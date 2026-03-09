　
    • 　
>
政治

1500萬匯鄭朝方講不清　竹縣鄭家遭爆吞2.6億購地款

竹北市長鄭朝方是參選新竹縣長熱門人選，日前因土地投資糾紛提告敗訴。

▲竹北市長鄭朝方是參選新竹縣長熱門人選，日前因土地投資糾紛提告敗訴。

圖文／鏡週刊

九合一大選前哨戰各黨提名正緊鑼密鼓進行中，民進黨政治明星、竹北市長鄭朝方有望更上層樓，與新竹縣副縣長陳見賢或立委徐欣瑩對壘爭奪新竹縣長寶座，正當各界都認為鄭朝方是綠營的不二人選時，他卻遲遲未表態參選，地方傳出，這與一宗他和父親鄭永金共同參與的竹東土地開發案糾紛有關，背後利益龐大，鄭家遭控暗槓2.6億元購地款不認帳，竟還透過司法追殺昔日合作夥伴，卻慘遭法院打臉，款項中一筆1,500萬元匯款，進入鄭朝方帳戶，鄭不僅誠信破產更涉及誣告，還傳出疑有不法政治獻金。

竹東「至善莊園」開發案占地逾5萬坪，3面環山又鄰近醫院。（讀者提供）

▲竹東「至善莊園」開發案占地逾5萬坪，3面環山又鄰近醫院。（讀者提供）

本刊調查，鄭朝方父親鄭永金和朋友徐翊銘聯手合作，14年前準備開發竹東「至善莊園」5萬餘坪土地，當時其中部分土地登記在鄭朝方名下，開發案旁500公尺就是台大醫院竹東分院，到竹東市區、車站及學校都在10分鐘車程內，在鄭氏家族奔走下，自1995年起成功整合農地與建地逾200筆，計畫興建高級別墅住宅248戶，在竹科外溢效益下創造百億元商機。

至善莊園預計興建248棟豪華別墅，有百億元商機。（翻攝新竹縣政府官網）

▲至善莊園預計興建248棟豪華別墅，有百億元商機。（翻攝新竹縣政府官網）

當時由鄭朝方與徐翊銘簽訂買賣及合作開發合約，圓方公司主張付了逾2.6億元的購地款給鄭家，由於整合已成功，只要環評過關，即可動工蓋別墅。看似順利的合作案卻在2022年出現變化，原來有第三方看上至善莊園土地，想加價購買，沒想到鄭朝方家族竟片面對外表示，沒收到徐翊銘土地合作開發案購地款，因此已將土地賣給第三方，鄭家大賺逾5億元，徐氣不過，隨即要求鄭家返還2.6億元。

前國民黨籍新竹縣長鄭永金（圖）與兒子鄭朝方遭控收錢不認帳。（翻攝鄭朝方臉書）

▲前國民黨籍新竹縣長鄭永金（圖）與兒子鄭朝方遭控收錢不認帳。（翻攝鄭朝方臉書）

圓方公司出示匯款單，指出當初確實有匯錢給鄭家。匯款紀錄顯示，2013年2月4日，圓方公司匯了1,500萬元進入鄭朝方合庫帳戶，2014年3月至隔年5月，又匯2,242萬元；光是有帳可查的金額就達3,700多萬元，私下更多次拿現金給鄭家，甚至幫忙借款及代清償貸款，總金額逾2億餘元，圓方認為這些都有相關匯款單及鄭永金等人簽收單據及支票為證，但鄭永金卻不認帳，稱沒有收到購地款，替鄭永金處理此案的律師宋姓姪子，則稱圓方公司付的數千萬元是維護鄰里關係費及政治獻金，鄭家與徐鬧翻；鄭朝方對此回應，並未收到2.6億元，此事是13年前借名登記，是他從政前的私人與家庭往事。

圓方公司前負責人徐翊銘（圖）遭鄭朝方控告背信，獲無罪確定。（翻攝新竹縣政府官網）

▲圓方公司前負責人徐翊銘（圖）遭鄭朝方控告背信，獲無罪確定。（翻攝新竹縣政府官網）

鄭朝方指出，自己投身公職後，始終秉持廉潔自守的原則，過去、現在及未來，都絕對不會、也不曾發生任何與公共利益衝突的情事。

圓方公司出示匯款1,500元給鄭朝方的單據。（讀者提供）

▲圓方公司出示匯款1,500元給鄭朝方的單據。（讀者提供）


03/06 全台詐欺最新數據

442 1 6657 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台股警戒！日股狂殺3500點　韓股重挫觸發暫停交易
一年多93萬！　他「勞退收益」入帳炸鍋
快訊／萬華男談分手…遭前女友乾哥「一刀斃命」
孫周永扛韓澳生死戰！韓媒哀嚎條件太嚴苛　中華隊晉級全看這場
阿翔辣妻Grace宣布改名！　「靠ChatGPT選名」尪傻眼
張育成6安再穩住第四棒　寫「不要哭」卻抱陳傑憲痛哭畫面瘋傳
韓媒形容陳傑憲發言像大谷翔平

未靠右騎車害死人！新北男稱要養嬰求緩刑　法官：孩子不是擋箭牌

影／「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

開賣即秒殺！千問AI眼鏡全通路售罄　今早10點再度開賣

視力剩0.1！32歲男「眼球慘變雪花白」　醫見血糖飆400：被侵蝕了

防俄援烏需求增！　歐洲武器進口「暴增逾3倍」躍全球第一

兔美懷孕曬超音波！謝睿宸嗨喊：正式當上謝爸謝媽

台股警戒！日股狂殺3500點　韓股重挫觸發暫停交易

「TOYOTA全新轎跑接單」新台幣69萬！空間比Camry更大更便宜

投資達人股海老牛：00929的反擊時刻！股價漲4成、配息回到0.11元

快訊／萬華男談分手…遭前女友乾哥「一刀斃命」！警逮3人到案

李多慧抓包粉絲看韓國隊比賽　不是看棒球是看啦啦隊XD

中華隊奪2勝「晉級劇本大改」！「韓澳大戰」成關鍵

中華隊奪2勝「晉級劇本大改」！「韓澳大戰」成關鍵

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽激戰中，台灣爆冷門被澳門完封後，接著又被日本血洗13分提早結束，不過台灣昨重新調整，昨對戰捷克以14拿下1勝，接著再稍早對戰韓國拿下第2勝。對於台灣後續是否有望晉級8強，大票網友也紛紛猜測「晉級劇本」走向。

張育成炸裂陽春砲「上萬球迷」歡呼！國際主播驚：我在台灣？

張育成炸裂陽春砲「上萬球迷」歡呼！國際主播驚：我在台灣？

中華隊血洗捷克後又有驚喜？王瑞德預告：還有更精彩的

中華隊血洗捷克後又有驚喜？王瑞德預告：還有更精彩的

烤玉米「水溝蓋備料」畫面曝！店家道歉：放過老人家

烤玉米「水溝蓋備料」畫面曝！店家道歉：放過老人家

女腳飄臭酸味　翁一聞驚覺遭騙150多萬

女腳飄臭酸味　翁一聞驚覺遭騙150多萬

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

溼答答！　4天雨最大

日本助台灣保命！晉級8強條件曝

美記批低級失誤害大谷滿壘沒得打

探8℃！　強冷空氣來了

許維恩切雙乳抗癌首曬疤「每一道都是勳章」

信義區宅遭闖入　女熟睡當場被性侵！同房男看傻：黑衣男趴她身上

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

這場台韓戰該載入史冊！日網呼太精彩

冷氣團接力　2波大降溫下探12℃

台灣20年首贏韓國「球員激動爆哭」　美主播一段話感動全網

韓媒形容陳傑憲發言像大谷翔平

沙子宸夢幻聯動山本由伸！化身迷弟曬合照

快訊／今變天越晚越冷　3縣市大雨特報

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

