地方 地方焦點

國際婦女節聚焦新女力　女性參政工會成新趨勢

▲桃園市級總工會陸續誕生3位首任女性理事長

▲桃園市總工會創會74年來首位女性理事長陳若蘭（右）。（圖／擷取自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府勞動局局長李賢祥表示，3月8日是國際婦女節，該局多年來，為落實性別平權及提升女性在工會決策中的參與度，持續推動「工會幹部成長營-性平種子培力營」及「公民參與討論會」，透過教育培訓與討論平台，凝聚女性幹部的經驗與想法，促進工會內部多元、平等參與。

▲桃園市級總工會陸續誕生3位首任女性理事長

▲桃園市產業總工會創會21年來首位女性理事長施淑華（左三）。（圖／擷取自網路）

其中，桃園市總工會及桃園市產業總工會於114年，分別產生首位女性理事長陳若蘭（創會74年來首位）及施淑華（創會21年來首位），中華民國國際機場工會聯合會（桃園）亦誕生首任女性理事長李信燕（創會15年來首位），進一步深化工會的民主治理與女性代表性，展現女性在工會決策中的積極參與與影響力。

桃園市113年工會總計有553家，114年工會家數成長到561家，包括3家市級總工會、3家聯合組織、187家企業工會、341家職業工會、27家產業工會，工會會員人數達234,814人；113年度工會女性幹部為1,480人（32.95%）、男性3,011人（67.05%）；至114年度，女性幹部已成長至1,525人（36.53%）、男性2,650人（63.47%），顯示市府推動性別平權措施已逐步見效。

未來該局將以「深化民主、制度強化」方向，讓女性幹部在工會決策中發揮更大影響力，打造性別友善的工會與職場環境，持續提升勞工地位與生活品質。

桃園工會性別平權國際婦女節勞動局

