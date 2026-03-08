　
社會 社會焦點 保障人權

SPA店老闆逼芳療師性服務！上訴二審「高院判更重」

▲桃園市簡姓男子於2020年9月與王姓高中同學在桃園市某KTV唱歌飲酒，未料王男看上其女友，並趁其醉倒時襲胸，後來更變本加厲強制親吻猥褻並欲硬上性侵，女子則欲跳樓求救才躲過一劫。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲台中一名SPA店老闆藉著考核升任正式按摩師的機會，猥褻店內芳療師。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

台中市一名男子阿力（化名）是某SPA店的負責人，怎料他竟藉著教育訓練的過程，強拉芳療師小美（化名）的手，逼迫對方提供性服務。台中地院一審依照強制猥褻罪，判阿力8個月有期徒刑，經過上訴後高院撤銷原判決，改判1年2個月有期徒刑，全案仍可上訴。

藉考核名義　要求提供性服務

根據判決書內容，阿力是台中某SPA店的負責人，除了負責營運以外，對SPA店的業務、財務及人事具有實際影響。小美2023年間到該SPA店接受教育訓練，阿力便要求「升正式按摩師需進行考核」，並由自己擔任人體模特兒，要求小美提供油壓、指壓等按摩服務。

怎料在小美提供按摩服務、按到腹部時，阿力竟要求小美提供額外的性服務，並且吃定小美需要這筆收入、不敢貿然拒絕，進而強拉對方的手觸碰自己的生殖器，讓小美嚇得不輕。

被告否認犯行　稱僅單純按摩

對此，阿力則辯稱，當天確實有接受小美提供的按摩服務，但並未觸及隱私部位，也沒有用強制的方式逼迫小美觸碰。等到按摩結束，他也有依照店內的價格給錢，後續還多給1,000元，當成請吃飯的費用。

▲桃園市沈姓房仲去年1月間邀約酒店女坐檯陪酒，恫嚇「若不當其女友，將告知公司接私桌」恫嚇，再趁機硬上性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲台中一名SPA店老闆藉著考核升任正式按摩師的機會，猥褻店內芳療師。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

對於遭到猥褻一事，小美則供稱，案發當天她在進行升級正式按摩師考核，按照店內規定來看，顧客應該要穿上和服，不過阿力堅持只穿紙內褲。且按到正面時，阿力開口詢問是否能按隱私部位、提供性服務，她拒絕以後對方又不斷開口，甚至將她的手給拉過去。

案發後想隱忍　遭顧客性侵才說出口

後續小美詢問阿力，這是否為測試的一部分，對方雖然回答「對」，但她認為若真的想測試她會不會拒絕顧客的請求，可以口頭說明就好，不必透過這種方式。

小美供稱，等到案發以後，阿力有給予她3,000元，且加上她想存錢遊學，原先打算隱忍下來、繼續在店內工作。是因為後來遭到顧客性侵，警方詢問是否有何需要補充，她才將這件事情說出來。

▲桃園市湯姓男子去年10月在桃園市某酒吧飲酒，翌日凌晨見女子醉倒，扶持上女子搭計程車到中壢區某公園公廁內性侵，女子錢包遺落廁所也被湯撿走占用。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲台中一名SPA店老闆藉著考核升任正式按摩師的機會，猥褻店內芳療師。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

由於小美指證歷歷，加上並非主動揭發本案、不願接受調解，法官衡量沒有誣陷被告的動機與必要，且在本案發生以前，阿力與小美僅見過2次面，彼此之間並無宿怨、糾紛，若非真有發生這件事，小美實在沒有理由誣陷。

此外，加上在作證的過程中，小美出現相當情緒反應，法官勘認小美應無惡意杜撰不實事實，藉此構陷阿力陷於重罪的狀況。台中地院法官最終不採信阿力的說法，依照強制猥褻罪判處8個月有期徒刑。

情緒崩潰向前男友求助　二審改判更重

阿力對於判決不服，提出了上訴，小美的前男友則證稱，案發前2人已經沒有往來，不過當天小美突然打給他要求見面，且在他抵達該SPA店時，小美渾身顫抖、哭泣，並向他哭訴遭上司性猥褻，還因此覺得「自己現在很髒」。

小美的前男友得知情況後，認為驗傷驗不出證據，只能先替對方披上外套，略為安撫後回去上班。過去在交往的期間，小美也不曾出現如此大的情緒起伏，這是他第一次看到小美情緒如此激動。

台中高分院法官衡量阿力對小美造成的心理陰影，衡量小美在案發前已患有憂鬱症，因此事內心受到更大的傷害，加上阿力曾犯過營利姦淫猥褻罪被判刑，最終撤銷原判決，改依強制猥褻罪，判處1年2個有期徒刑，全案仍可上訴。

 
