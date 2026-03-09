　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

氣走南韓！450個紅豆餅3/10發送　「晉級」再送111杯冰美式

▲彰化花壇兌換祭品文將發送紅豆餅。（圖／翁啟祐提供）

▲彰化花壇鄉民代表翁啟祐與好友將兌現祭品文發送紅豆餅。（圖／翁啟祐提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

2026世界棒球經典賽台韓大戰8日激盪全台球迷熱血，寫下經典賽史上對韓首勝的歷史性一刻，全台各地立刻湧現慶祝活動。而在彰化花壇，賽前發出「祭品文」的鄉民代表翁啟祐也說到做到，確定送出200個紅豆餅，沒想到消息一出，各方好友熱情響應，最後總數一口氣加到450個，將於3月10日下午4點在花壇鄉免費發送。

本身就是資深棒球迷的翁啟祐，看到台灣隊以14：0痛宰捷克後，熱血沸騰在臉書發文，預告如果台灣隊能擊敗南韓，他就要自掏腰包送出200個紅豆餅，邀請大家一起集氣。結果台灣健兒真的爭氣，硬是在延長賽壓制韓國隊，拿下這場意義非凡的勝利。

▲彰化花壇兌換祭品文將發送紅豆餅。（圖／翁啟祐提供）

▲彰化花壇鄉民代表翁啟祐po文台灣隊晉級就送111杯冰美式咖啡。

更讓人感動的是，這份「贏球就要分享」的心意迅速擴散。紅豆餅店家率先響應加碼50個，花壇鄉代會副主席李政雄也大方跟進50個，鄉民代表陳新興、葉尚雯、黃泳溱各再加碼50個，短短時間內，原本的200個紅豆餅瞬間湊齊450個，展現滿滿的地方人情味！

翁啟祐激動地說：「贏韓國就是爽！這份榮耀屬於所有台灣人，感謝大家一起集氣，也謝謝各界好友共襄盛舉，讓更多鄉親能沾沾這份喜悅。」

▲彰化花壇兌換祭品文將發送紅豆餅。（圖／翁啟祐提供）

▲彰化花壇鄉民代表翁啟祐與好友將兌現祭品文發送紅豆餅。

不只如此，翁啟祐賽後立刻再發出下一輪「祭品文」，只要台灣隊能夠順利晉級邁阿密複賽，他將再加碼送出111杯超商冰美式咖啡，邀請鄉親繼續為台灣隊集氣，一起鎖定比賽、祈禱好消息降臨！

翁啟祐說，450個免費紅豆餅將於3月10日下午4點在花壇鄉中正路42號現場發放，送完為止。想要一起分享勝利的喜悅嗎？請鄉親記得提前卡位！

▲彰化花壇兌換祭品文將發送紅豆餅。（圖／翁啟祐提供）

▲彰化花壇鄉民代表翁啟祐與好友將兌現祭品文發送紅豆餅。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
442 1 6657 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
許維恩切除雙乳　首曬傷疤照
中東大戰第9天！伊朗「4波飛彈」狂轟以色列全境　多地警報大作
「謝謝你吉田！」日本險勝澳洲　韓媒情緒大洗三溫暖：差點就完了
日本助台灣保命！中華隊「晉級密碼」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

氣走南韓！450個紅豆餅3/10發送　「晉級」再送111杯冰美式

桃園燈會圓滿落幕　12天吸引逾167萬人次熱情參與

魯冰花季結合「天穿日」　蘇俊賓：最符合SDGs精神的民俗祭典

國際婦女節聚焦新女力　女性參政工會成新趨勢

劍湖山40週年推歌廳秀　黃西田領軍藝人同台吸引長輩族群

五色湯圓補天穿　台東桃竹苗客屬同鄉會推廣客家文化

台灣黑熊認證好吃雞肉！「雞世界」獲贈「友善黑熊夥伴」掛牌

打造透明政府！雲林縣舉辦廉政治理工作坊備戰透明晶質獎

斗六市長盃慢速壘球賽登場　400名選手熱血揮棒

張啓楷林昱孜東區服務處揭牌　宣示打造親子友善嘉義市

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

帶傷撲回致勝分！陳傑憲回顧當下：國家榮譽一切都值得

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

鄭宗哲開轟喊超爽！擊敗韓國仍警惕：日本那場不要忘記

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

經典賽第一次贏韓國！吳念庭：大家都哭了　陳傑憲帶傷拚戰感染全隊

台灣10局5比4氣走韓國！　晉級8強還有希望

氣走南韓！450個紅豆餅3/10發送　「晉級」再送111杯冰美式

桃園燈會圓滿落幕　12天吸引逾167萬人次熱情參與

魯冰花季結合「天穿日」　蘇俊賓：最符合SDGs精神的民俗祭典

國際婦女節聚焦新女力　女性參政工會成新趨勢

劍湖山40週年推歌廳秀　黃西田領軍藝人同台吸引長輩族群

五色湯圓補天穿　台東桃竹苗客屬同鄉會推廣客家文化

台灣黑熊認證好吃雞肉！「雞世界」獲贈「友善黑熊夥伴」掛牌

打造透明政府！雲林縣舉辦廉政治理工作坊備戰透明晶質獎

斗六市長盃慢速壘球賽登場　400名選手熱血揮棒

張啓楷林昱孜東區服務處揭牌　宣示打造親子友善嘉義市

美軍警告伊朗民眾！飛彈從住宅區發射　3城市恐變「軍事目標」

日本3連勝後深夜發文打★　大谷翔平貼「唯一未出場」隊友合照

冷氣團接力最濕冷時間曝　圖看「2波大降溫」探12℃

WBC澳洲隊表現「為何這麼強」　球迷曝最大優勢：我們也有過

艾德、蘇文儒相繼復出！傷兵潮逐漸回歸、胡瓏貿期盼下半季是新開始

氣走南韓！450個紅豆餅3/10發送　「晉級」再送111杯冰美式

走進希臘　擁抱愛琴海藍色假期

慢遊張家界與鳳凰古城的山影水色

4/15開山！立山黑部雪壁搶先看

【柴不關我事】贏韓國超爽！主人抱柴犬瘋喊狂歡 牠卻「靈魂下線」超淡定XD

地方熱門新聞

桃園燈會落幕　12天吸167萬人次參與

魯冰花季結合天穿日　符合SDGs精神的民俗祭典

氣走南韓！450個紅豆餅3/10發送

桃園勞動局推動性別平權　女性參政工會成趨勢

劍湖山40週年推歌廳秀　黃西田領軍藝人同台

五色湯圓補天穿　台東桃竹苗客屬同鄉會推廣客家文化

台中富商台南套房遭「寄生」男偽造租約換鎖偷住2、3年被逮

基隆田徑場9月試營運　藍色跑道全天候開放

仁王護國息災祈福法會屏東登場

新北金山中繼市場今開幕　侯友宜：打造舒適採買環境

台南市31校671童軍齊聚海事慶三五童軍節

台東警成功分局3月交通大執法　全力防制事故

林聰明沙鍋魚頭插旗台北　奪LaLaport南港坪效最優獎

「嘉義賈靜雯」曾博怡投入劉厝里里長選舉

更多熱門

相關新聞

大谷翔平貼「唯一未出場」隊友合照

大谷翔平貼「唯一未出場」隊友合照

世界棒球經典賽（WBC）C組賽事8日晚間在東京巨蛋落幕，日本隊以4比3擊敗澳洲，三連勝提前鎖定分組第一晉級八強。賽後約2小時，大谷翔平深夜更新Instagram，分享球隊勝利畫面，同時釋出一張與內野手小園海斗擊掌的合影，引發外界解讀，因為他是日本隊尚未有出場機會的26歲球員。

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

MASA魔法！紅襪、WBC發文讚吉田

MASA魔法！紅襪、WBC發文讚吉田

澳洲主帥尼爾森：明天就是去贏韓國

澳洲主帥尼爾森：明天就是去贏韓國

網瘋傳「佛光山啦啦隊」祈福唸：經典賽中華隊

網瘋傳「佛光山啦啦隊」祈福唸：經典賽中華隊

關鍵字：

2026WBC2026中華隊彰化翁啟祐花壇祭品文紅豆餅

讀者迴響

熱門新聞

美記批低級失誤害大谷滿壘沒得打

許維恩切雙乳抗癌首曬疤「每一道都是勳章」

溼答答！　4天雨最大

日本助台灣保命！晉級8強條件曝

信義區宅遭闖入　女熟睡當場被性侵！同房男看傻：黑衣男趴她身上

這場台韓戰該載入史冊！日網呼太精彩

台中夫妻疑欠千萬債務走絕路　18歲獨子心碎認屍

倒春寒！　又要跌破10℃

月賺百萬廣告費！全球最大盜版漫畫網被端

薩摩耶預言全中變國師！六月豪氣喊：包牠一年伙食費

伊朗4波飛彈狂轟以色列　全境警報大作

沙子宸夢幻聯動山本由伸！化身迷弟曬合照

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

25檔股東會紀念品開獎！東和鋼、世紀鋼走實用風　132萬人等中鋼

中華隊克韓成功「優惠一次看」

更多

最夯影音

更多
大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

帶傷撲回致勝分！陳傑憲回顧當下：國家榮譽一切都值得

帶傷撲回致勝分！陳傑憲回顧當下：國家榮譽一切都值得

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面