探8℃！　強冷空氣來了

記者陳俊宏／台北報導

強冷空氣來了，低溫探8度！氣象專家吳德榮表示，今天晚間至周二清晨本島平地的最低氣溫將降至10度上下；周二晚至周三晨因輻射冷卻加成，還會再多降1至2度。

今轉雨降溫

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日下午至周二鋒面掠過，冷空氣南下，北部降雨範圍擴大，東半部有局部短暫雨，氣溫下降，北台越晚越冷；中南部天氣晴朗，氣溫略降，早晚偏冷。

吳德榮說，今夜至周二晨台北測站逼近14度，將觸及大陸冷氣團定義（台北測站≦14度），本島平地的最低氣溫亦將降至10度上下；周二晚至周三晨因輻射冷卻加成，還會再多降1至2度，而創此波最低溫，應注意保暖；周三晴朗，白天氣溫升，東半部偶有局部短暫雨的機率。

低溫估跌破10度

吳德榮指出，周四下午大陸高壓前緣通過，大台北雲量略增、偶有零星飄雨的機率，乾冷空氣緊接南下，晚起轉晴冷；周五至周日大陸高壓的乾空氣影響，各地晴朗穩定，白天舒適微熱，夜間輻射冷卻強，清晨氣溫低，日夜溫差大；周四晚、周五晨、周六晨又有觸及冷氣團的機率，本島平地的最低氣溫再探10度以下。

吳德榮分析，下周一至下周三各地仍晴朗穩定，氣溫逐日漸升，東半部水氣略增，偶有局部短暫雨的機率。