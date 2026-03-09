　
國際

美軍警告伊朗民眾！飛彈從住宅區發射　3城市恐變「軍事目標」

▲▼ 伊朗、女子學校被美以轟炸 。（圖／翻攝 央視）

▲伊朗一所女子學校被美以轟炸 。（圖／翻攝央視）

記者閔文昱／綜合報導

美國軍方8日罕見直接向伊朗民眾發布安全警告，指控伊朗軍方在人口密集的城市地區部署無人機與彈道飛彈發射器，並從住宅區發射攻擊，恐使當地平民面臨更高風險。

美國中央司令部（CENTCOM）8日發表聲明指出，伊朗政權在「大量平民居住的區域」進行軍事行動，包括發射自殺式攻擊無人機與彈道飛彈。此舉可能導致相關地點在國際法下失去原本的保護地位，進而成為合法的軍事目標。

美軍：城市發射飛彈恐使平民暴露風險

美軍表示，當軍事設施或武器系統被部署在平民區域時，這些地點可能被視為軍事用途設施。根據國際戰爭法，一旦失去民用保護地位，該區域就可能在衝突中被攻擊。

美國官員指出，美方已觀察到多起案例，顯示伊朗將移動式無人機與彈道飛彈發射器帶入人口稠密地區進行部署與發射。中央司令部在警告中特別點名三座城市——德茲富爾（Dezful）、伊斯法罕（Esfahan）與希拉茲（Shiraz），稱伊朗軍方曾在這些城市的擁擠區域發動無人機或飛彈攻擊。

▲▼伊朗一間學校遭到空襲。（圖／路透）

▲伊朗一間學校遭到空襲。（圖／路透）

美方：警告不代表準備攻擊城市

一名美國官員強調，這項警告不應被解讀為美軍即將對上述城市發動攻擊。不過聲明也指出，美軍無法保證在軍事設施附近或被用於軍事用途的地點周圍平民的安全。

中央司令部同時呼籲伊朗民眾盡量留在家中，並指責伊朗政府「明知會危及無辜生命，仍持續採取相關行動」。

美軍：伊朗已發射數百枚飛彈與大量無人機

中央司令部指出，自2月28日以來，伊朗已發射數百枚彈道飛彈與數千架單向攻擊無人機，並且多次對中東地區的民用機場、飯店與住宅區發動攻擊。

中央司令部指揮官、海軍上將布拉德·庫珀（Brad Cooper）表示，伊朗政權一方面攻擊海灣盟友，一方面又在本國城市進行軍事行動，「公然無視平民生命安全」。

美方同時表示，美軍在所有軍事行動中都會盡可能採取措施降低對平民的傷害，但若設施被用於軍事用途，就無法完全確保附近民眾的安全。

