恐怖黑雨降臨！德黑蘭遭美以狂轟「天空下石油」　全城瀰漫焦味

▲美以空襲石油設施，油庫爆炸引發大火。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

美國與以色列近日加強對伊朗能源設施的空襲行動，導致首都德黑蘭上空瀰漫濃厚黑煙，甚至出現宛如「石油雨」的詭異景象。美國《CNN》採訪團隊8日在當地目擊，空襲發生數小時後，德黑蘭天空出現大片黑色雲層，隨後降下帶有油污的黑色雨水，街道與牆面都留下深色雨漬，空氣中瀰漫濃烈燒焦與油味。

美以空襲石油設施 油庫爆炸引發大火

根據伊朗官員說法，美國與以色列7日晚間對德黑蘭及周邊地區發動空襲，擊中至少5處石油設施，包括多座油庫與一處石油產品運輸中心。爆炸引發猛烈火勢，大量濃煙直衝天空，整座城市在清晨時分仍被暗色煙霧籠罩。

伊朗國家石油產品配送公司表示，攻擊造成4人死亡，其中包括2名油罐車司機，部分設施受損，但火勢已受到控制。社群媒體流傳的影片顯示，儲油槽被擊中後火光沖天，甚至有街道排水溝出現燃燒火焰，畫面相當駭人。

'آتش‌سوزی انبار نفت اقدسیه از فاصله نزدیک'

ویدیوی دریافتی از سوهانک، انتهای بزرگراه ارتش #تهران'

شنبه ۱۶ اسفند #Iran #Tehran pic.twitter.com/ikqloDGwbm — Vahid Online (@Vahid) March 7, 2026

「黑雨」從天而降 專家警告恐影響健康

空襲造成的大火與石油燃燒產生大量煙塵，導致德黑蘭8日早晨降下被稱為「黑雨」的降雨。CNN記者形容，「落下的雨水看起來像混著石油」，地面與牆面都被染成黑色。

伊朗紅新月會的氣象專家警告，這類降雨可能含有污染物與酸性物質，恐對人體健康造成影響，特別是呼吸道系統，因此呼籲德黑蘭居民盡量待在室內，避免接觸雨水，直到天氣完全放晴。

衝突升級 伊朗無人機報復攻擊

這波空襲也被視為美以聯軍在戰爭中的戰略轉變，從先前鎖定軍事設施，擴大至攻擊能源與燃料基礎設施，試圖切斷伊朗軍事行動所需的燃料供應。

面對空襲，伊朗也展開報復行動，向中東多個目標發動無人機與飛彈攻擊，包括科威特的一棟政府機構大樓。伊朗總統裴澤斯基安強調，伊朗「面對威脅不會屈服」，顯示中東衝突仍在持續升溫。