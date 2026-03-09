　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冷氣團接力最濕冷時間曝　圖看「2波大降溫」探12℃

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲未來一周2波冷氣團接力報到。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

2波冷空氣忽冷忽暖，中央氣象署表示，未來一周氣溫起伏明顯，北東晴雨交替快，冷氣團今天（9日）南下，10日（周二）影響最大，是整體最濕冷一天，北台灣低溫僅約15度，各地整天都感覺冷，隨後12日（周四）冷氣團再臨，夜晚到清晨將贏來第二波低溫，下探12度。

氣象署預報，今天大陸冷氣團南下，北部及東北部越晚越冷，其他地區白天氣溫雖稍微上升，但早晚亦冷；預測北部、東北部及東部高溫為18至21度，東南部及中部約24至25度，南部仍可達27度左右，各地低溫均發生在晚間，預測中部以北、東北部及東部低溫約15度，南部及花、東低溫也將降至18度。

降雨方面，迎風面雲量較多，主要分布在桃園以北、基隆北海岸、東半部地區及恆春半島，其中基隆北海岸、宜、花地區有局部大雨發生機率，綠島及恆春半島也有局部較大雨勢發生可能，竹苗地區及中南部山區有零星降雨。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」粉絲團指出，未來一周冷空氣相當活躍，今天、12日各有一股冷氣團報到，溫度上下起伏大、節奏快。第一波北部、中部有短暫雨，較為濕冷，第二波水氣少，屬於乾冷型態，夜間輻射冷卻效應使得低溫將探13至15度。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▼氣象署預報一周天氣：

●3/10（二）冷氣團影響，華南雲系帶來水氣－
本周整體最為濕冷的一天，各地整天感覺都涼涼冷冷。
北部、東半部地區、恆春半島及山區易有局部短暫雨
中部平區偶有零星雨，南部地區雲量較多
北部、宜蘭、金門白天高溫15至16度，
中部、花蓮、澎湖高溫17至19度，
南部、台東高溫約21-23度，
馬祖高溫12度。

●3/11（三）清晨冷！水氣由北往南轉乾－
本周第一波冷氣團的低溫預計發生在周三清晨
中部以北、宜蘭低溫大約13至14度
若放晴得較快，輻射冷卻作用可能讓局部地區低溫更低
白天冷氣團減弱，天氣漸放晴，氣溫回升相當明顯
西半部留意日夜溫差會很大

●3/12～3/13（四～五）冷氣團再臨！迎風面降雨稍增－
白天氣溫比週三稍下降，
水氣不多，各地天氣以多雲到晴為主，
迎風面桃園以北、東半部地區，偶有零星短暫雨

雲量減少，預計入夜後輻射冷卻作用可能較明顯
周五清晨預計將迎來第二波低溫，
中部以北、宜蘭低溫約12至14度，局部地區可能更低，
中南部日夜溫差明顯

●3/14～3/15（六～日）天氣轉穩，氣溫漸回升－
冷氣團逐漸減弱，各地氣溫逐日回升，
夜間清晨仍較涼
台灣附近水氣也不多，
天氣以晴到多雲，可見陽光的型態為主

