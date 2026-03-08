打造透明政府！雲林縣舉辦廉政治理工作坊備戰透明晶質獎





▲雲林縣政府在斗六教師研習中心舉辦透明晶質獎研討工作坊，強化廉政治理與行政透明。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為爭取廉政治理最高榮譽透明晶質獎，雲林縣政府於斗六教師研習中心舉辦「115年度透明晶質獎研討工作坊」，邀集相關單位人員透過分組討論與專家引導，深入檢視行政流程與廉政治理作為，希望在制度與實務層面持續精進，強化政府透明與課責機制。

此次研討聚焦法務部廉政署推動的透明晶質獎五大評核面向，包括首長決心與持續作為、資訊與行政透明、風險防制與課責、廉政成效展現以及廉能創新與擴散。縣府規劃兩場深度討論小組，透過案例檢視與經驗交流，協助參與單位對準評選指標，從日常行政作業中挖掘透明治理的亮點。

為提升參獎文件的完整度與專業度，縣府也邀請廉政與公共治理領域學者專家擔任分組主持人，包括陳俊明與黃淑琪。兩人分別從制度設計與實務經驗角度提出建議，引導與會人員檢視政策執行過程中的風險控管與資訊公開機制，並就行政透明化與廉政治理提出具體方向。

雲林縣政府政風處處長邢啟春表示，透明晶質獎不僅是一項榮譽，更是對政府治理能力與廉潔形象的全面檢視。透過這次工作坊，希望同仁能將「透明、課責、參與」等核心價值融入日常公務之中，讓縣民在各項公共服務中，感受到更公開、更可信賴的政府運作。

邢啟春也感謝斗六地政事務所工作小組及政風處同仁投入籌備，並指出，透過專家引導與同仁之間的交流討論，不僅能深化廉政意識，也有助於優化行政流程與制度設計。縣府未來將持續強化行政透明與廉政治理，讓政策運作更符合公共監督與社會期待，逐步朝「廉能標竿、透明雲林」的治理目標邁進。

▲透明晶質獎研討工作坊，主任黃淑琪主持分組討論情形。（圖／記者游瓊華翻攝）