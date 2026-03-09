　
清境不紅了？2指標景點相繼熄燈　網嘆「慘不忍睹」：只剩合歡山

美麗的清境農場，近年遊客減少，包括紙箱王和星巴克2指標景點熄燈後，網友感嘆已逐漸沒落，圖為示意圖。（翻攝自清境農場官網）

▲美麗的清境農場，近年遊客減少，包括紙箱王和星巴克2指標景點熄燈後，網友感嘆已逐漸沒落，圖為示意圖。（翻攝自清境農場官網）

圖文／鏡週刊

南投清境農場近日有網友前往發現，知名文創據點「紙箱王」已歇業，貼出照片引發熱議。網友紛紛感嘆，自行周邊停車開始收費之後，只剩合歡山還有人潮，清境明顯衰落，就連「台灣海拔最高的星巴克」，去年7月也熄燈，慘不忍睹；也有網友認為，恢復自然可以讓山林休養生息。

一名網友日前在Threads發文指出，他前往南投清境，發現紙箱王撤離了，整個遊客中心都沒了。貼文引發熱議，網友紛紛留言指出原因，並感嘆確實沒落，「那邊停車要收費後生意就開始受影響了」、「附近的餐廳也都超級貴」、「這幾年去清境，真的沒落好多」、「以前的清境人很多，現在真的差好多」、「旅遊點不吸引是肯定的，下面的小瑞士花園也慘不忍睹」、「撤光，連星巴克都走了」。

也有網友認為，正好可以讓清境喘口氣，「收一收也很好，恢復自然，讓山林休養生息，人少了垃圾少了」。

據了解，清境農場星巴克門市，2003年開業後，曾被譽為「台灣海拔最高的星巴克」，但去年7月21日正式歇業。

至於知名文創據點「清境紙箱王創意園區」，以瓦楞紙大型裝置、DIY體驗與文創選物走紅，營運16年也在去年11月底歇業，清境紙箱王總經理陳維林當時受訪曾坦言，近年清境旅遊人潮持續下滑、跌幅超過六成，活動停擺與停車不便疊加，營運顯著轉弱。


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

清境不紅了？2指標景點相繼熄燈　網嘆「慘不忍睹」：只剩合歡山

關鍵字：

Threads清境紙箱王星巴克鏡週刊

讀者迴響

