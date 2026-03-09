　
國際

第7名美軍陣亡！　川普預警「更多美軍傷亡」：這就是戰爭

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國軍方8日證實，一名在沙烏地阿拉伯服役的美軍士兵因傷重不治，成為美國與伊朗戰爭爆發以來第7位陣亡的美軍人員。這名士兵是在伊朗對中東地區發動首波攻擊期間受重傷，經連日搶救後仍於昨晚宣告不治。

美軍第7人陣亡

美軍中央司令部（US Central Command）表示，這名軍人是在3月1日伊朗政權對沙烏地阿拉伯境內美軍基地發動攻擊時受傷。中央司令部在社群平台X發布聲明指出，「昨晚，一名美軍成員因伊朗政權對中東各地發動首波攻擊時受傷而去世。」

中央司令部指出，依照軍方慣例，在通知家屬後的24小時內，官方將暫時不公開這名士兵的身分。這起死亡事件也使「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）中陣亡的美軍人數增至7人。

川普坦言美軍將有更多傷亡

在此之前，美軍已於德拉瓦州多佛空軍基地（Dover Air Force Base），為上周在科威特陣亡的6名士兵舉行遺體移交儀式（Dignified Transfer）。美國總統川普與多名政府高層官員親自出席，陪同殉職士兵家屬迎接靈柩返國。

隨著戰事持續升溫，川普先前也坦言，美伊衝突中可能還會出現更多美軍傷亡。當被問及是否預期會出席更多類似的遺體移交儀式時，川普表示，「我肯定會。我非常不情願看到這點，但這就是戰爭的一部分。」

另一方面，沙烏地阿拉伯也首度發布與戰事相關的死亡通報。美聯社報導，一枚軍事砲彈擊中沙國一處住宅區，造成一名印度籍與一名孟加拉籍人士死亡，另有12名孟加拉籍居民受傷。數據顯示，在波斯灣國家受到戰事波及的傷亡者中，外籍勞工與居住者占多數。

03/06 全台詐欺最新數據

日本3連勝後深夜發文打★　大谷貼「唯一未出場」隊友合照

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

伊朗川普美國美軍戰爭中央司令部

