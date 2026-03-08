五色湯圓補天穿　台東桃竹苗客屬同鄉會推廣客家文化

▲台東桃竹苗客屬同鄉會傳承客家天穿文化。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

每年農曆正月20日是客家族群極具特色的傳統節慶「天穿日」。為慶祝天穿日的到來，3月8日上午台東縣桃竹苗客屬同鄉會舉辦「共下來尞、天穿挼粄圓」活動，安排五色湯圓體驗，象徵「補天穿」，透過親手「挼粄圓」的過程，傳承客家古昔生活文化，也深化天穿日的節慶意涵。台東縣議會議長吳秀華也到場共襄盛舉，與鄉親一同體驗客家文化活動。

天穿日又稱天穿節或補天節，是客家文化中重要的節慶之一，源自於感念古代女媧補天、救助人類的傳說。古籍中對天穿日的日期記載略有不同，包括農曆正月19日、20日、23日或30日等說法。最早相關記錄可追溯至東晉時期，宋代最為盛行，明代後逐漸式微，但在許多客家地區仍延續這項傳統文化。

台東縣桃竹苗客屬同鄉會理事長傅文鵬表示，天穿日源自女媧補天的故事，客家諺語「有做無做，尞到天穿過；有賺無賺，總愛尞天穿」，展現客家人敬天惜地、順應自然的生活智慧。他指出，敬天代表謙卑、惜地代表感恩，同時也要愛人，感謝天候風調雨順、土地滋養萬物，也感謝身邊每一個人，共同努力打造台東安居樂業的生活環境。

台東縣桃竹苗客屬同鄉會總幹事林見美進一步表示，天穿日也被稱為「尞日」，「尞」在客語中有休閒、娛樂的意思，象徵放下工作、享受生活的一天。傳統上這一天不從事農務，也不進行繁重工作，而是透過家庭團聚與娛樂活動，讓大家在輕鬆氛圍中共享節慶時光。

早期民間還有一項習俗，會將過年期間保留下來的最後一塊甜粄祭拜後丟到屋頂，象徵為「補天」盡一份心力，也反映出天穿日與整個年節文化之間的連結。傳統習俗中，天穿日當天男性不下田、女性不拿針線，象徵「天穿地漏」，做了也無用，也可視為農曆新年假期的最後一天。

此次天穿日活動為今年台東縣桃竹苗客屬同鄉會的首場客家主題活動，透過挼粄圓體驗及女媧補天故事介紹，讓民眾在歡樂氣氛中認識客家文化，增進對傳統節慶的理解。台東縣桃竹苗客屬同鄉會表示，未來也將持續規劃多元年度活動，讓台東民眾深入體驗客家敬天惜地的精神與客庄生活文化。

此外，客家委員會曾於民國99年將天穿日訂為「全國客家日」，後調整為12月28日「還我母語運動日」作為全國客家日，但台灣各地仍持續舉辦天穿日相關慶祝活動，以延續並推廣客家文化。