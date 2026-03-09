　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

防俄援烏需求增！　歐洲武器進口「暴增逾3倍」躍全球第一

▲▼烏克蘭部隊努力防守東部前線戰略城鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk），勸說居民撤離。（圖／路透）

▲烏克蘭部隊努力防守東部前線戰略城鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）9日發布最新報告指出，受俄烏戰爭影響，歐洲各國為了支援烏克蘭並強化自身國防，在過去5年間武器進口量呈現翻倍式成長，一舉躍升為全球最大的武器進口地區。與此同時，美國在軍事出口市場的霸主地位更加穩固，而俄羅斯的市佔率則因戰爭衝擊出現「腰斬式」崩跌。

俄烏戰爭成關鍵　歐洲進口量「翻倍式成長」

根據SIPRI最新數據顯示，2021年至2025年間，歐洲國家的武器進口量與前一個五年（2016-2020年）相比，大幅增長了210%，漲幅超過3倍。這波激增也帶動全球武器交易總量上升約9.2%。報告指出，歐洲目前佔全球武器進口總額的33%，遠高於過去的12%。

SIPRI「武器轉移計畫」主任喬治（Mathew George）表示，歐洲現在已成為全球最大的武器接收地區。他分析指出，自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，向烏國交付軍備是推升數據最顯著的因素；但除此之外，其他歐洲國家也因憂心俄羅斯的潛在威脅，正積極重建經歷數十年投資不足的軍隊。

美國穩坐出口霸主　俄羅斯市佔腰斬慘跌

在供應商方面，美國的地位依然難以撼動。數據顯示，美國在全球武器出口市場的佔有率從36%成長至42%；而在歐洲進口的武器中，就有高達48%是來自美國，特別是戰鬥機與長程防空系統。

反觀俄羅斯，其市佔率從21%驟降至6.8%，排名跌至全球第三，反映出戰爭對其軍工產能與外銷能力的重創。法國則以9.8%的市佔率穩坐全球第二大供應商。

值得注意的是，歐洲整體的武器出口份額達28%，幾乎是俄羅斯的4倍、中國的5倍，顯示歐洲在「買」之外，「賣」的實力也不容小覷。

中東進口微幅下滑　防空系統需求仍強勁

至於長年身為武器買賣熱區的中東地區，過去5年的進口量雖然下滑了13%，但沙烏地阿拉伯與卡達仍位列全球前四大買主。SIPRI資深研究員韋澤曼（Pieter Wezeman）解釋，這主要是因為沙烏地先前的巨額訂單仍處於消化與整合階段。

然而，隨著中東局勢動盪，尤其是近期以色列、伊朗間的衝突升溫，各國已下達大量尚未反映在數據上的新訂單。韋澤曼預測，未來的採購重點將集中在反飛彈與防空系統，「各國會優先補足消耗的軍備，並尋求更完善的防禦設備以求自保。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
442 1 6657 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來
快訊／台股警戒！日股狂殺3500點　韓股重挫觸發暫停交易
一年多93萬！　他「勞退收益」入帳炸鍋
快訊／萬華男談分手…遭前女友乾哥「一刀斃命」
孫周永扛韓澳生死戰！韓媒哀嚎條件太嚴苛　中華隊晉級全看這場
阿翔辣妻Grace宣布改名！　「靠ChatGPT選名」尪傻眼
張育成6安再穩住第四棒　寫「不要哭」卻抱陳傑憲痛哭畫面瘋傳
韓媒形容陳傑憲發言像大谷翔平

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

防俄援烏需求增！　歐洲武器進口「暴增逾3倍」躍全球第一

藍白聯手狂封殺！　美國務院籲：台灣盡快通過國防特別預算

彭博：川普擬「派特種部隊」進入伊朗　強奪核彈級濃縮鈾

卓榮泰赴東京巨蛋看WBC　中方氣炸「致電日本大使」抗議

美國駐挪威大使館深夜爆炸！　警方鎖定恐攻調查

伊朗戰事衝擊　國際油價漲破每桶100美元逾3年半首見

機票被取消7次！她受困杜拜「忍痛砸25萬」　搶最後1張頭等艙回國

第7名美軍陣亡！　川普預警「更多美軍傷亡」：這就是戰爭

哈米尼次子接班！　伊朗正式宣布：穆傑塔巴接任最高領袖

哈米尼接班人將公布　川普撂話：沒得到美國批准，撐不了多久

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

帶傷撲回致勝分！陳傑憲回顧當下：國家榮譽一切都值得

鄭宗哲開轟喊超爽！擊敗韓國仍警惕：日本那場不要忘記

經典賽第一次贏韓國！吳念庭：大家都哭了　陳傑憲帶傷拚戰感染全隊

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

林家正摔頭盔自責　鄭宗哲霸氣安慰：我們來這裡是為了贏球

防俄援烏需求增！　歐洲武器進口「暴增逾3倍」躍全球第一

藍白聯手狂封殺！　美國務院籲：台灣盡快通過國防特別預算

彭博：川普擬「派特種部隊」進入伊朗　強奪核彈級濃縮鈾

卓榮泰赴東京巨蛋看WBC　中方氣炸「致電日本大使」抗議

美國駐挪威大使館深夜爆炸！　警方鎖定恐攻調查

伊朗戰事衝擊　國際油價漲破每桶100美元逾3年半首見

機票被取消7次！她受困杜拜「忍痛砸25萬」　搶最後1張頭等艙回國

第7名美軍陣亡！　川普預警「更多美軍傷亡」：這就是戰爭

哈米尼次子接班！　伊朗正式宣布：穆傑塔巴接任最高領袖

哈米尼接班人將公布　川普撂話：沒得到美國批准，撐不了多久

未靠右騎車害死人！新北男稱要養嬰求緩刑　法官：孩子不是擋箭牌

影／「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

開賣即秒殺！千問AI眼鏡全通路售罄　今早10點再度開賣

視力剩0.1！32歲男「眼球慘變雪花白」　醫見血糖飆400：被侵蝕了

防俄援烏需求增！　歐洲武器進口「暴增逾3倍」躍全球第一

兔美懷孕曬超音波！謝睿宸嗨喊：正式當上謝爸謝媽

台股警戒！日股狂殺3500點　韓股重挫觸發暫停交易

「TOYOTA全新轎跑接單」新台幣69萬！空間比Camry更大更便宜

投資達人股海老牛：00929的反擊時刻！股價漲4成、配息回到0.11元

快訊／萬華男談分手…遭前女友乾哥「一刀斃命」！警逮3人到案

【男人的快樂就是這麼簡單】騎腳踏車竟用手指打方向燈XD

國際熱門新聞

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

哈米尼次子接班！　伊朗正式宣布：穆傑塔巴接任最高領袖

伊朗4波飛彈狂轟以色列　全境警報大作

美以轟炸石油設施　德黑蘭竟下石油黑雨

伊朗飛彈藏民宅！美軍發布強烈警告

美駐挪威大使館深夜爆炸　警鎖定恐攻調查

贏不了台灣　韓媒點名4大聯盟選手表現差

第7名美軍陣亡！　川普預警「更多美軍傷亡」：這就是戰爭

川普放話：伊朗新領袖要經過我「批准」

韓媒：連台灣都贏不了還談什麼8強

韓媒：張育成、鄭宗哲成績普「卻轟爆韓國」

韓媒：台灣未來成為「更可怕的球隊」

即／日本近海6.0極淺層強震

以軍空襲伊朗機場！多架F-14戰機全毀

更多熱門

相關新聞

川普擬派特種部隊進入伊朗　奪核彈級濃縮鈾

川普擬派特種部隊進入伊朗　奪核彈級濃縮鈾

美國與伊朗緊張局勢再度升溫！根據外媒最新消息指出，美國總統川普（Donald Trump）正考慮一項大膽的軍事行動，擬派遣特種部隊直接進入伊朗領土，強行奪取一批已接近「武器等級」的高濃縮鈾庫存。據悉，由於這批物資在去年的空襲後下落不明，美方擔心其已被轉移，才考慮將行動從空中轟炸轉為地面突擊。

美駐挪威大使館深夜爆炸　警鎖定恐攻調查

美駐挪威大使館深夜爆炸　警鎖定恐攻調查

機票取消7次　她受困杜拜砸25萬頭等艙回國

機票取消7次　她受困杜拜砸25萬頭等艙回國

出兵伊朗？　美軍「第82空降師」突取消演習

出兵伊朗？　美軍「第82空降師」突取消演習

伊朗戰爭反成台灣護盾　外媒：美軍嚇壞北京

伊朗戰爭反成台灣護盾　外媒：美軍嚇壞北京

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武歐洲歐盟

讀者迴響

熱門新聞

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

溼答答！　4天雨最大

日本助台灣保命！晉級8強條件曝

美記批低級失誤害大谷滿壘沒得打

探8℃！　強冷空氣來了

許維恩切雙乳抗癌首曬疤「每一道都是勳章」

信義區宅遭闖入　女熟睡當場被性侵！同房男看傻：黑衣男趴她身上

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

這場台韓戰該載入史冊！日網呼太精彩

冷氣團接力　2波大降溫下探12℃

台灣20年首贏韓國「球員激動爆哭」　美主播一段話感動全網

韓媒形容陳傑憲發言像大谷翔平

沙子宸夢幻聯動山本由伸！化身迷弟曬合照

快訊／今變天越晚越冷　3縣市大雨特報

更多

最夯影音

更多
大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面