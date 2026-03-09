　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國駐挪威大使館深夜爆炸！　警方鎖定恐攻調查

記者張方瑀／綜合報導

位於挪威首都奧斯陸的美國駐挪威大使館於當地時間8日深夜驚傳爆炸，現場領事部門入口處遭到毀損，雪地上散落大量碎玻璃。挪威警方初步調查顯示，這起事件極可能涉及「恐怖主義行動」，目前正全力追緝嫌犯；由於近期中東局勢緊張，調查人員也不排除兩者之間存在關聯。

深夜驚天巨響　美國使館入口遭炸毀

綜合外媒報導，這起爆炸發生在當地時間週日（8日）凌晨1時左右，地點位於奧斯陸市中心外約7公里的莫格達爾斯維根區（Morgedalsvegen）。爆炸點鎖定在大使館建築的公共入口及領事事務處。

爆炸發生後，現場畫面極其狼藉，大使館厚重的玻璃門被炸出裂痕，入口處的雪地上佈滿碎玻璃，室內天花板的燈具也隨電線懸垂。

負責帶領警方應對行動的德萊米爾（Michael Dellemyr）指出，磁磚地板上留有明顯的焦黑痕跡，證實現場確實使用了「爆裂裝置」。所幸事發於深夜，並未造成任何人員傷亡。

▲▼位於挪威首都奧斯陸的美國駐挪威大使館於當地時間8日深夜驚傳爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國駐挪威大使館於當地時間8日深夜驚傳爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

警方調查：不排除「恐攻」可能性

警方調查和情報聯合小組負責人拉森（Frode Larsen）在記者會上表示，「目前其中一個主要假設是這屬於恐怖行動，但我們並未完全鎖定這個方向，必須對其他可能原因保持開放態度。」

雖然奧斯陸警方官員梅特利德（Grete Lien Metlid）證實使館遭到「投擲爆裂物」，但針對外界詢問是否為手榴彈，警方則守口如瓶，僅強調目前尚無特定嫌疑人，正積極蒐集現場監視器畫面並向附近民眾尋求線索。

局勢敏感　恐與中東戰爭有關

值得注意的是，這起爆炸案發生的時機相當敏感。由於美軍近期在伊朗的軍事行動，美國駐中東各地的大使館皆處於高度警戒，伊朗也多次揚言針對外交目標進行報復。拉森坦言，「將這起事件與當前的安全政策情勢（中東局勢）聯繫起來，是相當合理的推論。」

挪威警察安全處（PST）發言人伯恩森（Martin Bernsen）表示，雖然已增派人手協助辦案，但挪威目前的威脅評估等級仍維持在5級中的第3級（中等威脅），暫無調整計畫。

挪威當局嚴正譴責：絕對無法接受

針對美國使館遭襲，挪威政府高層表達強烈抗議。挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）發布聲明痛批，這起事件「非常嚴重且完全不可接受」，並已第一時間與美國駐奧斯陸大使館館長通話。

外交部長艾德（Espen Barth Eide）也強調，外交代表機構的安全是挪威的首要任務，並與美方臨時代辦邁爾（Eric Meyer）保持密切聯繫，確保後續維安升級。

美國國務院發言人則對外證實，已知悉奧斯陸使館的「事件」，目前正與挪威當局合作進行深入調查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
442 1 6657 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股警戒！日股狂殺3500點　韓股重挫觸發暫停交易
一年多93萬！　他「勞退收益」入帳炸鍋
快訊／萬華男談分手…遭前女友乾哥「一刀斃命」
孫周永扛韓澳生死戰！韓媒哀嚎條件太嚴苛　中華隊晉級全看這場
阿翔辣妻Grace宣布改名！　「靠ChatGPT選名」尪傻眼
張育成6安再穩住第四棒　寫「不要哭」卻抱陳傑憲痛哭畫面瘋傳
韓媒形容陳傑憲發言像大谷翔平

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

防俄援烏需求增！　歐洲武器進口「暴增逾3倍」躍全球第一

藍白聯手狂封殺！　美國務院籲：台灣盡快通過國防特別預算

彭博：川普擬「派特種部隊」進入伊朗　強奪核彈級濃縮鈾

卓榮泰赴東京巨蛋看WBC　中方氣炸「致電日本大使」抗議

美國駐挪威大使館深夜爆炸！　警方鎖定恐攻調查

伊朗戰事衝擊　國際油價漲破每桶100美元逾3年半首見

機票被取消7次！她受困杜拜「忍痛砸25萬」　搶最後1張頭等艙回國

第7名美軍陣亡！　川普預警「更多美軍傷亡」：這就是戰爭

哈米尼次子接班！　伊朗正式宣布：穆傑塔巴接任最高領袖

哈米尼接班人將公布　川普撂話：沒得到美國批准，撐不了多久

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

帶傷撲回致勝分！陳傑憲回顧當下：國家榮譽一切都值得

鄭宗哲開轟喊超爽！擊敗韓國仍警惕：日本那場不要忘記

經典賽第一次贏韓國！吳念庭：大家都哭了　陳傑憲帶傷拚戰感染全隊

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

林家正摔頭盔自責　鄭宗哲霸氣安慰：我們來這裡是為了贏球

防俄援烏需求增！　歐洲武器進口「暴增逾3倍」躍全球第一

藍白聯手狂封殺！　美國務院籲：台灣盡快通過國防特別預算

彭博：川普擬「派特種部隊」進入伊朗　強奪核彈級濃縮鈾

卓榮泰赴東京巨蛋看WBC　中方氣炸「致電日本大使」抗議

美國駐挪威大使館深夜爆炸！　警方鎖定恐攻調查

伊朗戰事衝擊　國際油價漲破每桶100美元逾3年半首見

機票被取消7次！她受困杜拜「忍痛砸25萬」　搶最後1張頭等艙回國

第7名美軍陣亡！　川普預警「更多美軍傷亡」：這就是戰爭

哈米尼次子接班！　伊朗正式宣布：穆傑塔巴接任最高領袖

哈米尼接班人將公布　川普撂話：沒得到美國批准，撐不了多久

未靠右騎車害死人！新北男稱要養嬰求緩刑　法官：孩子不是擋箭牌

影／「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

開賣即秒殺！千問AI眼鏡全通路售罄　今早10點再度開賣

視力剩0.1！32歲男「眼球慘變雪花白」　醫見血糖飆400：被侵蝕了

防俄援烏需求增！　歐洲武器進口「暴增逾3倍」躍全球第一

兔美懷孕曬超音波！謝睿宸嗨喊：正式當上謝爸謝媽

台股警戒！日股狂殺3500點　韓股重挫觸發暫停交易

「TOYOTA全新轎跑接單」新台幣69萬！空間比Camry更大更便宜

投資達人股海老牛：00929的反擊時刻！股價漲4成、配息回到0.11元

快訊／萬華男談分手…遭前女友乾哥「一刀斃命」！警逮3人到案

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

國際熱門新聞

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

哈米尼次子接班！　伊朗正式宣布：穆傑塔巴接任最高領袖

伊朗4波飛彈狂轟以色列　全境警報大作

美以轟炸石油設施　德黑蘭竟下石油黑雨

伊朗飛彈藏民宅！美軍發布強烈警告

美駐挪威大使館深夜爆炸　警鎖定恐攻調查

贏不了台灣　韓媒點名4大聯盟選手表現差

第7名美軍陣亡！　川普預警「更多美軍傷亡」：這就是戰爭

川普放話：伊朗新領袖要經過我「批准」

韓媒：連台灣都贏不了還談什麼8強

韓媒：張育成、鄭宗哲成績普「卻轟爆韓國」

韓媒：台灣未來成為「更可怕的球隊」

即／日本近海6.0極淺層強震

以軍空襲伊朗機場！多架F-14戰機全毀

更多熱門

相關新聞

機票取消7次　她受困杜拜砸25萬頭等艙回國

機票取消7次　她受困杜拜砸25萬頭等艙回國

中東戰火一觸即發，伊朗與以色列的軍事衝突導致當地領空陷入大亂，大批航班被迫停飛或取消。一名受困於杜拜的中國大陸女遊客透露，她在當地驚魂滯留了6天，期間好不容易搶到的機票竟然連續被取消7次，讓她身心俱疲幾近崩潰，最後為了保命，忍痛砸下5.4萬人民幣（約台幣24.9萬元）搶下全機最後一張頭等艙機票，直呼「直到降落北京才敢放鬆」。

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

嗆英航母太晚來！　川普發文狠酸施凱爾

嗆英航母太晚來！　川普發文狠酸施凱爾

伊朗總統公開道歉3大考量曝光

伊朗總統公開道歉3大考量曝光

美駐挪威大使館傳爆炸巨響！　警封鎖現場

美駐挪威大使館傳爆炸巨響！　警封鎖現場

關鍵字：

挪威美國使館爆炸恐怖攻擊中東軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

溼答答！　4天雨最大

日本助台灣保命！晉級8強條件曝

美記批低級失誤害大谷滿壘沒得打

探8℃！　強冷空氣來了

許維恩切雙乳抗癌首曬疤「每一道都是勳章」

信義區宅遭闖入　女熟睡當場被性侵！同房男看傻：黑衣男趴她身上

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

這場台韓戰該載入史冊！日網呼太精彩

冷氣團接力　2波大降溫下探12℃

台灣20年首贏韓國「球員激動爆哭」　美主播一段話感動全網

韓媒形容陳傑憲發言像大谷翔平

沙子宸夢幻聯動山本由伸！化身迷弟曬合照

快訊／今變天越晚越冷　3縣市大雨特報

更多

最夯影音

更多
大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面