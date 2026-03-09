防俄援烏需求增！　歐洲武器進口「暴增逾3倍」躍全球第一

▲烏克蘭部隊努力防守東部前線戰略城鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）9日發布最新報告指出，受俄烏戰爭影響，歐洲各國為了支援烏克蘭並強化自身國防，在過去5年間武器進口量呈現翻倍式成長，一舉躍升為全球最大的武器進口地區。與此同時，美國在軍事出口市場的霸主地位更加穩固，而俄羅斯的市佔率則因戰爭衝擊出現「腰斬式」崩跌。

俄烏戰爭成關鍵 歐洲進口量「翻倍式成長」

根據SIPRI最新數據顯示，2021年至2025年間，歐洲國家的武器進口量與前一個五年（2016-2020年）相比，大幅增長了210%，漲幅超過3倍。這波激增也帶動全球武器交易總量上升約9.2%。報告指出，歐洲目前佔全球武器進口總額的33%，遠高於過去的12%。

SIPRI「武器轉移計畫」主任喬治（Mathew George）表示，歐洲現在已成為全球最大的武器接收地區。他分析指出，自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，向烏國交付軍備是推升數據最顯著的因素；但除此之外，其他歐洲國家也因憂心俄羅斯的潛在威脅，正積極重建經歷數十年投資不足的軍隊。

美國穩坐出口霸主 俄羅斯市佔腰斬慘跌

在供應商方面，美國的地位依然難以撼動。數據顯示，美國在全球武器出口市場的佔有率從36%成長至42%；而在歐洲進口的武器中，就有高達48%是來自美國，特別是戰鬥機與長程防空系統。

反觀俄羅斯，其市佔率從21%驟降至6.8%，排名跌至全球第三，反映出戰爭對其軍工產能與外銷能力的重創。法國則以9.8%的市佔率穩坐全球第二大供應商。

值得注意的是，歐洲整體的武器出口份額達28%，幾乎是俄羅斯的4倍、中國的5倍，顯示歐洲在「買」之外，「賣」的實力也不容小覷。

中東進口微幅下滑 防空系統需求仍強勁

至於長年身為武器買賣熱區的中東地區，過去5年的進口量雖然下滑了13%，但沙烏地阿拉伯與卡達仍位列全球前四大買主。SIPRI資深研究員韋澤曼（Pieter Wezeman）解釋，這主要是因為沙烏地先前的巨額訂單仍處於消化與整合階段。

然而，隨著中東局勢動盪，尤其是近期以色列、伊朗間的衝突升溫，各國已下達大量尚未反映在數據上的新訂單。韋澤曼預測，未來的採購重點將集中在反飛彈與防空系統，「各國會優先補足消耗的軍備，並尋求更完善的防禦設備以求自保。」