國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

藍白聯手狂封殺！　美國務院籲：台灣盡快通過國防特別預算

▲立法院上個會期最後一次程序委員會，藍白在人數優勢下再次封殺1.25兆軍購預算案。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院上個會期最後一次程序委員會，藍白在人數優勢下再次封殺1.25兆軍購預算案。（圖／記者湯興漢攝）

記者張靖榕／綜合報導

國民黨提出規模新台幣3800億元＋N的國防特別條例草案，引發外界關注。對於有說法指美方並未接受該提案，美國國務院表示，鼓勵台灣立法院各黨派擱置政治分歧，盡快通過國防特別預算，以展現台灣捍衛自身安全的決心。

美方未接受國民黨版國防特別條例草案

中央社報導，國民黨日前提出「3800億元＋N」國防特別條例草案。國民黨前立委、現任華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）研究員許毓仁5日在臉書表示，根據他與華府人士溝通與了解，美方並未接受這項提案，也不存在所謂默契。

對此，美國國務院一名發言人向中央社表示，依據「台灣關係法」（Taiwan Relations Act）及美國歷屆政府45多年來的一貫承諾，美國支持台灣取得與其面臨威脅相稱的關鍵防禦能力。

鼓勵立院各黨派擱置分歧　為台灣盡快通過預算

發言人表示，「我們鼓勵台灣立法院各黨派擱置政治分歧，盡快通過國防特別預算，為台灣取得關鍵防禦能力提供資金，並展現台灣捍衛自身安全的決心。」

立法院會6日已將行政院版國防特別條例草案（新台幣1兆2500億元）、國民黨團版本以及民眾黨團提出的4000億元版本付委審查。

顧立雄：國民黨版草案「沒邏輯」

國防部長顧立雄同日受訪表示，所謂「3800億＋N」的邏輯並不存在，也不屬實。他指出，如果要增加其他軍備項目，必須另訂條例，目前草案金額就是上限。

顧立雄指出，國民黨版本將AH-1W直升機零附件、魚叉飛彈等項目編入公務預算並納入特別條例，顯示提案者對軍購程序不熟悉，甚至可能未參與先前專案報告，「對整個軍購程序不了解，才會產生這樣的寫法」。

行政院版獲美方肯定

顧立雄強調，行政院版本的國防特別條例歷經兩年研究規劃，並獲美國政府與國會肯定，整體方案涵蓋國內產製、軍購、商購與委製能量。如果其中關鍵項目遭排除，將導致聯合作戰能力大幅下降，對防衛韌性造成重大缺口。

美國政府已針對強化防衛韌性與不對稱戰力的特別預算中3項軍售案，向台灣提供發價書草案，有效期限至3月15日，目前距期限僅剩約1周。

由於國防特別條例尚未通過，國防部2月表示將向美方爭取延長發價書效期，避免因未能在期限內簽署而導致整體軍售案被取消。

03/06 全台詐欺最新數據

李洋「場邊施法」助台灣贏韓國！　謎動作引網友熱議

李洋「場邊施法」助台灣贏韓國！　謎動作引網友熱議

2026年世界棒球經典賽（WBC）台韓大戰8日在東京巨蛋登場，台灣隊與南韓激戰至第10局延長賽，最終以5：4險勝，寫下自2006年經典賽開辦以來首度擊敗南韓的歷史紀錄。運動部長李洋也親赴現場觀戰，還被眼尖球迷發現在場邊「施法」，他本人也在社群分享照片後引發球迷熱議。

台灣20年首贏韓國「球員激動爆哭」　美主播一段話感動全網

台灣20年首贏韓國「球員激動爆哭」　美主播一段話感動全網

政治從來不是道德論　從國際局勢看台灣內部如何解套

政治從來不是道德論　從國際局勢看台灣內部如何解套

第7名美軍陣亡！　川普預警「更多美軍傷亡」：這就是戰爭

第7名美軍陣亡！　川普預警「更多美軍傷亡」：這就是戰爭

美啟用英國2基地　執行對伊朗防禦性行動

美啟用英國2基地　執行對伊朗防禦性行動

