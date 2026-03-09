哈米尼之名延續？　伊朗遴選委員會成員暗示次子接班

▲哈米尼次子穆傑塔巴。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）在美國與以色列聯手空襲中身亡後，接班人選成為外界高度關注焦點。一名參與遴選投票的伊朗高級神職人員近日暗示，哈米尼次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）可能接任最高領袖，但當局尚未正式宣布結果。

哈米尼之名將延續？

路透社報導，負責選出最高領袖的伊朗專家會議（Assembly of Experts）共有88名成員，其中一名神職人員艾希克瓦利（Hosseinali Eshkevari）在伊朗媒體發布的影片中表示，「哈米尼這個名字將會延續下去。」

艾希克瓦利透露，專家會議已經完成投票，「結果很快就會宣布」，但未提供更多細節。另一名神職人員阿拉莫霍達（Ahmad Alamolhoda）則向國營媒體表示，該機構秘書布謝芮（Hosseini Bushehri）將負責對外公布哈米尼的接班人。

父子立場都很強硬

外界普遍預期，現年56歲、立場與父親同樣強硬的穆傑塔巴，將接替其父成為伊斯蘭共和國新任最高領袖。若此結果獲得證實，可能引發國際政治層面的新一波爭議。

美國總統川普此前多次表示，美國應在伊朗新領袖遴選過程中扮演角色，但這一要求已遭伊朗方面明確拒絕。川普也曾批評穆傑塔巴是不可接受的「輕量級」人物。

川普、以色列放話美國恐再次扳倒伊朗新領袖

川普再次重申，華府應參與接班人問題。他告訴美國廣播公司新聞網（ABC News），「如果沒有得到我們的認可，他撐不了多久。」

另一方面，以色列已表示將持續鎖定伊朗高層人物。以色列軍方指出，包括最近才獲任命、卻在空襲中身亡的最高領袖軍事辦公室主任巴拜安（Abolqasem Babaian）在內，多名伊朗高層都已成為打擊目標。

以色列軍方並警告，無論最終由誰接任最高領袖，「我們會毫不猶豫將你鎖定為攻擊目標。」