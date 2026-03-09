　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

WBC澳洲隊表現「為何這麼強」　球迷曝最大優勢：我們也有過

▲澳洲隊在預賽連續擊敗台灣、捷克，收下2連勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲隊在預賽連續擊敗台灣、捷克，收下2連勝，8日的比賽又與日本比分咬得十分接近，展現出強勁的實力。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯振中／綜合報導

2026世界棒球經典賽（WBC）預賽C組比賽仍舊持續當中，澳洲隊目前的成績為2勝1負，強勁的勢頭令不少球迷震驚。對此，有台灣網友好奇發問，為何澳洲隊的表現會如此強勁，貼文曝光後立即有內行人點出問題，關鍵原因可能在澳洲的正規季賽剛結束，全隊球員的仍舊還在高張力的狀態，12強賽時中華隊也曾經歷過。

網友好奇　澳洲隊為何表現強勢

一名網友8日晚間在PTT的棒球版拋出問題，觀看目前已結束的WBC經典賽C組賽事後，發現澳洲隊「有夠硬」，雖然隊中沒什麼美國職棒大聯盟（MLB）的球員，頂多與12強的實力差不多，但這次的表現投打俱佳，想必9日韓國會面臨苦戰，「澳洲為什麼那麼強？」

貼文曝光後，立即有大批球迷開始討論，「問就是基因輾壓」、「澳洲一直是日本的心魔」、「很難打…明天搞不好韓國會輸」、「白人的漢草（台語：體格），光擊球初速就有差」、「澳洲就白人後代啊，如果又走美式訓練，就很容易變強。」

球迷點出關鍵　賽季剛結束手感仍火熱

此外，除了生理上的差異以外，許多球迷也點出，目前澳洲的正規季賽才剛打完，全隊球員都處於高張力狀態，與其他國家的球員相比也有所差異。

不少人留言指出，「手感好連日本都快輸，WBC有利於南半球國家」、「人家賽季剛打完，手感還在」、「12強發揮很好有一半要歸功於季賽後打」、「澳洲職棒剛剛打完啊，狀態還在。其它都是剛開機」、「他們手感就跟我們之前12強一樣剛賽季結束，反觀其他隊伍都還在春訓階段。」

03/06 全台詐欺最新數據

許維恩切除雙乳　首曬傷疤照
中東大戰第9天！伊朗「4波飛彈」狂轟以色列全境　多地警報大作
「謝謝你吉田！」日本險勝澳洲　韓媒情緒大洗三溫暖：差點就完了
日本助台灣保命！中華隊「晉級密碼」曝光

不只要防癌！醫師曝老年人健康「隱形殺手」：恐引發連鎖效應

景福宮開漳聖王文化祭　蘇俊賓扛神將、張善政鑽轎腳祈安康

台擊沉韓有玄學？網瘋傳「佛光山啦啦隊」萬人祈福唸：經典賽中華隊

狂賀中華隊贏球！禮儀社加碼「送大體SPA」：溫柔整理最後容顏

耗時1年模擬！高雄港迎17.2萬噸「MSC榮耀號」　首航載4500人赴日

明後天半個台灣有雨　低溫探12度「高山有望迎雪」

「這男人太不可思議！」陳傑憲吵要上場　1使命爆發：怎能不愛他

童年回憶掰了！高雄知名探索樂園宣布熄燈　網嘆：時代的眼淚

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

帶傷撲回致勝分！陳傑憲回顧當下：國家榮譽一切都值得

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

鄭宗哲開轟喊超爽！擊敗韓國仍警惕：日本那場不要忘記

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

經典賽第一次贏韓國！吳念庭：大家都哭了　陳傑憲帶傷拚戰感染全隊

台灣10局5比4氣走韓國！　晉級8強還有希望

澳洲隊WBC棒球經典賽季賽結束強勢表現2026WBC2026列強

