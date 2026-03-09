哈米尼接班人將公布　川普撂話：沒得到美國批准，撐不了多久

▲川普警告，伊朗新領袖若未得到美國認可，恐怕很難長久掌權。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

伊朗最高領袖哈米尼遇刺身亡後，中東局勢持續緊繃。就在德黑蘭當局準備公布新任最高領袖之際，美國總統川普公開表示，未來接班人若未取得美方認可，恐怕難以長期掌權，引發外界關注。

伊朗準備公布新領袖人選

根據法新社報導，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）9天前因美國與以色列對其官邸發動空襲而身亡，事件迅速引爆區域緊張情勢。知情人士指出，負責選出最高領袖的「專家會議」（Assembly of Experts）已在內部會議中決定繼任者，目前尚未對外公布，但強調很快會宣布結果。

外界普遍猜測，現年56歲的哈米尼之子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）可能接掌權力。

川普稱新領袖需「得到批准」

川普在接受美國廣播公司新聞網（ABC News）專訪時談到伊朗接班問題，他直言：「那個人必須獲得我們的批准。」並表示若新領袖未得到美國認可，「他恐怕無法撐太久。」川普先前也曾批評穆吉塔巴．哈米尼不適合領導伊朗。

德黑蘭反擊：內政不容外國干預

對於華府言論，伊朗政府強烈反彈。外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，最高領袖的產生完全屬於伊朗內部事務，「任何國家都無權干涉」。