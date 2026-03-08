張啓楷林昱孜東區服務處揭牌　宣示打造親子友善嘉義市

▲張啓楷、林昱孜東區服務處揭牌，結合婦女節派對宣示打造親子友善嘉義市 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



台灣民眾黨嘉義市長參選人張啓楷與東區市議員擬參選人林昱孜，選在今(8)日「三八國際婦女節」為位於民族路的東區聯合服務處正式揭牌。現場捨棄傳統造勢的花籃與致詞，轉化為溫馨的「親子氣球派對」，張啓楷強調，這象徵「市長與議員一條心」，將聯手中央與地方資源，把嘉義市打造為全台最幸福的育兒宜居城市。

針對外界關注的在野整合，張啓楷主動提及昨晚民謠音樂饗宴中，國民黨立委謝龍介與多位里長的現身力挺。他感性表示，未來會全力衝刺，目標在「藍白合」民調中勝出，成為兩黨共推的市長參選人；他更預告，未來將與國民黨議員成立聯合服務處，團結打贏市長與市議員選戰。選戰節奏方面，張啓楷透露下週將與總幹事柯文哲啟動人才海選，並於月底前展開「廟口開講」，向鄉親當面報告政見。

東區市議員擬參選人林昱孜則將服務處開幕營造成「社區嘉年華」。現場提供氣球表演、兒童彩繪及手作麻糬，吸引大批家長帶著野餐墊進駐文化公園紅磚道。林昱孜指出，身為女性參選人，她主張「減碳選舉」，婉謝所有花籃與紙本邀約，將資源直接回饋給社區親子。這種「重生活感、去口號化」的互動模式，獲得現場女性支持者高度肯定。

談及市政規劃，張啓楷強調，東區聯合服務處的核心目標是推動「全齡共享、世代共好」。他承諾未來將提出更具前瞻性的育兒補貼與托育設施，並從街道安全、人行環境等細節納入女性視角。張啓楷重申，這座鄰近文化公園的據點將成為民意蒐集的第一線，由林昱孜擔任東區最強發言人，共同為嘉義市的下一代構築充滿希望的未來。