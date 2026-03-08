景福宮開漳聖王文化祭　蘇俊賓扛神將、張善政鑽轎腳祈安康

▲蘇俊賓(右)扶神轎遶境。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區大廟景福宮8日舉行「開漳聖王文化季遶境踩街活動」，副市長蘇俊賓、市長張善政分別出席廟埕前及藝文展演中心的活動。蘇俊賓除恭請神尊上轎遶境外，也親自扛起40多公斤重的輔信將軍李伯堯神將於廟埕前踩街，贏得信眾喝采。市長張善政則於中午現身桃園區藝文廣場，和信眾一起「鑽轎腳」祈安康。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張善政出席景福宮開漳聖王文化祭。（圖／市府提供）

蘇俊賓表示，每年正月桃園大廟景福宮的開漳聖王遶境祈福活動已延續百年，是桃園地區重要的民俗文化活動，每年都吸引大批信眾跟隨遶境隊伍遊行。他已是第三年參加遶境，耳聞廟方有兩尊李伯瑤、馬仁將軍的神將在1924年開光，他今日也親自扛起百年的輔信將軍神將於遶境前在廟埕前遊行，隨後也扶持神轎進行踩街祈福，推廣開漳聖王信仰。

▲張善政鑽轎腳祈安康。（圖／市府提供）

景福宮主委簡征潭表示，景福宮開漳聖王遶境活動歷史悠久，早年農業社會習慣在元宵節後舉行遶境，象徵新的一年風調雨順、五穀豐收。感謝市府、企業及地方鄉親的長期支持，讓這項珍貴的民俗文化得以代代相傳，並祝福所有市民闔家平安、心想事成。

包括：立法委員萬美玲、市議員黃婉如、林政賢、余信憲、陳美梅、市府文化局長邱正生、副局長唐連成、警察局長廖恆裕、民政局副局長藍品畯、桃園區長許敏松、大廟景福宮主委簡征潭、桃園信用合作社主席蘇家明、衛福部桃園醫院院長楊南屏、欣桃天然氣董事長房茂宏等人士出席活動。