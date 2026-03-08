　
社會 社會焦點 保障人權

台中空軍志願役停車被壓死相驗結果曝！家屬悲赴認屍…軍方也到場

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲施的雙親確認遺體時，不發一語，場面哀戚。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市霧峰區某泡腳景觀餐廳7日深夜發生死亡事故，19歲空軍志願役施姓男子，疑開車過彎未注意高低差導致後輪懸空，下車查看時車輛側翻重壓，導致傷重不治。台中地檢署今天（8日）晚間6時許進行相驗，施男家屬及軍方均到場協助程序，檢察官相驗後認本案為意外事故，已核發相驗證明書予家屬。

據查，施男昨日晚間9時許，開車載女友前往台中市霧峰區萊園路一間近年爆紅的夜景泡腳餐廳，在停車場倒車時，未注意左側道路有高低差，造成左後輪懸空，施男發現車輛不穩下車查看，未料就在這時車輛馬上90度側翻，將施壓在車底。

周遭人見狀，趕緊上前幫忙將車翻正，只是事故已造成施男受傷嚴重，經送醫仍搶救不治，副駕的女友則未受傷。警方對施進行酒精檢測，無飲酒情形，於今日下午報請台中地檢署相驗。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲施男遭側翻車輛壓在車底，傷重不治。（圖／民眾提供）

檢察官陳文一於晚間6時許，會同法醫在台中崇德殯儀館進行相驗，施男的父母、胞姊及軍方到場協助相驗程序，並有禮儀人員持黑傘保護隱私；雙親確認遺體時，不發一語，場面哀戚。檢察官相驗完畢後，判斷死者死因為意外，家屬對死因無意見，檢方核發相驗屍體證明書予家屬。

此外，空軍司令部今天也發出聲明表示，施姓男子屬第三聯隊，休假期間因故停車於斜坡，下車查看時車輛翻覆造成意外，經緊急送往醫院搶救，仍宣告不治，對於年輕生命驟逝深表不捨，單位已派遣幹部協助家屬處理喪葬事宜，本部將持恆實施行車安全宣教，以防範憾事再生。

關鍵字：

台中車禍空軍事故泡腳餐廳霧峰意外死亡事件

讀者迴響

