桃園燈會圓滿落幕　12天吸引逾167萬人次熱情參與

▲2026桃園燈會主燈「飛馬耀桃園」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2026桃園燈會」8日晚間圓滿落幕。市府觀旅局表示，今年燈會以「飛馬耀桃園」為主題，憑藉著全台唯一金屬動態飛馬主燈「飛馬耀桃園」磅礡氣勢，震撼民眾的感官體驗與現場豐富的表演節目、特色燈組、AR體驗、遊樂設施、美食市集等，12天展期吸引逾167萬人次湧入現場。

滿意度突破 9成 民眾最喜愛燈組「飛馬耀桃園」

觀旅局說，本次燈會透過「桃園市民卡 App」進行現場問卷調查，有效問券共1233份，整體規劃滿意度及明年參與意願雙雙突破9成，在燈組喜好度方面，主燈「飛馬耀桃園」以高達 75% 的支持度蟬聯民眾心目中最喜愛的燈組第一名。

▲2026桃園燈會圓滿落幕。（圖／市府提供）

在交通宣導成效上，本次推動「綠色賞燈」成績斐然，約45% 的民眾選擇搭乘大眾運輸、騎乘 YouBike 或步行等低碳方式前往展區，顯示分流疏運策略精準對接民眾習慣，大幅減輕周邊交通負荷，成功實踐永續觀光。此外，遊客在燈會市集或周邊商圈人均消費約為350元，以本次活動參與人次 167 萬推算，整體產值估算超過 5億8千萬元。

市府表示，2026桃園燈會的圓滿成功，不僅歸功於國內外藝術家與在地產業的通力合作，更要感謝每一位來到現場、用熱情點亮桃園夜空的民眾。這12天的盛會，透過「飛馬耀桃園」主燈的磅礡震撼、南崁溪畔的藝術及生態永續概念，以及「dtto friends 樂園」的純真歡笑，成功地向全台灣展示了桃園身為國門之都，既擁有堅強的航太實力，也具備溫潤的人文厚度。

桃園市政府指出，今年桃園燈會自2月25日起，於虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園盛大展出，結合桃園「航空城」的城市意象與生肖「馬」的奔騰精神，成功打造出科技感十足的國門盛會，市府也將延續這股創意與活力，迎接今年九月的「2026台灣設計展在桃園」，持續向國內外展現桃園的設計能量與城市魅力。