未靠右騎車害死人！新北男稱要養嬰求緩刑　法官：孩子不是擋箭牌

▲新北淡水騎士未靠右害命喪路口，卻以年幼孩子求緩刑。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

新北淡水區林姓男子騎車行經中正路時，因未依規定靠右行駛，導致對向騎士閃避不及倒地，送醫搶救仍身亡。法院審理時，林男未與家屬和解，卻搬出「剛出生的女兒需要扶養」為由，盼依兒童最佳利益原則獲判緩刑。士林地院認，子女是父母應保護的對象，而非犯罪後用來減輕刑責的理由，故判有期徒刑11月，不予緩刑。

林男於2024年3月21日上午8時32分許，騎乘普通重型機車沿新北市淡水區中正路往淡水捷運站方向行駛。事故地點為未劃設分向線的道路，依法應靠右側通行，但林男行經中正路229之10號前時，未注意靠右行駛。當時天候晴朗、路面乾燥、視距良好，並無任何不能注意的情形。

此時，被害人楊姓男子騎乘機車自對向行駛而來，因林男偏離右側行駛，楊男閃避不及人車倒地。楊男被送往醫院急救，但仍因車禍造成耳漏、臉部嚴重挫傷與撕裂傷，最終傷重不治。

檢警調查時，林男曾辯稱自己有靠右行駛，且機車並未碰撞到對方。不過警方蒐集事故現場圖、調查報告、監視器畫面及交通事故鑑定後認定，林男未靠右行駛為事故主因，因此被依過失致死罪提起公訴。

法院審理時，林男在準備程序中改為坦承犯行，法官改以簡式審判程序審理。孰料，辯護人主張林男家中有剛出生的孩子需要扶養，希望法院依《兒童權利公約》所揭示的「兒童最佳利益」原則宣告緩刑。

不過法官指出，林男肇事後停留現場並向警方承認自己為肇事者，符合自首要件，依刑法第62條規定減輕其刑。但林男駕駛過失導致他人死亡，造成被害人家屬痛失至親，犯罪結果極為嚴重，且迄今未與家屬達成和解或實際彌補損害。

法官並強調，子女是父母應保護的對象，而非犯罪後用以減輕刑責或暫免入獄的理由；加上本案情節並非輕微，且未獲被害人家屬諒解，因此認為不適合宣告緩刑，故判處林男有期徒刑11月。