　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

爽賺百萬月收！全球最大盜版網遭查封　害慘漫畫界「損失1553億」

▲▼全球最大漫畫盜版網遭封。（圖／翻攝自推特）

▲全球最大漫畫盜版網遭封。（圖／翻攝自推特）

記者閔文昱／綜合報導

日本動畫與出版業界長期打擊盜版內容，近日傳出重大進展。日本「日本內容海外流通促進機構」（CODA）6日宣布，長期營運全球最大盜版漫畫網站BATO.TO的中國籍男子，已遭中國公安機關查處。該網站被認為多年來對全球漫畫產業造成巨大衝擊，估計總損失高達7700億日圓（約新台幣1553億元）。

經營盜版漫畫帝國　旗下多達60個網站

根據調查，該名男子至少自2018年起經營BATO.TO及多個相關盜版平台，總數約60個網站。這些網站未經授權，將日本、韓國及中國的漫畫作品翻譯成50多種語言後對外發布，供全球網友免費閱讀，吸引大量流量。

CODA表示，透過調查鎖定這名經營者身分後，已向中國方面提出刑事檢舉，最終由中國公安機關依違反著作權法進行查處。目前包括BATO.TO在內的相關網站，已於今年1月全面關閉。

高峰期月收逾百萬廣告費

調查指出，BATO.TO被認為是全球規模最大的盜版漫畫網站之一，在高峰時期每月可獲得超過800萬日圓（約新台幣161萬元）的廣告收入。日本業界認為，長期以來盜版網站嚴重侵害內容產業利益，對正版漫畫市場造成巨大衝擊。

據了解，這起案件最初由日本多家大型出版與內容公司聯合檢舉，包括角川、講談社、集英社、小學館及史克威爾艾尼克斯（SQUARE ENIX）等。業界人士指出，此次成功查處，被視為跨國打擊網路盜版的重要案例。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
442 1 6657 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台擊沉韓有玄學？網瘋傳「佛光山啦啦隊」萬人祈福唸：經典賽中華
天覽試合奇蹟！吉田逆轉轟有神巧合
狂賀中華隊贏球！禮儀社加碼「送大體SPA」
快訊／日本近海6.0極淺層強震
「謝謝你吉田！」日本險勝澳洲　韓媒情緒大洗三溫暖：差點就完了
日本助台灣保命！中華隊「晉級密碼」曝光
快訊／台灣好棒！林俊易全英公開賽男單封王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

爽賺百萬月收！全球最大盜版網遭查封　害慘漫畫界「損失1553億」

重申兩岸互不隸屬！　陸委會駁斥王毅自欺欺人：一再扭曲歷史文件

起床就滑！　陸70歲老人每日沉迷手機12小時竟致「近視2300度」

東京審判80周年！我法官梅汝璈力爭日7甲級戰犯絞刑　溥儀出庭作證

14年逆襲！單親媽「3千元擺攤起家」現年收千萬　她喊：不想孩子窮

未來不是AI取代人類　陸學者：會用AI的人「淘汰」不會的人

科技改變銀髮經濟　陸專家：80歲不去養老院！AI助老若研發成功

「築牆設壘只能孤立自己」　王毅：樂見歐洲走出保護主義「小閣樓」

2天寫完一本！中國多名網友用AI生成500萬字小說「月入超45K」

王毅直指菲國在南海問題：興風作浪不得人心，無事生非沒市場

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

《天機試煉場》精準算命爆雞皮　神童和父母斷絕...她曾流產兩次

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

「挑戰！挑戰！」莊陳仲敖拍帽示意！　賽後笑曝教練提醒沒ABS

爽賺百萬月收！全球最大盜版網遭查封　害慘漫畫界「損失1553億」

重申兩岸互不隸屬！　陸委會駁斥王毅自欺欺人：一再扭曲歷史文件

起床就滑！　陸70歲老人每日沉迷手機12小時竟致「近視2300度」

東京審判80周年！我法官梅汝璈力爭日7甲級戰犯絞刑　溥儀出庭作證

14年逆襲！單親媽「3千元擺攤起家」現年收千萬　她喊：不想孩子窮

未來不是AI取代人類　陸學者：會用AI的人「淘汰」不會的人

科技改變銀髮經濟　陸專家：80歲不去養老院！AI助老若研發成功

「築牆設壘只能孤立自己」　王毅：樂見歐洲走出保護主義「小閣樓」

2天寫完一本！中國多名網友用AI生成500萬字小說「月入超45K」

王毅直指菲國在南海問題：興風作浪不得人心，無事生非沒市場

台擊沉韓有玄學？網瘋傳「佛光山啦啦隊」萬人祈福唸：經典賽中華隊

隅田知一郎喊「終於能投了！」　3局7K助日本逆轉澳洲

吉田正尚逆轉砲與67年長嶋茂雄有神巧合、4轟登WBC隊史全壘打王

孫芸芸性感逼人　曬緊實腹肌秀重訓成果

爽賺百萬月收！全球最大盜版網遭查封　害慘漫畫界「損失1553億」

快訊／日本近海6.0極淺層強震3級搖晃　沒有海嘯威脅

吉田正尚再扮WBC男！天覽試合逆轉轟退澳洲　喊：能贏最重要

「謝謝你吉田！」日本險勝澳洲　韓媒情緒大洗三溫暖：差點就完了

狂賀中華隊贏球！禮儀社加碼「送大體SPA」：溫柔整理最後容顏

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

柯以敏飛來台悼念小胖老師　見袁惟仁兒女暖鼓勵：要堅強

大陸熱門新聞

影／王毅談台灣：統一進程不可阻擋　「順之者昌，逆之者亡」

影／記者問「平時運動嗎」　甄子丹愣：不運動我怎麼拍武打片？

單親媽「3千元起家」現年收千萬　她：不想孩子窮

2天寫完！中國多人用AI生成小說月入超45K

2026兩會／王滬寧赴人大「台灣團」：要增強「必勝信心」

2026兩會／習近平：軍中絕不能有對黨「懷有二心」之人

陸70歲老人沉迷手機「近視2300度」

陸文旅部長：「成為中國人」成網路熱詞

月賺百萬廣告費！全球最大盜版漫畫網被端

王毅談伊朗重申停火止戰　批美：拳頭硬不是道理硬　

王毅：台灣是中國內政日本有什麼資格插手？

2026兩會／海南封關下一步　官方：向90％零關稅水準推進

不認同中美共治！　王毅：中國絕不走國強必霸老路

東京審判80周年！日7名甲級戰犯絞刑　我法官梅汝璈爭公道

更多熱門

相關新聞

國漫館「台灣棒球漫畫特展」開跑

國漫館「台灣棒球漫畫特展」開跑

迎接2026年WBC世界棒球經典賽，台中「國家漫畫博物館籌備處」即日起至8月30日推出「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展，以「棒球×漫畫」為主軸，回顧台灣棒球漫畫半世紀的發展，除了展出正版手稿與經典作品，也罕見納入描抄、盜版等早期出版現象，呈現不同時代條件下的樣貌，無論是棒球迷或漫畫迷，都能從中感受熱血與歷史交織的能量。

小叮噹➝哆啦A夢　國漫館開箱回憶殺

小叮噹➝哆啦A夢　國漫館開箱回憶殺

關鍵字：

盜版漫畫跨國查處漫畫產業日本出版網路打擊

讀者迴響

熱門新聞

台灣奪經典賽史對韓首勝！晉級還有望

球迷觀戰「默默1舉動」瘋傳　日本人：難怪我愛台灣

中華隊抗韓成功！三方互咬劇本啟動

古林手指流血仍撐到5局　退場眼眶泛紅

東京巨蛋慘案？韓國1分差負台灣　韓媒崩潰

倒春寒！　又要跌破10℃

疑遭2000萬債務壓垮！台中夫妻雙亡悲劇　失聯18歲兒找到了

溼答答！　4天雨最大

即／台中夜景餐廳意外！19歲男翻車命危

東京巨蛋全面警戒迎天皇到來

獨／台中爆紅餐廳離奇車禍　空軍志願役下車查看遭壓死

中華隊克韓成功「優惠一次看」

日本晉8強條件　韓國輸台灣→至少第2

韓媒怒批惠特康「英雄變逆臣」

爽贏韓國！中華隊「晉級剩1條路」有難度　網炸鍋

更多

最夯影音

更多
捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚
伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

《天機試煉場》精準算命爆雞皮　神童和父母斷絕...她曾流產兩次

《天機試煉場》精準算命爆雞皮　神童和父母斷絕...她曾流產兩次

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面