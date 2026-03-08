中東大戰第9天！伊朗「4波飛彈」狂轟以色列全境　多地警報大作

▲一枚裝載集束彈藥的伊朗飛彈正飛往以色列中部。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國與以色列對伊朗發動軍事行動已進入第9天，中東局勢持續升溫。以色列今（8日）凌晨全境多地響起防空警報，軍方表示，約5小時內偵測到至少4波自伊朗發射的飛彈來襲，北部、南部及中部多數地區都發布警報，包括特拉維夫、海法與俾什巴等主要城市，要求民眾緊急避難。

▼伊朗向以色列發射一連串飛彈，在以色列中部留下一個彈坑。（圖／路透）



以色列軍方指出，多數飛彈已被防空系統攔截，目前尚未傳出重大傷亡或明顯損害。不過，自2月28日美國與以色列對伊朗發動聯合軍事行動以來，以色列境內已有10人死於飛彈攻擊。同時，黎巴嫩真主黨也持續從北方對以色列發射無人機與火箭，使戰線呈現多方交火態勢。

▲以色列空襲黎巴嫩境內「伊斯蘭集團」總部。（圖／翻攝X）

以軍空襲伊朗機場 摧毀多架F-14戰機

在伊朗持續反擊之際，以色列也加大對伊朗境內的打擊力度。以色列國防軍證實，7日空襲伊朗伊斯法罕機場，摧毀多架伊朗空軍的F-14戰鬥機，以及機場內的偵測與防空系統。這些戰機原為1979年伊斯蘭革命前美國提供給伊朗的裝備。

以軍表示，此次攻擊目的在削弱伊朗空軍戰力並確保以色列在伊朗上空的行動自由。此前一天，以色列也曾空襲德黑蘭梅赫拉巴德國際機場，摧毀16架隸屬伊朗伊斯蘭革命衛隊的軍機，顯示以軍正持續針對伊朗空中戰力展開打擊。

▲以色列國防軍空襲伊朗伊斯法罕機場。（圖／路透）

伊朗稱已發動600次飛彈攻擊

伊朗方面則宣稱，自衝突爆發以來已發動約600次飛彈攻擊與2600次無人機行動，並對以色列境內軍事設施以及中東多處美軍基地展開打擊，包括巴林、卡達及阿拉伯聯合大公國等地的美軍據點。伊朗革命衛隊聲稱，已有超過200個與美軍及以色列相關的目標遭摧毀。

此外，伊朗也持續向中東多國發射飛彈或無人機，包括科威特、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國與巴林。多國表示已啟動防空系統攔截攻擊，其中科威特有2名邊境安全人員殉職，巴林則有至少3人因飛彈碎片受傷。

▲美伊衝突期間，沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）遇襲冒煙。（圖／路透）

川普：可能擴大對伊朗打擊

美國總統川普7日表示，美軍對伊朗的軍事行動已取得「非常成功的成果」，並警告未來可能對伊朗展開更沉重的打擊。川普透露，美國目前仍以空襲為主要作戰方式，暫時沒有部署地面部隊的計畫，但正「嚴肅考慮」擴大攻擊範圍。

以色列總理納坦雅胡則強調，以色列將持續軍事行動直到取得最終勝利。隨著各方強硬表態與軍事行動持續升級，聯合國秘書長古特雷斯警告，中東局勢可能「失控」，呼籲各方立即停火並展開外交談判。