民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

2026台灣燈會21米神木主燈震撼登場　利百代驚喜現身送「盲盒」再推開學應援好禮

▲▼利百代,台灣燈會,嘉義。（圖／資料照）

▲文具品牌「利百代」現場舉辦超人氣的「新年新願望」互動活動，更大方放送驚喜盲盒。（圖／資料照，下同）

生活中心／綜合報導

引領全台元宵熱潮的「2026台灣燈會」，睽違8年後重返嘉義縣，自3/3~3/15於嘉義縣府特區與故宮南院盛大登場，今年活動以《光躍台灣．點亮嘉義》為主題，規模與創新程度皆創下歷史新高。在眾多吸睛燈區中，國民文具品牌「利百代」也驚喜現身，不僅在現場舉辦超人氣的「新年新願望」互動活動，更大方放送驚喜盲盒，要與民眾一起點亮新一年的希望！

今年嘉義燈會徹底跳脫生肖主燈的傳統慣例，改以阿里山象徵「神木」為視覺核心，打造高達21公尺的巨型主燈《光沐－世界的阿里山》，走進展區，民眾彷彿置身於一座大型的聲光劇場，主燈結合了數位科技與藝術美學，展現出阿里山破曉時分的壯麗感，此外，今年更首度與任天堂合作，推出超萌的「超級瑪利歐聯名小提燈引發排隊熱潮；加上日本青森睡魔祭燈飾跨海參展、世界棒球經典賽（WBC）戶外直播應援，讓嘉義成為全台最熱鬧的流光之城。

民眾在欣賞完壯闊的主燈秀後，不妨從主燈「光沐－世界的阿里山」出發，一覽中央燈區周邊的主題燈飾，有「逐鹿光溯源」、「科技嘉年華」、「年年有餘」等11處主題燈區，每一處都結合了嘉義在地農產、科技轉型與自然地景，讓人流連忘返。

▲▼利百代,台灣燈會,嘉義。（圖／資料照）

▲民眾只要完成寫便條紙許願，並在粉絲專頁按讚追蹤，就免費獲得一個盲盒。

在絢爛的燈光下，台灣知名文具品牌「利百代」也特別於3/7在燈會期間設置了溫馨的互動攤位，為了陪伴民眾迎接新的一年，利百代安排了兩位熱情親切的活動大使，邀請大家在利百代特殊設計生產的符咒便條紙上寫下「2026年新年新願望」，無論是祈求學業進步、身體健康，還是升職加薪，一字一句都承載著民眾最純粹的期盼，當大家將充滿希望的便條紙貼在活動背板上，原本素雅的背板瞬間轉化成一幅集結眾人祝福的藝術牆。

為了感謝參與活動的朋友，現場準備了「魔法天使毛球吊飾盲盒」送給大家！民眾只要完成寫便條紙許願，並拿起手機分別對「彩筆探索王國」與「利百代」兩個Facebook粉絲專頁按讚追蹤，就免費獲得一個盲盒，外型蓬鬆軟Q、充滿療癒感的魔法天使吊飾，成了今年燈會現場詢問度最高的超萌小物，許多小朋友領到後紛紛掛在背包上，成為燈會最亮眼的配飾！

▲▼利百代,台灣燈會,嘉義。（圖／資料照）

▲許多人領到後紛紛掛在背包上，成為燈會最亮眼的配飾！

隨著燈會熱鬧展開，也正值學子們的開學季，利百代同步推出「開學大禮包」文具組合，希望讓學生在準備開學用品時一次購足，此次推出三種不同族群的文具套組，包括低年級組、高年級組與中學生組合，依照不同學習需求搭配多款實用文具，內容從彩色筆、色鉛筆、書寫工具到常用學習用品一次備齊，不少家長也表示「一次準備好整學期文具，省時又方便」。

▲▼利百代,台灣燈會,嘉義。（圖／利百代）

其中低年級組主打色彩繽紛、寓教於樂，弗魯特車車鉛筆組、Q比彩繪本搭配可愛家族12色彩色筆，讓剛入學的小朋友可以盡情揮灑想像力，還附上有聲故事筆，陪孩子在故事聲中探索新知，連膠水和直尺都備好了，美勞課也方便使用；高年級組則進化成更全面的學習配備，24色可擦色鉛筆、DelGuard不易斷芯自動鉛筆、15色不透明水彩一次到齊，再加上超滑順的JJ100鋼珠筆3支和甜甜粉修正帶，做筆記、交作業都更有效率，達摩筆記本配上積木束口袋，連收納都幫你想好了。

中學生組合則走實用耐用的學霸風，文昌茄芷筆袋復古有型、放在書包加持，護身符螢光筆5色組色調溫柔不刺眼，讓重點標記也能很有質感，ZEBRA bLen 0.5原子筆3支書寫穩定滑順，寫再多作業都不喊累，兩本名畫筆記本更是低調的文青加分神器，讓讀書心情整個不一樣。三款禮包定價分別為低年級與高年級組各499元、中學生組649元，最高現省近400元，成為不少學生開學前補充文具的熱門選擇。

利百代強調，開學大禮包不僅內容物超所值，無論是自用還是作為開學禮物都非常大氣，目前全系列已在彩筆探索王國線上商城正式上架，售價超親民，家長們可以趁著逛燈會的同時，動動手指為孩子備齊開學利器！

彩筆探索王國商城►https://reurl.cc/Wbak8e
 

