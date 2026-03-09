　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／今變天越晚越冷　3縣市大雨特報

（圖／氣象署）

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

今天越晚越冷，基隆市、新北市、宜蘭縣大雨特報！中央氣象署表示，今日水氣增加，降雨主要分布在桃園以北、基隆北海岸、東半部及恆春半島。

基隆、新北、宜蘭大雨特報

氣象署發布「大雨特報」，東北季風影響，今日基隆北海岸、新北市（雙溪）及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意。

氣象署說，今日大陸冷氣團南下，北部及東北部隨時間而下降，越晚越冷，其他地區白天氣溫雖稍微上升，但早晚亦冷，預測北部、東北部及東部高溫為18至21度，東南部及中部約24至25度，南部仍可達27度左右；各地低溫均發生在晚間，預測中部以北及東北部低溫約15度，南部及花、東也將降至18、19度。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

本周2波冷氣團接力

氣象署指出，今日迎風面雲量偏多，水氣增加，降雨主要分布在桃園以北、基隆北海岸、東半部及恆春半島，其中基隆北海岸、宜、花有局部大雨發生的機率，綠島及恆春半島亦有局部較大雨勢發生的可能，竹苗地區及中南部山區亦有零星降雨。

氣象署預報，周二冷氣團影響，華南雲系東移，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，中部亦有零星短暫雨；周三清晨冷氣團及輻射冷卻影響，白天冷氣團減弱，水氣減少，東部、東南部及恆春半島有局部短暫雨，南部山區有零星短暫雨。

氣象署提醒，周四另一冷氣團南下，周五冷氣團及清晨輻射冷卻影響，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨，周四桃園以北亦有零星短暫雨。

氣象署表示，周六冷氣團逐漸減弱，僅東南部及恆春半島有零星短暫雨；周日僅基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨。

03/06 全台詐欺最新數據

日本3連勝後深夜發文打★　大谷貼「唯一未出場」隊友合照

