國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

卓榮泰赴東京巨蛋看WBC　中方氣炸「致電日本大使」抗議

▲▼行政院長卓榮泰現身東京巨蛋應援。（圖／讀者提供）

▲行政院長卓榮泰現身東京巨蛋應援。（圖／讀者提供）

記者張方瑀／綜合報導

行政院長卓榮泰於7日搭乘專機前往日本，並現身東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC），這也是1972年台日斷交以來，首位現職行政院長踏上日本國土。此舉引發中方強烈不滿，中國外交部副部長孫衛東7日深夜緊急致電日本駐中大使金杉憲治，對此表達嚴正抗議。

中方深夜抗議　不滿卓榮泰「現身東京巨蛋」

根據《共同社》、《讀賣新聞》報導，日本政府相關人士8日證實，中國外交部副部長孫衛東7日深夜已針對行政院長卓榮泰訪問日本一事，向日本駐中大使金杉憲治致電表示抗議。

對此，金杉憲治在通話中向中方說明，日本對台灣問題的既定立場完全沒有改變。日本政府官員對外則保持低調，強調卓榮泰院長此行純屬「私人行程」，因此不予置評。

斷交54年來第一人　卓榮泰：自費私人行程

《讀賣新聞》指出，自1972年台日斷交以來，現職行政院長訪日實屬罕見，這應是斷交後首例。報導提到，卓榮泰於7日當天現身東京巨蛋，為WBC中華隊賽事加油打氣。

面對媒體詢問，卓榮泰8日回應表示，這次行程是利用休假期間進行的「自費私人活動」，並明確強調此行「除了為台灣的代表隊加油以外，沒有其他目的」。

日中關係緊繃　行政院：不予評論

根據富士新聞網（FNN）報導，卓榮泰當天在東京巨蛋觀看了「台灣對捷克」的賽事。儘管日本媒體大篇幅報導，台灣行政院對此僅簡單回應表示「不予評論」。

報導分析，由於日本首相高市先前曾針對「台灣有事」發表相關言論，已導致日中關係陷入緊繃狀態，如今台灣現職首長再度訪日，恐怕會讓中國的反應與反彈力道更加強烈。

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來
快訊／台股警戒！日股狂殺3500點　韓股重挫觸發暫停交易
一年多93萬！　他「勞退收益」入帳炸鍋
快訊／萬華男談分手…遭前女友乾哥「一刀斃命」
孫周永扛韓澳生死戰！韓媒哀嚎條件太嚴苛　中華隊晉級全看這場
阿翔辣妻Grace宣布改名！　「靠ChatGPT選名」尪傻眼
張育成6安再穩住第四棒　寫「不要哭」卻抱陳傑憲痛哭畫面瘋傳
韓媒形容陳傑憲發言像大谷翔平

2026WBC2026WBC中華隊WBC卓榮泰日韓要聞

