爽賺百萬月收！全球最大盜版網遭查封　害慘漫畫界「損失1553億」

▲全球最大漫畫盜版網遭封。（圖／翻攝自推特）

記者閔文昱／綜合報導

日本動畫與出版業界長期打擊盜版內容，近日傳出重大進展。日本「日本內容海外流通促進機構」（CODA）6日宣布，長期營運全球最大盜版漫畫網站BATO.TO的中國籍男子，已遭中國公安機關查處。該網站被認為多年來對全球漫畫產業造成巨大衝擊，估計總損失高達7700億日圓（約新台幣1553億元）。

經營盜版漫畫帝國 旗下多達60個網站

根據調查，該名男子至少自2018年起經營BATO.TO及多個相關盜版平台，總數約60個網站。這些網站未經授權，將日本、韓國及中國的漫畫作品翻譯成50多種語言後對外發布，供全球網友免費閱讀，吸引大量流量。

CODA表示，透過調查鎖定這名經營者身分後，已向中國方面提出刑事檢舉，最終由中國公安機關依違反著作權法進行查處。目前包括BATO.TO在內的相關網站，已於今年1月全面關閉。

高峰期月收逾百萬廣告費

調查指出，BATO.TO被認為是全球規模最大的盜版漫畫網站之一，在高峰時期每月可獲得超過800萬日圓（約新台幣161萬元）的廣告收入。日本業界認為，長期以來盜版網站嚴重侵害內容產業利益，對正版漫畫市場造成巨大衝擊。

據了解，這起案件最初由日本多家大型出版與內容公司聯合檢舉，包括角川、講談社、集英社、小學館及史克威爾艾尼克斯（SQUARE ENIX）等。業界人士指出，此次成功查處，被視為跨國打擊網路盜版的重要案例。