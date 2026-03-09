氣走南韓！450個紅豆餅3/10發送　「晉級」再送111杯冰美式

▲彰化花壇鄉民代表翁啟祐與好友將兌現祭品文發送紅豆餅。（圖／翁啟祐提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

2026世界棒球經典賽台韓大戰8日激盪全台球迷熱血，寫下經典賽史上對韓首勝的歷史性一刻，全台各地立刻湧現慶祝活動。而在彰化花壇，賽前發出「祭品文」的鄉民代表翁啟祐也說到做到，確定送出200個紅豆餅，沒想到消息一出，各方好友熱情響應，最後總數一口氣加到450個，將於3月10日下午4點在花壇鄉免費發送。

本身就是資深棒球迷的翁啟祐，看到台灣隊以14：0痛宰捷克後，熱血沸騰在臉書發文，預告如果台灣隊能擊敗南韓，他就要自掏腰包送出200個紅豆餅，邀請大家一起集氣。結果台灣健兒真的爭氣，硬是在延長賽壓制韓國隊，拿下這場意義非凡的勝利。

▲彰化花壇鄉民代表翁啟祐po文台灣隊晉級就送111杯冰美式咖啡。

更讓人感動的是，這份「贏球就要分享」的心意迅速擴散。紅豆餅店家率先響應加碼50個，花壇鄉代會副主席李政雄也大方跟進50個，鄉民代表陳新興、葉尚雯、黃泳溱各再加碼50個，短短時間內，原本的200個紅豆餅瞬間湊齊450個，展現滿滿的地方人情味！

翁啟祐激動地說：「贏韓國就是爽！這份榮耀屬於所有台灣人，感謝大家一起集氣，也謝謝各界好友共襄盛舉，讓更多鄉親能沾沾這份喜悅。」

不只如此，翁啟祐賽後立刻再發出下一輪「祭品文」，只要台灣隊能夠順利晉級邁阿密複賽，他將再加碼送出111杯超商冰美式咖啡，邀請鄉親繼續為台灣隊集氣，一起鎖定比賽、祈禱好消息降臨！

翁啟祐說，450個免費紅豆餅將於3月10日下午4點在花壇鄉中正路42號現場發放，送完為止。想要一起分享勝利的喜悅嗎？請鄉親記得提前卡位！

