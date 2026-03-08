劍湖山40週年推歌廳秀　黃西田領軍藝人同台吸引長輩族群

▲劍湖山世界推出歌廳秀演出，由藝人黃西田領軍與多位藝人同台，吸引民眾入園觀賞。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

適逢婦女節，雲林主題樂園劍湖山世界迎來營運40週年，園方推出全新表演節目「耐斯歌廳秀」，並於彩虹劇場舉辦首場演出。演出當天吸引不少民眾入園觀賞，現場座位幾乎滿席，歌舞表演與綜藝橋段輪番登場，台下觀眾不時報以掌聲與笑聲，氣氛熱絡。

首場演出由資深藝人黃西田領軍，並邀集王彩樺、澎澎、王中平等多位演藝人員同台演出，透過歌唱、舞蹈與綜藝互動呈現早期秀場文化風格，勾起不少中高齡觀眾的青春回憶。演出中，藝人與台下觀眾互動頻繁，有觀眾跟著熟悉旋律合唱，也有人拿起手機拍照記錄，場面相當熱鬧。

▲劍湖山世界推出歌廳秀演出，演出現場吸引不少民眾入園觀賞，現場座位幾乎滿席。（圖／記者游瓊華翻攝）

園方表示，近年主題樂園遊客結構逐漸多元，除了年輕族群與親子家庭外，也有不少熟齡遊客入園旅遊，因此嘗試透過不同形式的表演活動，讓不同年齡層都能在園區找到適合的休閒方式。歌廳秀以懷舊歌曲與綜藝橋段為主軸，希望讓長輩族群在遊園過程中也能享受舞台表演的樂趣。

▲「耐斯歌廳秀」，並於彩虹劇場舉辦首場演出。（圖／記者游瓊華翻攝）



演出內容包括歌唱、舞蹈與綜藝對話等元素，其中藝人澎澎與梅東生搭檔的表演橋段，以幽默對話帶出秀場經典風格，引起不少觀眾笑聲；王彩樺登台演唱並與觀眾互動，現場氣氛熱絡；王中平則在表演中加入舞蹈元素，讓演出節奏更加活潑。整場節目融合歌舞與綜藝橋段，呈現跨世代娛樂氛圍。

▲澎澎與梅東生搭檔的表演橋段，以幽默對話帶出秀場經典風格。（圖／記者游瓊華翻攝）

除了舞台表演，園區也結合雲林在地特色規劃相關活動，例如推廣古坑咖啡與在地伴手禮，讓旅客在遊園之餘也能體驗地方特色。彩虹劇場目前亦持續安排年度演出節目，透過舞台演出增加遊園內容。園方指出，「耐斯歌廳秀」目前規劃為定期演出形式，後續仍將持續安排不同藝人與節目內容，希望讓觀眾每次入園都能看到不同表演，也讓主題樂園除了遊樂設施外，增加更多文化與娛樂元素。

為了確保演出的精采度，主辦單位強調《耐斯歌廳秀》採取每月僅一場的超限量模式，且「場場陣容不同」，次次都有開箱驚喜，全系列僅剩4月25日（週六）與5月24日（週日）最後兩場。場口碑爆發影響，後續場次門票詢問度已造成官網爆量。劍湖山渡假大飯店同步推出「兩天一夜住宿方案」，雙人成行每房僅需7700元，內含：五星級飯店住宿一晚與自助早餐、主題樂園暢遊券和《耐斯歌廳秀》專屬門票。

▲劍湖山渡假大飯店同步推出「兩天一夜住宿方案」。（圖／記者游瓊華翻攝）