信義區宅遭闖入　女熟睡當場被性侵！同房男看傻：黑衣男趴她身上

▲伸出狼爪的醉男與被害女子互不相識。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者曾羿翔／綜合報導

台北一名男子阿成（化名）酒後闖入信義區一處民宅，對一名熟睡中的女子伸狼爪，以手壓制、摀住口鼻後性侵得逞。一審依乘機性交罪判刑後，案件上訴二審，高等法院認定阿成自始即懷有侵入住宅強制性交犯意，且在被害女子驚醒後仍持續以強暴方式侵害，撤銷原判，改依侵入住宅強制性交罪重判8年6月。

酒後闖民宅 見女子熟睡伸狼爪

判決指出，阿成與被害女子A女互不相識。案發當天凌晨，他在台北市信義區飲酒後萌生淫念，約在凌晨2時40分，打開A女住處後門，侵入住宅。當時A女正在床上熟睡，阿成竟違反其意願，壓在對方身上，脫下褲子後伸手侵犯。

被害人驚醒反抗 友人察看嚇阻

判決指出，A女驚醒後試圖呼救，阿成仍以一手摀住她的口鼻，另一手持續侵害。直到睡在同房另一張床上的A男聽見A女發出低鳴聲起身查看，驚見阿成壓在A女身上，才上前制止。阿成隨後將A男撞倒在地，趁隙逃離現場。

A女歷次證述一致 二審認定具可信性

高院審理時指出，A女在警詢、偵查及原審審理中的主要指述前後一致，均稱自己服用安眠藥後入睡，之後感覺有人壓在身上，直到痛醒後才察覺遭性侵。法院認為，A女對案發經過、反抗過程及犯嫌逃離情節說明明確，且與被告素不相識，並無誣陷動機，證詞具有高度可信性。

友人證詞與DNA鑑定成關鍵補強

A男當時聽見A女發出「嗚嗚嗚」的聲音，以為對方身體不適，起身後看見一名黑衣男子趴在A女身上，還用手摀住她的嘴。高院認為，A男證述與A女指控內容相符。判決也指出，警方在A女內褲、外陰部、陰道、肛門、臉頰及左手指甲等處採得生物跡證，經DNA鑑定，檢出與阿成相符的男性Y染色體型別。

法院打臉辯詞 認定非單純乘機性交

阿成辯稱自己酒醉、記不清案發經過，且只是趁A女熟睡時犯案，不知對方清醒後有無持續壓制。不過，高院認為，阿成在A女尚未清醒前，就已以身體壓制、手摀口鼻等方式控制對方，顯然是以強制力壓抑其反抗，即使A女驚醒後仍未停止侵害，已非單純利用被害人睡眠中無法抗拒的狀態，明確符合強制性交構成要件。

曾有酒後偷拍前科 二審認定早有性衝動犯意

高院另指出，阿成曾在2022年間酒後於他人住宅外偷拍女子隱私部位，雖因和解獲不起訴，但可見其酒後曾有無法克制性衝動的前例。阿成也曾供稱，自己酒後會出現偷窺欲望，案發當晚是隨機在巷內亂走，看到屋內有亮光便試圖開門。法院綜合認為，阿成本案並非單純侵入住家後才臨時起意，而是自侵入住宅之初，即懷有為滿足性慾而強制性交的犯意。

一審判決遭撤銷 二審改判8年6月

高院指出，一審雖認定阿成有罪，但量刑時未及審酌他在二審期間另行賠償A女25萬元，量刑基礎已有變動，因此撤銷原判後自為改判。法院審酌，阿成與A女素不相識，卻闖入住宅性侵，嚴重侵害其性自主決定權與住居安全，造成重大傷害。法院也考量，阿成先前已與A女達成調解並賠償30萬元，二審期間再支付25萬元，合計賠償55萬元，因此最終依侵入住宅強制性交罪，判處有期徒刑8年6月。



● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。