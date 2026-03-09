彭博：川普擬「派特種部隊」進入伊朗　強奪核彈級濃縮鈾

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國與伊朗緊張局勢再度升溫！根據外媒最新消息指出，美國總統川普（Donald Trump）正考慮一項大膽的軍事行動，擬派遣特種部隊直接進入伊朗領土，強行奪取一批已接近「武器等級」的高濃縮鈾庫存。據悉，由於這批物資在去年的空襲後下落不明，美方擔心其已被轉移，才考慮將行動從空中轟炸轉為地面突擊。

核彈級濃縮鈾下落不明 川普坦言：可能動手

根據《彭博社》報導，三名聽取簡報的外交官員透露，自從去年六月美以聯軍與伊朗爆發為期12天的戰爭後，聯合國核能視察員已長達九個月無法核實伊朗濃縮鈾的具體位置。隨著不確定性增加，川普政府內部正積極研議應變方案。

川普7日在空軍一號受訪時坦言，「目前他們（美軍）還無法接觸到那批物資，但在未來的某個時刻，或許我們會這麼做。」川普指出，雖然目前尚未展開行動，但這已列入後續清單，「我們現在還不會動手，但這確實是我們之後可以做的事情。」

足以製造11枚核彈 「潛水氣瓶裝」極易轉移

事實上，這批失蹤的高濃縮鈾（HEU）共計441公斤。美國官員具體指出，這批物資若經過進一步精煉，足以製造約11枚核彈頭。此外，伊朗還持有超過8000公斤的低等級濃縮鈾，一旦精煉能力恢復，隨時可能成為核武威脅。

▲位於伊朗伊斯法罕郊外的鈾轉化設施。（資料照／達志影像／美聯社）



根據美國監管單位的數據，這些高濃縮鈾通常存放在約16個高度91公分的鋼瓶內，大小僅與大號潛水氣瓶相當，每瓶重量約25公斤。官員憂慮，這種體積小、重量輕的特性，使得物資極易透過一般車輛甚至人力搬運。

在最近一波空襲前，國際原子能總署（IAEA）曾觀察到以斯法罕（Isfahan）山區隧道外有頻繁活動，懷疑物質早已被轉移掩埋。

重啟「蜜獾計畫」？ 美軍擬派重型裝備入伊

為了應對此情況，美軍已著手修訂多項軍事應變計畫。其中一項參考了數十年前制定的「蜜獾計畫」（Project Honey Badger），該計畫設想出動上百架飛機，載運約2400名特種部隊成員深入伊朗。

值得注意的是，若要奪取深埋地底的核物質，美軍還計畫空運包括「重型推土機」在內的挖掘設備。川普強調，雖然他不願詳談地面部隊細節，但除非有極其正當的理由，否則不會輕易動武；且一旦出兵，伊朗必須被重創到完全喪失地面作戰能力的程度。

哈米尼開戰即死亡 核武禁令恐生變

目前伊朗情勢更顯複雜，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在戰爭初期身亡，觸發了接班程序。分析家擔心，哈米尼生前雖曾發布反對開發核武的宗教敕令，但新繼任者可能會推翻此立場。

儘管情報顯示，伊朗決定製造核武的可能性目前仍低於50%，且尚未偵測到結構性的武裝計畫，但隨著名為「永續外交」的談判陷入停擺，川普近期的發言已釋放出明確訊號，華府已做好透過軍事手段達成目標的萬全準備。