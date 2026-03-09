美國駐挪威大使館深夜爆炸！　警方鎖定恐攻調查

記者張方瑀／綜合報導

位於挪威首都奧斯陸的美國駐挪威大使館於當地時間8日深夜驚傳爆炸，現場領事部門入口處遭到毀損，雪地上散落大量碎玻璃。挪威警方初步調查顯示，這起事件極可能涉及「恐怖主義行動」，目前正全力追緝嫌犯；由於近期中東局勢緊張，調查人員也不排除兩者之間存在關聯。

深夜驚天巨響 美國使館入口遭炸毀

綜合外媒報導，這起爆炸發生在當地時間週日（8日）凌晨1時左右，地點位於奧斯陸市中心外約7公里的莫格達爾斯維根區（Morgedalsvegen）。爆炸點鎖定在大使館建築的公共入口及領事事務處。

爆炸發生後，現場畫面極其狼藉，大使館厚重的玻璃門被炸出裂痕，入口處的雪地上佈滿碎玻璃，室內天花板的燈具也隨電線懸垂。

負責帶領警方應對行動的德萊米爾（Michael Dellemyr）指出，磁磚地板上留有明顯的焦黑痕跡，證實現場確實使用了「爆裂裝置」。所幸事發於深夜，並未造成任何人員傷亡。

▲美國駐挪威大使館於當地時間8日深夜驚傳爆炸。（圖／達志影像／美聯社）



警方調查：不排除「恐攻」可能性

警方調查和情報聯合小組負責人拉森（Frode Larsen）在記者會上表示，「目前其中一個主要假設是這屬於恐怖行動，但我們並未完全鎖定這個方向，必須對其他可能原因保持開放態度。」

雖然奧斯陸警方官員梅特利德（Grete Lien Metlid）證實使館遭到「投擲爆裂物」，但針對外界詢問是否為手榴彈，警方則守口如瓶，僅強調目前尚無特定嫌疑人，正積極蒐集現場監視器畫面並向附近民眾尋求線索。

局勢敏感 恐與中東戰爭有關

值得注意的是，這起爆炸案發生的時機相當敏感。由於美軍近期在伊朗的軍事行動，美國駐中東各地的大使館皆處於高度警戒，伊朗也多次揚言針對外交目標進行報復。拉森坦言，「將這起事件與當前的安全政策情勢（中東局勢）聯繫起來，是相當合理的推論。」

挪威警察安全處（PST）發言人伯恩森（Martin Bernsen）表示，雖然已增派人手協助辦案，但挪威目前的威脅評估等級仍維持在5級中的第3級（中等威脅），暫無調整計畫。

挪威當局嚴正譴責：絕對無法接受

針對美國使館遭襲，挪威政府高層表達強烈抗議。挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）發布聲明痛批，這起事件「非常嚴重且完全不可接受」，並已第一時間與美國駐奧斯陸大使館館長通話。

外交部長艾德（Espen Barth Eide）也強調，外交代表機構的安全是挪威的首要任務，並與美方臨時代辦邁爾（Eric Meyer）保持密切聯繫，確保後續維安升級。

美國國務院發言人則對外證實，已知悉奧斯陸使館的「事件」，目前正與挪威當局合作進行深入調查。