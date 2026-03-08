不只要防癌！醫師曝老年人健康「隱形殺手」：恐引發連鎖效應

▲醫師劉博仁表示，對中高齡族群而言，一次看似普通的跌倒，可能是健康的隱形殺手。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

不少人重視飲食、慢性病與癌症預防，卻忽略日常生活中的「跌倒風險」。營養功能醫學專家劉博仁醫師提醒，對中高齡族群而言，一次看似普通的跌倒，可能引發骨折、長期臥床甚至危及生命，是不可忽視的健康隱形殺手。

跌倒骨折後 健康可能急速惡化

劉博仁分享臨床案例，一名約65歲的女性在超商門口不慎被物品絆倒，導致大腿骨骨折，接受手術與復健後再回診時，整體體力與肌肉量明顯下降，整個人也顯得蒼老許多。患者坦言，原本身體狀況良好，沒想到一次跌倒卻讓生活品質大幅改變。

另有一名長者在浴室跌倒時撞到洗手台，造成腦出血，雖然經急救保住性命，但之後必須長期依賴輪椅生活。

研究：髖部骨折後死亡風險大增

劉博仁指出，根據醫學期刊Annals of Internal Medicine發表的大型研究，高齡者若發生髖部骨折，前三個月的死亡風險可能比一般人高出5至8倍。即使將時間拉長，風險仍舊會存在。研究顯示在骨折後長達10年內，死亡率仍高於同齡族群。此外，雖然女性骨折機率較高，但男性在骨折後的死亡率反而更高，跌倒帶來的健康衝擊不容忽視。

跌倒後的連鎖效應才是關鍵

劉博仁表示，跌倒本身並非最致命因素，真正危險的是後續引發的一連串健康問題。例如髖部骨折患者一年內死亡率約20％至30％，主因多與長期臥床相關。當活動能力下降，肌肉會快速流失形成肌少症，心肺功能也會隨之退化。長期臥床還可能引發吸入性肺炎、泌尿道感染或褥瘡等併發症，這些問題往往才是影響壽命的重要原因。

此外，不少長者在跌倒後會產生「害怕再次跌倒」的心理，進而減少外出與社交活動，長期下來可能加速認知功能退化。

▼不少長者跌倒以後，會產生「害怕再次跌倒」的心理，減少外出與社交活動。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



醫師建議三方向預防跌倒

為降低跌倒帶來的健康風險，劉博仁建議可從生活環境、運動與營養三方面著手預防。首先應改善居家環境，例如在浴室鋪設防滑墊、保持走道通暢並確保室內照明充足。除此以外，適度鍛鍊下半身肌力也相當重要，例如快走或簡單的負重運動，有助提升平衡能力與骨密度。

最後在飲食方面，應攝取足夠蛋白質並補充鈣與維生素D，有助維持骨骼與肌肉健康。劉博仁提醒，意外往往發生在最放鬆的時刻，平時多一分注意，就能降低跌倒對健康造成的衝擊。