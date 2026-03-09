1500萬匯鄭朝方講不清　竹縣鄭家遭爆吞2.6億購地款

▲竹北市長鄭朝方是參選新竹縣長熱門人選，日前因土地投資糾紛提告敗訴。



圖文／鏡週刊

九合一大選前哨戰各黨提名正緊鑼密鼓進行中，民進黨政治明星、竹北市長鄭朝方有望更上層樓，與新竹縣副縣長陳見賢或立委徐欣瑩對壘爭奪新竹縣長寶座，正當各界都認為鄭朝方是綠營的不二人選時，他卻遲遲未表態參選，地方傳出，這與一宗他和父親鄭永金共同參與的竹東土地開發案糾紛有關，背後利益龐大，鄭家遭控暗槓2.6億元購地款不認帳，竟還透過司法追殺昔日合作夥伴，卻慘遭法院打臉，款項中一筆1,500萬元匯款，進入鄭朝方帳戶，鄭不僅誠信破產更涉及誣告，還傳出疑有不法政治獻金。

▲竹東「至善莊園」開發案占地逾5萬坪，3面環山又鄰近醫院。（讀者提供）

本刊調查，鄭朝方父親鄭永金和朋友徐翊銘聯手合作，14年前準備開發竹東「至善莊園」5萬餘坪土地，當時其中部分土地登記在鄭朝方名下，開發案旁500公尺就是台大醫院竹東分院，到竹東市區、車站及學校都在10分鐘車程內，在鄭氏家族奔走下，自1995年起成功整合農地與建地逾200筆，計畫興建高級別墅住宅248戶，在竹科外溢效益下創造百億元商機。

▲至善莊園預計興建248棟豪華別墅，有百億元商機。（翻攝新竹縣政府官網）

當時由鄭朝方與徐翊銘簽訂買賣及合作開發合約，圓方公司主張付了逾2.6億元的購地款給鄭家，由於整合已成功，只要環評過關，即可動工蓋別墅。看似順利的合作案卻在2022年出現變化，原來有第三方看上至善莊園土地，想加價購買，沒想到鄭朝方家族竟片面對外表示，沒收到徐翊銘土地合作開發案購地款，因此已將土地賣給第三方，鄭家大賺逾5億元，徐氣不過，隨即要求鄭家返還2.6億元。

▲前國民黨籍新竹縣長鄭永金（圖）與兒子鄭朝方遭控收錢不認帳。（翻攝鄭朝方臉書）

圓方公司出示匯款單，指出當初確實有匯錢給鄭家。匯款紀錄顯示，2013年2月4日，圓方公司匯了1,500萬元進入鄭朝方合庫帳戶，2014年3月至隔年5月，又匯2,242萬元；光是有帳可查的金額就達3,700多萬元，私下更多次拿現金給鄭家，甚至幫忙借款及代清償貸款，總金額逾2億餘元，圓方認為這些都有相關匯款單及鄭永金等人簽收單據及支票為證，但鄭永金卻不認帳，稱沒有收到購地款，替鄭永金處理此案的律師宋姓姪子，則稱圓方公司付的數千萬元是維護鄰里關係費及政治獻金，鄭家與徐鬧翻；鄭朝方對此回應，並未收到2.6億元，此事是13年前借名登記，是他從政前的私人與家庭往事。

▲圓方公司前負責人徐翊銘（圖）遭鄭朝方控告背信，獲無罪確定。（翻攝新竹縣政府官網）

鄭朝方指出，自己投身公職後，始終秉持廉潔自守的原則，過去、現在及未來，都絕對不會、也不曾發生任何與公共利益衝突的情事。

▲圓方公司出示匯款1,500元給鄭朝方的單據。（讀者提供）



更多鏡週刊報導

竹縣鄭家坑建商1／綠營新星選縣長蒙陰影 鄭朝方土開官司陷誠信危機

竹縣鄭家坑建商2／掐住5萬坪土地咽喉 鄭朝方家族煉金術曝光