阮昭雄力挺劉品妡進北市議會　喊話大安文山鄉親9至15日顧電話

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨台北、台南市議員初選民調將於明日正式展開。前議員阮昭雄今（8日）下午親自上陣，陪同參選人劉品妡文山區車掃。適逢2026世界棒球經典賽台灣力克韓國隊，兩人在掃街前也特別分享這份喜悅，為初選最後衝刺注入強心針。阮昭雄興奮表示，今天台灣勝韓國是一場非常關鍵的勝仗，全國上下一心 Team Taiwan，展現了眾志成城的精神；劉品妡也說，看到台灣贏球讓民眾都非常開心，也讓她更有動力在初選的最後一段路努力衝刺，為大安文山加油。

阮昭雄以「政壇大前輩」身份強力推薦，強調大安文山區是他長期打拼、最有感情的地方。他在地方服務 12 年，加上趙怡翔過去4年的努力，這 16年共同在地深耕的根基，必須交給一位懂地方、有能力、且具備國際視野的新人接棒。阮昭雄表示，劉品妡並非政治素人，她從基層幕僚做起，具備國會與地方服務經驗，「我非常放心將這支服務的棒子交給她，相信品妡一定能為居民發聲，是最好選擇。」

面對前輩的力挺，劉品妡表示，非常感謝阮昭雄與趙怡翔過去長期在地方的耕耘，身為青年世代，希望能前進議會，為大安文山居民發聲。她強調，自己已經準備好發揮幕僚工作者的專業，延續兩位前輩在地方問政服務的重責大任。

今日掃街活動氣氛熱絡，沿途許多鄉親熱情揮手、舉起劉品妡的扇子回應，甚至還有支持者拿出阮昭雄過去的競選旗幟揮舞，展現劉品妡勤跑地方的好人緣。劉品妡向支持者喊話，從明（9日）起是最關鍵的時刻，請大家在3月9日至15日晚間，一定要在家顧電話，支持願意做事、有即戰力的年輕人，「國際經驗、台北實現」，力挺「台北妡女力」進入議會守護台北。

