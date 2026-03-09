一年多93萬！　他「勞退收益」入帳炸鍋

▲勞工退休金社團有網友曬出退休專戶累積資產逾600萬元，關鍵是全程自提6％。



圖文／鏡週刊

勞退基金2025年投資績效亮眼，其中大家最關注的新制勞退基金收益率15.6%，平均每位勞工約可分得5.78萬元。隨著年度收益於3月初入帳，不少勞工在社群平台曬出對帳單分享成果，其中一名已領月退的網友因帳戶持續參與投資，今年收益一次入帳高達93萬元，引發熱議。專家指出，勞退不只是儲蓄，更是透過專業投資與複利滾存的長期退休資產，搭配自提6%，長期累積效果更明顯。

去年勞工退休金投資績效亮眼。根據勞動部公布，整體勞動基金2025年全年投資收益高達1兆1177億元，年收益率16.06%，其中新制勞退基金收益率達15.6%。若以目前約1292萬戶有效帳戶估算，平均每位勞工可分得約5.78萬元。

隨著3月3日完成年度收益分配，勞退個人專戶的收益金額入帳，也讓臉書各大勞退社團瞬間「炸鍋」。不少人紛紛貼出對帳單截圖，分享今年分到的投資成果，有人拿到幾萬元，也有人帳戶增加10幾萬元，直呼「比領年終獎金還開心」。

其中一名已開始請領勞退月退休金的網友，更被社團成員封為「神人級代表」。他公開自己的對帳單表示，當初申請月退休金時，勞退專戶累積金額已超過639萬元，目前每季可領約9.2萬元退休金，換算平均每月約3萬元。

更令人驚訝的是，因為帳戶內尚未領取的資金仍持續參與基金投資運作，今年年度收益分配一次入帳高達93萬元。金額曝光後，引發大量網友驚呼「太猛了」、「比很多人年薪還多」。

該名網友也在貼文中分享心得，表示自己從勞退新制一開始就有自提6%，讓退休帳戶資金穩定累積。他也鼓勵其他勞工，在職涯期間盡量開啟自願提繳制度，長期下來差距會相當明顯。

事實上，在高通膨與市場波動加劇的環境下，許多人開始重新思考退休規劃。對不少勞工而言，真正的焦慮並不只是投資虧損，而是「活得比錢久」。勞退制度被不少專家視為相對穩健的退休資產來源，原因是勞工提繳的退休金會由勞動基金運用局統一投資運作，每年依投資績效分配收益，再持續投入形成複利效果。

換句話說，勞退新制並非單純存錢，而是一筆由專業團隊長期投資、持續滾存的退休資產。除了雇主每月提撥不低於薪資6%，勞工也可自願提繳6%，且自提部分不計入當年度所得課稅，兼具節稅效果。

在收益入帳消息曝光後，不少網友也開始重新檢視自己的勞退帳戶。有網友笑說：「原本很少看勞退，今年第一次覺得這帳戶好重要。」

想知道114年度新制勞退基金收益分配金額，查詢方式如下：

1.網路查詢：以行動電話認證、自然人憑證、虛擬勞保憑證、行動自然人憑證或金融電子憑證，至勞保局e化服務系統查詢。

2.勞動保障卡：到發卡銀行的自動櫃員機（ATM），或於發卡銀行的網路ATM查詢。

3.郵政金融卡：到郵局的自動櫃員機（ATM）查詢。

4.臨櫃查詢：本人持附照片之身分證明文件正本，到勞保局各地辦事處櫃台查詢。



