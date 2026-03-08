台擊沉韓有玄學？網瘋傳「佛光山啦啦隊」萬人祈福唸：經典賽中華隊

記者許力方／台北報導

中華隊以5比4於延長賽擊敗韓國，「Team Taiwan」聲浪壓過韓國，讓東京巨蛋變主場。不只是場上球迷發力應援，有網友意外發現，8日下午佛光山正逢舉辦禪淨共修獻燈祈福法會上，法師曾念誦到「中華台北代表隊」，吸引大批球迷驚呼「法力無邊」、「原來有buff」。

▲佛光山祈福唸名「經典賽中華隊」。（圖／翻攝YouTube／佛光山）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華隊8日上午在2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組預賽與韓國上演經典激戰，雙方一路纏鬥到延長賽。張育成、鄭宗哲先後開轟，費爾柴德（Stuart Fairchild）8局擊出逆轉兩分砲點燃全場，最終以5比4驚險擊敗韓國，寫下台灣在世界棒球經典賽史上首次擊敗韓國的重要紀錄，全台狂歡。

有網友賽後發現，佛光山8日下午2時開始於台北小巨蛋舉辦「佛光山2026年禪淨共修獻燈祈福法會」，逾萬名佛教信眾齊聚，透過法會匯集眾人安頓人心的力量來祈福。當中佛光山住持心保和尚擔任主法和尚，在消災延壽法事祈福階段時，念誦名字時竟念到了「2026世界棒球經典賽中華台北代表隊」。

網友不禁剪輯分享，直呼「科學的盡頭是玄學嗎？」吸引底下大批球迷紛紛笑稱「還有這招喔」、「知道為什麼今天會贏了嗎」、「特級術師」、「難怪今天會贏」、「中華隊怎麼有補師」、「佛光山無敵buff」、「這才是啦啦隊」。

▼佛光山舉辦祈福法會，萬人齊聚小巨蛋。（圖／翻攝佛光山）

