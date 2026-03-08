　
社會 社會焦點 保障人權

高雄三寶媽遭毒駕撞死！陳其邁心痛發聲：這絕非意外

記者吳奕靖、柯振中／高雄報導

高雄市小港區日前發生毒駕死亡車禍，一名男子疑吸毒後駕車連續追撞兩輛機車，造成育有3名子女的43歲李姓女子傷重不治。對此，高雄市長陳其邁表示，毒駕不是意外，而是對公共安全極度不負責任的行為，社會絕對不能容忍，並要求警方全力蒐證釐清責任。

陳其邁：對悲劇深感痛心

毒駕撞死人的事故發生後，死者的家屬表示，只要有希望，一定會替二姊討回公道。家屬同時也在貼文中標註陳其邁，希望市長能夠看看他們一夕破碎的家庭，也希望能獲得法律援助、對兇嫌判重刑。

▲▼高雄死亡車禍，43歲女騎士不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄死亡車禍，43歲女騎士不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）

對此，陳其邁指出，針對這起涉嫌毒駕導致民眾不幸喪生的案件，他感到非常痛心，並向死者家屬表達最深的哀悼。他已要求警方全力蒐證，並配合檢察官偵辦，務必釐清相關責任，還給家屬一個公道。

指現行刑責與民意有落差

陳其邁也表示，現行對毒駕致死案件的法律責任，與社會民意的期待仍存在落差。他認為立法院應蒐集社會各界意見，檢討相關刑責與制度，讓法律真正能有效遏止毒駕行為。

▼高雄死亡車禍，43歲女騎士不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄死亡車禍，43歲女騎士不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）

強調制度改革避免悲劇重演

陳其邁強調，毒駕對公共安全危害極大，唯有透過更完善的制度與嚴格的法律責任，才能有效防止類似悲劇再次發生，確保民眾行的安全。

 
