生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不只要防癌！醫師曝老年人健康「隱形殺手」：恐引發連鎖效應

▲▼老人、老婦、婦人、年長者、高齡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲醫師劉博仁表示，對中高齡族群而言，一次看似普通的跌倒，可能是健康的隱形殺手。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

不少人重視飲食、慢性病與癌症預防，卻忽略日常生活中的「跌倒風險」。營養功能醫學專家劉博仁醫師提醒，對中高齡族群而言，一次看似普通的跌倒，可能引發骨折、長期臥床甚至危及生命，是不可忽視的健康隱形殺手。

跌倒骨折後　健康可能急速惡化

劉博仁分享臨床案例，一名約65歲的女性在超商門口不慎被物品絆倒，導致大腿骨骨折，接受手術與復健後再回診時，整體體力與肌肉量明顯下降，整個人也顯得蒼老許多。患者坦言，原本身體狀況良好，沒想到一次跌倒卻讓生活品質大幅改變。

另有一名長者在浴室跌倒時撞到洗手台，造成腦出血，雖然經急救保住性命，但之後必須長期依賴輪椅生活。

▲▼長照,老翁,輪椅,失智。（圖／Pixabay）

▲醫師劉博仁表示，對中高齡族群而言，一次看似普通的跌倒，可能是健康的隱形殺手。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

研究：髖部骨折後死亡風險大增

劉博仁指出，根據醫學期刊Annals of Internal Medicine發表的大型研究，高齡者若發生髖部骨折，前三個月的死亡風險可能比一般人高出5至8倍。即使將時間拉長，風險仍舊會存在。研究顯示在骨折後長達10年內，死亡率仍高於同齡族群。此外，雖然女性骨折機率較高，但男性在骨折後的死亡率反而更高，跌倒帶來的健康衝擊不容忽視。

跌倒後的連鎖效應才是關鍵

劉博仁表示，跌倒本身並非最致命因素，真正危險的是後續引發的一連串健康問題。例如髖部骨折患者一年內死亡率約20％至30％，主因多與長期臥床相關。當活動能力下降，肌肉會快速流失形成肌少症，心肺功能也會隨之退化。長期臥床還可能引發吸入性肺炎、泌尿道感染或褥瘡等併發症，這些問題往往才是影響壽命的重要原因。

此外，不少長者在跌倒後會產生「害怕再次跌倒」的心理，進而減少外出與社交活動，長期下來可能加速認知功能退化。

▼不少長者跌倒以後，會產生「害怕再次跌倒」的心理，減少外出與社交活動。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼ 老人,老婦,婦人,拐杖,養老院。（圖／取自免費圖庫pixabay）

醫師建議三方向預防跌倒

為降低跌倒帶來的健康風險，劉博仁建議可從生活環境、運動與營養三方面著手預防。首先應改善居家環境，例如在浴室鋪設防滑墊、保持走道通暢並確保室內照明充足。除此以外，適度鍛鍊下半身肌力也相當重要，例如快走或簡單的負重運動，有助提升平衡能力與骨密度。

最後在飲食方面，應攝取足夠蛋白質並補充鈣與維生素D，有助維持骨骼與肌肉健康。劉博仁提醒，意外往往發生在最放鬆的時刻，平時多一分注意，就能降低跌倒對健康造成的衝擊。

 
50歲就要關心肌少症　陳亮恭一招自我檢測

50歲就要關心肌少症　陳亮恭一招自我檢測

追求健康長壽，肌肉量與抵抗力成為關鍵。高齡醫學專家、台北關渡醫院院長陳亮恭解析，很多人以為「肌少症」是老年人的疾病，得到70、80歲的時候才有影響，事實上，50歲開始就應該關心自身肌肉狀態，因為肌肉流失在中年就開始加速，提早偵測就能及早預防；陳亮恭現場也提供一個方法，讓民眾透過小腿粗細就能自我檢測是否肌少症高風險族群。

陳亮恭解析健康長壽飲食：原型食物、蛋白質成重點

陳亮恭解析健康長壽飲食：原型食物、蛋白質成重點

50歲就該防肌少症！陳亮恭揭「健康長壽」必做5事：打造心理韌性

50歲就該防肌少症！陳亮恭揭「健康長壽」必做5事：打造心理韌性

陳光復跌倒昏迷　醫揭「老人最常摔地點」：7類人要注意

陳光復跌倒昏迷　醫揭「老人最常摔地點」：7類人要注意

屏基髖部骨折整合照護　手術快速+復健送到家

屏基髖部骨折整合照護　手術快速+復健送到家

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚
伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

《天機試煉場》精準算命爆雞皮　神童和父母斷絕...她曾流產兩次

《天機試煉場》精準算命爆雞皮　神童和父母斷絕...她曾流產兩次

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

