國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

機票被取消7次！她受困杜拜「忍痛砸25萬」　搶最後1張頭等艙回國

▲▼飛機走道,行李,搭機。（示意圖／VCG）

▲中國女子受困杜拜，機票連被取消7次。（示意圖／VCG）

記者張方瑀／綜合報導

中東戰火一觸即發，伊朗與以色列的軍事衝突導致當地領空陷入大亂，大批航班被迫停飛或取消。一名受困於杜拜的中國大陸女遊客透露，她在當地驚魂滯留了6天，期間好不容易搶到的機票竟然連續被取消7次，讓她身心俱疲幾近崩潰，最後為了保命，忍痛砸下5.4萬人民幣（約台幣24.9萬元）搶下全機最後一張頭等艙機票，直呼「直到降落北京才敢放鬆」。

半夜驚聞爆炸聲　受困杜拜躲停車場不敢出門

根據《中國新聞週刊》報導，這名陸籍女遊客劉怡（化名）於2月27日抵達杜拜，原本滿心期待的度假行程，卻在隔天因為當地傳出劇烈爆炸聲而完全走樣。劉怡回憶當時慘況，深夜警報狂響，她嚇得顧不得行李，立刻衝往飯店停車場躲避，直到凌晨4時戰火稍息才敢回房，之後整整兩天都躲在飯店內足不出戶。

劉怡心有餘悸地表示，那段日子連聽到類似飛機經過的引擎聲都會全身發抖，根本不敢走向陽台確認情況，甚至出現嚴重的失眠症狀，「即便後來試著出門走走，一回飯店還是會陷入恐懼中。」

「出了票也沒用」　機票連訂10幾班慘取消7次

隨著杜拜空域因伊朗攻擊而關閉，當地機場湧現大規模滯留人潮，旅客紛紛加入「搶票大戰」。劉怡透露，滯留期間她心急如焚，前後嘗試下單了10幾個航班，其中有7次好不容易完成訂票，最後卻都因航班取消而落空。

許多受困旅客也反映，現場混亂程度超乎想像，甚至有人已經辦妥登機手續，卻因為空襲警報突發，導致全機緊急疏散、航班被迫喊卡。航空公司更直接告知旅客，除非接到最後的「確認執飛通知」，否則即便已經拿到登機證，都不保證一定能飛得成。

經濟艙全掃光　她狠砸「天價頭等艙」逃離戰區

受戰亂影響，從杜拜飛往中國大陸的機票價格水漲船高。數據顯示，6日飛往海口的經濟艙已飆破1.5萬人民幣（約台幣6.9萬元），7日飛往北京的經濟艙更是全數售罄，商務艙與頭等艙價格則一路喊到近5萬人民幣；對比之下，從大陸飛往杜拜的機票僅需不到3000人民幣（約台幣1.3萬元），價差高達數十倍。

在機票屢訂屢敗的絕望下，劉怡最後決定不再等待，牙一咬買下當時僅剩的最後一張5.4萬人民幣頭等艙機票。她表示，雖然終於成功登機，但起飛前每一秒都像在煎熬，整個人情緒緊繃到極點，直到飛機真正飛抵北京首都機場，一顆懸著的心才終於落下。

03/06

韓媒形容陳傑憲發言像大谷翔平

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

