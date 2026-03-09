WBC澳洲隊表現「為何這麼強」　球迷曝最大優勢：我們也有過

▲澳洲隊在預賽連續擊敗台灣、捷克，收下2連勝，8日的比賽又與日本比分咬得十分接近，展現出強勁的實力。（圖／達志影像／美聯社）



記者柯振中／綜合報導

2026世界棒球經典賽（WBC）預賽C組比賽仍舊持續當中，澳洲隊目前的成績為2勝1負，強勁的勢頭令不少球迷震驚。對此，有台灣網友好奇發問，為何澳洲隊的表現會如此強勁，貼文曝光後立即有內行人點出問題，關鍵原因可能在澳洲的正規季賽剛結束，全隊球員的仍舊還在高張力的狀態，12強賽時中華隊也曾經歷過。

網友好奇 澳洲隊為何表現強勢

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名網友8日晚間在PTT的棒球版拋出問題，觀看目前已結束的WBC經典賽C組賽事後，發現澳洲隊「有夠硬」，雖然隊中沒什麼美國職棒大聯盟（MLB）的球員，頂多與12強的實力差不多，但這次的表現投打俱佳，想必9日韓國會面臨苦戰，「澳洲為什麼那麼強？」

貼文曝光後，立即有大批球迷開始討論，「問就是基因輾壓」、「澳洲一直是日本的心魔」、「很難打…明天搞不好韓國會輸」、「白人的漢草（台語：體格），光擊球初速就有差」、「澳洲就白人後代啊，如果又走美式訓練，就很容易變強。」

球迷點出關鍵 賽季剛結束手感仍火熱

此外，除了生理上的差異以外，許多球迷也點出，目前澳洲的正規季賽才剛打完，全隊球員都處於高張力狀態，與其他國家的球員相比也有所差異。

不少人留言指出，「手感好連日本都快輸，WBC有利於南半球國家」、「人家賽季剛打完，手感還在」、「12強發揮很好有一半要歸功於季賽後打」、「澳洲職棒剛剛打完啊，狀態還在。其它都是剛開機」、「他們手感就跟我們之前12強一樣剛賽季結束，反觀其他隊伍都還在春訓階段。」