／達志／美聯社）

比賽結束後，張奕相關表現也在網路論壇PTT引發討論。「勝投怪盜」、「怪盜又偷到一勝」、「真的很會拿勝投」、「勝投怪盜不負虛名」、「還不是靠我邦」、「科學的盡頭是玄學」、「不好意思我又偷走了」、「不得不信 勝投怪盜」。

張奕目前在中職富邦悍將定位為中繼投手，勝投數反比先發驚人，因此被部分球迷稱為「勝投怪盜」。回顧過去成績，他在2019年世界12強棒球賽拿下2勝0敗，2024年世界12強棒球賽再添3勝0敗，而在2026年世界棒球經典賽也取得1場勝投。等於在一級國際賽事已拿下6勝0敗，戰績驚人。、

張奕賽後受訪時表示，登板時其實相當緊張，一開始投球較為保守，也刻意提高警覺。不過在與捕手討論後調整配球策略，逐漸找回節奏，最終順利完成任務。他回憶當時的關鍵時刻說：「看到那顆高飛球的時候，覺得終於守住了，很像奪冠一樣。」張奕也透露，比賽結束後全隊情緒相當激動，不少隊友都流下眼淚，他自己也同樣被這一刻感動。

